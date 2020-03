Slovenská policie potvrdila obvinění 13 soudců a dalších osob

Bratislava - Zadržení a obvinění 13 soudců, dále jedné bývalé soudkyně, advokátky, správkyně konkurzní podstaty a dvou dalších osob oznámila slovenská policie po dnešní razii, která začala časně ráno. Zadržení čelí obvinění z korupce, maření spravedlnosti a z trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. Slovenská média uvedla, že razie souvisí s kauzami stíhaného podnikatele Mariana Kočnera. Ten podle dřívějších informací komunikoval s představiteli slovenské justice a ovlivňoval rozhodování soudů.

Mezi zadrženými je podle tisku místopředsedkyně slovenského nejvyššího soudu Jarmila Urbancová, která zmíněný soud řídí od loňského podzimu kvůli tomu, že tato nejvyšší soudní instance v zemi nemá svého předsedu. Kriminalisté předvedli podle médií také soudkyni a bývalou náměstkyni na ministerstvu spravedlnosti Moniku Jankovskou. List Sme napsal, že na pracoviště elitní policejní jednotky v Nitře byl kromě soudců předveden z vazby také Kočner.

V novodobé historii Slovenska jde o první akci svého druhu v takovém rozsahu. Loni policie několika představitelům slovenské justice zabavila kvůli jejich kontaktům s Kočnerem mobilní telefony. Následně bylo několik soudců postaveno mimo službu.

Po výslechu začali policisté převážet soudce podle Sme do věznic v okolí Košic na východním Slovensku, kde sídlí ústavní soud. Právě ústavní soud musí podle ústavy nejprve dát souhlas k uvalení vazby na soudce, a to na podnět generálního prokurátora. O samotném návrhu na vazební stíhání soudců by pak rozhodoval jiný soud.

Policie na sociální síti ráno pouze uvedla, že probíhá rozsáhlá akce jednoho z vyšetřovacích týmů, kterou nazvala "Bouře". Případ zatím nekomentovala ani prokuratura.

Podle komunikace z Kočnerova mobilního telefonu, která unikla do slovenských médií, Jankovská ještě jako náměstkyně na ministerstvu spravedlnosti pomáhala Kočnerovi v obchodním sporu se soukromou televizí Markíza ohledně proplacení jedné ze zmíněných směnek; ředitelem a spolumajitelem televizní stanice byl v minulosti Rusko. Podle médií mezi zadrženými soudci je i soudkyně jednoho z bratislavských okresních soudů, která ve sporu o proplacení směnky rozhodla ve prospěch jedné z Kočnerových firem a kterou Jankovská úkolovala.

Zmíněné informace z Kočnerova mobilního telefonu získala policie při vyšetřování vraždy Kuciaka a jeho snoubenky. Investigativní reportér Kuciak psal také o kontroverzních podnikatelských aktivitách Kočnera.