Slovanská epopej nepatří Praze, rozhodl soud

Praha - Praha není vlastníkem cyklu obrazů Slovanská epopej, rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 1, který vyhověl žalobě příbuzného malíře Alfonse Muchy na určení vlastnictví. Rozsudek ještě není pravomocný, město se proti němu odvolá. Malířův příbuzný John Mucha tvrdí, že se Praha vlastníkem obrazů nikdy nestala, protože nesplnila autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory.

"Vzhledem k tomu, že žádná síň do dnešní doby vystavěna nebyla, tak podmínka nebyla splněna a darování se stalo neúčinným," řekla soudkyně Marie Tvrdková. Praha podle ní nemohla obrazy ani tzv. vydržet.

Pokud rozhodnutí potvrdí odvolací soud, nepřipadnou obrazy automaticky Johnu Muchovi. Podle jeho právníka Františka Vyskočila bude nutné znovu otevřít dědické řízení, ve kterém by jako zákonní dědicové figurovali John Mucha a jeho nevlastní sestra, Jarmila Mucha Plocková. Ta v minulosti uvedla, že s podáním žaloby nesouhlasí.

Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM). Praha loni v říjnu schválila, že cyklus na pět let zapůjčí na zámek v Moravském Krumlově, kde byly obrazy vystaveny do roku 2011. V období zapůjčení by se měl vyřešit problém s chybějícím prostorem v Praze. Podle posledních informací by mohly být obrazy na zámek převezeny na jaře příštího roku.

Praha zatím stále nerozhodla, kde vybuduje vlastní sál pro umístění obrazů, zvažuje více možností. Jako nejperspektivnější v září vybral Institut plánování a rozvoje (IPR) Pankrácké náměstí, objekt paláce Savarin v Praze 1 nebo ledárny v Braníku. Město uvažuje i o nádraží Vyšehrad, budova ale není ve vlastnictví Prahy, navíc je ve špatném stavu.

Obvodní soud se Muchovou žalobou začal zabývat v lednu 2017. Tehdy ji zamítl, rozhodnutí potvrdil i odvolací senát. Nejvyšší soud ale předloni v květnu rozsudky zrušil. Napodruhé začal soud žalobu řešit o půl roku později. Soudkyně dnes řekla, že svůj právní názor vyjádřila ve svém minulém rozhodnutí, nyní ale byla vázána usnesením Nejvyššího soudu.

Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let.