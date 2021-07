Slovanskou epopej spatří návštěvníci M. Krumlova od přelomu července a srpna

Moravský Krumlov (Znojemsko) - Slovanskou epopej Alfonse Muchy uvidí návštěvníci zámku v Moravském Krumlově na přelomu července a srpna. V opravených prostorách zámku bude vystavená pět let. Praha dnes zkontrolované dílo předala Moravskému Krumlovu, řekla novinářům pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). Cyklus 20 pláten byl do Moravského Krumlova převezen za přísných bezpečnostních opatření na konci června z depozitáře Galerie hlavního města Prahy (GHMP).

Odborníci z galerie dohlíželi na instalaci pláten i nastavení ideálních klimatických podmínek, dnes provedli závěrečnou inspekci. "Všechna plátna byla úspěšně nainstalována. Dolaďujeme některé detaily, například osvětlení, a experti zároveň provádějí poslední prohlídky obrazů před spuštěním testovacího provozu," řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově, odkud je v roce 2011 tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Poté byly v depozitáři GHMP, protože je Praha nemá kde vystavovat. Po návratu do Prahy má být dílo na 25 let umístěno v budově Savarinu na Václavském náměstí.