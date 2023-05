Slovenská ekonomika od ledna do března zvolnila meziroční i mezičtvrtletní růst

Bratislava - Slovenská ekonomika v prvním čtvrtletí podle prvního odhadu zpomalila tempo mezičtvrtletního růstu na 0,2 procenta z 0,3 procenta v předchozích třech měsících. V meziročním srovnání pak růst hrubého domácího produktu (HDP) zvolnil na 0,9 procenta ze zpřesněné hodnoty 1,2 procenta v posledním čtvrtletí loňska, čímž ekonomika dosáhla nejhoršího výsledku od poklesu v roce 2020. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK poskytl slovenský statistický úřad.

Hospodářství Slovenska v prvním čtvrtletí podpořily hlavně přebytek zahraničního obchodu a investice.

"Možné zimní recesi kvůli energetické krizi jsme se vyhnuli, byť se ekonomický růst výrazně zpomalil. Výhled na nejbližší období je celkově pozitivní, protože ekonomice by mělo pomoci dočerpávání evropských fondů z období let 2014-2020, a její růst by se tak mohl do konce roku zrychlit," napsal analytik bankovního domu Všeobecná úverová banka Michal Lehuta v komentáři, který poskytl ČTK.

Podle analytika by se energetická krize už nemusela opakovat. Uvedl také, že spotřeba domácností při vysoké inflaci naráží na strop rekordně nízké míry úspor a že ekonomiku budou nadále brzdit i vyšší úrokové sazby.

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o 0,1 procenta, a dostala se tak z recese. Meziročně HDP klesl o 0,2 procenta, což byl první meziroční pokles za dva roky.

Celkový počet zaměstnaných na Slovensku, které má 5,4 milionu obyvatel, v prvním letošním čtvrtletí meziročně vzrostl o půl procenta zhruba na 2,42 milionu po růstu o 1,1 procenta v posledním čtvrtletí loni. Proti loňskému poslednímu kvartálu zaměstnanost v zemi klesla o 0,1 procenta.

Na letošek slovenská centrální banka i ministerstvo financí shodně očekávají hospodářský růst o 1,3 procenta. Loni slovenská ekonomika vykázala růst o 1,7 procenta.