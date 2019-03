Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Slovenská lyžařka Petra Vlhová vede po úvodním kole obří slalom Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Úřadující mistryně světa z Aare si v téměř domácím prostředí s množstvím slovenských fanoušků v hledišti vytvořila před druhou jízdou náskok 48 setin před Němkou Viktorií Rebensburgovou. Třetí Italka Federica Brignoneová už ztrácí více než sekundu.

Už jistá vítězka celkového pořadí Světového poháru a vedoucí žena disciplíny Mikaela Shiffrinová je čtvrtá. Američanka, která může v předposledním obřím slalomu sezony v Krkonoších získat s předstihem malý křišťálový glóbus, zaostává za Vlhovou o 1,33 sekundy. Její dosud nejbližší konkurentka v boji o trofej Tessa Worleyová z Francie je šestá s odstupem 1,81.

Žádná z trojice českých lyžařek na domácí trati do finálové třicítky nepostoupila. Nejlepší z nich Gabriela Capová obsadila 51. místo s odstupem 5,71 za Vlhovou. Mnohonásobná zlatá medailista z deaflympiád Tereza Kmochová skončila na 54. místě, Kateřina Pauláthová svou jízdu nedokončila.

První kolo stavěl Rakušan Klaus Mayrhofer, bývalý trenér Šárky Strachové, a v hledišti to jen zahučelo, když Vlhová po startu udělala chybu. "Už jsem se bála, že se nevejdu do brány," řekla Vlhová. Zbytek trati ale zvládla bravurně. "Nechala jsem jet lyže a pocitově to bylo skvělé. Ale pořád je vše otevřené. Mám trošku náskok, ale musím do toho dát vše a vyvarovat se chyb z první jízdy."

Kolem cílového svahu a dojezdu je záplava slovenských vlajek a při jízdě Vlhové bylo pořádně hlučno. "Po velmi dlouhé době jsem slyšela fandění při jízdě. Dodalo mi to sílu a možná jsem ještě zrychlila. Cítím velkou podporu," pochvalovala si.

Druhé kolo se ve Špindlerově Mlýně jede od 13:30.