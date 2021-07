Slovanská epopej v M. Krumlově je ode dneška přístupná místním, od soboty všem

Moravský Krumlov (Znojemsko) - Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku je od dnešního dne otevřená ve zkušebním provozu. Do pátku se mohou přijít přednostně podívat obyvatelé města, od soboty se otevře všem zájemcům. Za první hodinu se dnes na zámku vystřídaly desítky lidí, řekl ČTK Jakub Růžička, který výstavu mediálně zastupuje. Na sobotu je v předprodeji na e-shopu volných už jenom 15 míst.

Zkušební provoz má ověřit fungování technologií. "Chceme zjistit, zda ventilace zvládne nápor lidí a v místnosti stále bude konstantní teplota a vlhkost. Jinak je expozice úplně připravená. Za poslední dny tam pracovníci upravili osvícení, aby byly zvýrazněny prvky jednotlivých pláten, instalovali popisky a drobné zábrany u pláten. Také jsou kompletně vybavené pokladny a obchod se suvenýry," sdělil Růžička.

Vstup na výstavu je dobré rezervovat předem na internetu. Důvodem je omezená kapacita v sále na necelých 100 lidí, což souvisí s opatřeními proti šíření koronaviru, ale také s udržováním klimatických podmínek. V místnostech musí být teplota kolem 20 stupňů Celsia. Na webu si lze předem zarezervovat 50 lístků, zbytek je určený pro nákup na místě. "Už na sobotu máme hromadu objednávek, hned ráno dorazí jeden autobus. Zájem nás velmi mile překvapil," dodal Růžička.

Cyklus 20 velkých pláten byl do Moravského Krumlova převezen za přísných bezpečnostních opatření na konci června z depozitáře Galerie hlavního města Prahy (GHMP). V opravených prostorách zámku bude vystavený pět let. Plné vstupné je 250 korun.

Obrazy Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let, věnoval je Praze. Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu GHMP. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově, odkud je v roce 2011 tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Poté byly v depozitáři GHMP, protože je Praha nemá kde vystavovat. Po návratu do Prahy má být dílo podle dosavadních předpokladů 25 let umístěno v budově Savarinu na Václavském náměstí.