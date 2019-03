Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Slovenská lyžařka Petra Vlhová vede po úvodním kole obří slalom Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Úřadující mistryně světa z Aare si v téměř domácím prostředí s množstvím slovenských fanoušků v hledišti vytvořila před druhou jízdou náskok 48 setin před Němkou Viktorií Rebensburgovou. Třetí Italka Federica Brignoneová už ztrácí více než sekundu.

Už jistá vítězka celkového pořadí Světového poháru a vedoucí žena disciplíny Mikaela Shiffrinová je čtvrtá. Američanka, která může v předposledním obřím slalomu sezony v Krkonoších získat s předstihem malý křišťálový glóbus, zaostává za Vlhovou o 1,33 sekundy. Její dosud nejbližší konkurentka v boji o trofej Tessa Worleyová z Francie je šestá s odstupem 1,81.

Žádná z trojice českých lyžařek na domácí trati do finálové třicítky nepostoupila. Nejlepší z nich Gabriela Capová obsadila 51. místo s odstupem 5,71 za Vlhovou. Mnohonásobná zlatá medailista z deaflympiád Tereza Kmochová skončila na 54. místě, zraněná Kateřina Pauláthová jízdu nedokončila.

"Zjistila jsem, v jakém stavu kopec je, a nabrala před slalomem rychlost," řekla Capová, která by měla útočit na postup do bodované třicítky v sobotním slalomu. "Byla jsem na startu nervózní, nechtěla jsem zklamat fanoušky. Jsem rozpačitá, vím, že jsem mohla jet lépe. Ale byly těžké podmínky," hodnotila Kmochová.

První kolo stavěl Rakušan Klaus Mayrhofer, bývalý trenér Šárky Strachové, a v hledišti to jen zahučelo, když Vlhová po startu udělala chybu. "Už jsem se bála, že se nevejdu do brány," řekla Vlhová. Zbytek trati ale zvládla bravurně. "Nechala jsem jet lyže a pocitově to bylo skvělé. Ale pořád je vše otevřené. Mám trošku náskok, ale musím do toho dát vše a vyvarovat se chyb z první jízdy."

Kolem cílového svahu a dojezdu je záplava slovenských vlajek a při jízdě Vlhové bylo pořádně hlučno. "Po velmi dlouhé době jsem slyšela fandění při jízdě. Dodalo mi to sílu a možná jsem ještě zrychlila. Cítím velkou podporu," pochvalovala si.

Druhé kolo se ve Špindlerově Mlýně jede od 13:30.