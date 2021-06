Slovanská epopej cestuje z Prahy do Moravského Krumlova, bude tam vystavena

Moravský Krumlov (Znojemsko) - Slovanská epopej Alfonse Muchy už je na cestě z Prahy do Moravského Krumlova a bude vystavena v nejbližších dnech. Na zasedání jihomoravského zastupitelstva v Brně to dnes řekl moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09). Praha cyklus 20 pláten zapůjčila Krumlovu na pět let.

Podmínkou pro půjčení obrazů byla úprava krumlovského zámku, která stála 58 milionů. Z toho 43 milionů pokryl stát, deset milionů dal kraj a zbytek zaplatilo město. Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Do roku 2011 byly obrazy zhruba 50 let v Krumlově, v roce 2011 je tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Poté byly v depozitáři Galerie hlavního města, protože je Praha nemá kde vystavovat.