Uherské Hradiště - Fotbalistům Slovácka premiéra pod vedením nového trenéra Petra Vlachovského nevyšla. Ve 12. ligovém kole prohráli na domácím trávníku s Teplicemi 0:2, přitom hosté hráli od 49. minutě bez vyloučeného obránce Pavla Čmovše. O góly se postarali David Vaněček s Janem Krobem a severočeský celek po sérii tří proher a poprvé pod vedením nového kouče Stanislava Hejkala bodoval. Slovácko naopak prohrálo posedmé za sebou a je stále předposlední.

Slovácko pod vedením Vlachovského, který nahradil odvolaného Michala Kordulu, nemohlo začít hůř. Teplice totiž udeřily hned z prvního útoku. Po centru Vondráška z pravé strany po 42 sekundách se hlavou prosadil nejlepší střelec hostů Vaněček a připsal si šestou branku v sezoně.

"Zápas velmi ovlivnila naše rychlá branka. Dostali jsme utkání do pozice, kterou jsme chtěli.To znamená vysoko napadat protivníka, po zisku míče jít do rychlých protiútoků," řekl na tiskové konferenci po zápase trenér Teplic Stanislav Hejkal.

Na inkasované brance přiznal část viny i brankář Michal Daněk. "Čekal jsem, že půjde náš stoper Hofmann do souboje. Rozhodl jsem se vyběhnout trochu později. Prvním gólem jsme soupeře nakopli. Pak jsme začali hrát, ale nedali kýžený gól," přiznal Daněk.

Inkasovaný gól notně zacloumal s psychikou domácího týmu, který působil hodně bezradně. Kombinacím chyběla přesnost a většina akcí končila před hranicí trestného území protivníka. Hosté po získání náskoku spoléhali kromě pozorné defenzívy na rychlé protiútoky a po jednom z nich se v 31. minutě trefil Krob. Teplický obránce se ligového gólu dočkal po třech letech.

Slovácko se z útlumu probralo až v závěru poločasu. Ve 39. minutě brankář Diviš kryl tvrdou střelu Havlíka a o tři minuty později reflexívně vyrazil Kuchtovu střelu hlavou. Další šanci dostali domácí ve 49. minutě, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen teplický obránce Čmovš.

"Bohužel nás trápí koncovka. Ve druhém poločase jsme měli po vyloučení územní převahu. A když už si už šanci vypracujeme, tak branku nedáme. Důležitý je výsledek, který pro nás příznivý není," dodal trenér Vlachovský, který poslal na hřiště Kubalu s Kalabiškou, aby posílil ofenzívu. I když domácí soupeře zatlačili, v koncovce se neprosadili a ojedinělé střelecké pokusy s přehledem vyřešil brankář Diviš.

Tepličtí naopak mohli i v oslabení vedení zvýšit. Největší šanci měl Vaněček, který trefil v 72. minutě tyčku a o sedm minut později po sólovém útoku se nepodařilo Ljevakovičovi přehodit brankáře Daňka. Severočeši to však mrzet nemuselo a nakonec po třech zápasech bodovali a poprvé v sezoně udrželi čisté konto. "Takový zápas jsme čekali. Když to řeknu přehnaně, tak šlo oběma týmům o život. Chtěli jsme urvat nějaké body. Nejlépe tři. Což se naplňovalo hned od první minuty, " uvedl nejlepší střelec Teplic Vaněček.

Slovácko neskórovalo potřetí za sebou. "V kabině je po zápase ticho.Jako vždycky po prohře. Víme, že je to špatné. Musíme se z toho dostat sami. Jednoznačně nás sráží střelecká impotence. Když nebudeme dávat góly, nemůžeme vyhrávat," posteskl se slzami v očích středopolař Slovácka Jan Navrátil.

Hlasy po utkání

Petr Vlachovský (trenér Slovácka): "Bohužel nás trápí koncovka. Strašně těžko se nám hrálo po inkasované brance hned v první minutě z úvodního protiútoku soupeře. Myslím si, že jsme reagovali docela dobře. V následujících minutách jsme měli tlak a dost centrů před branku soupeře. Bohužel se žádný neujal a neproměnili jsme ani jednu ze dvou vyložených šancí. Ve druhém poločase jsme měli po vyloučení obránce Teplic Čmovše územní převahu. A když už si už šanci vypracujeme, tak branku nedáme. Soupeř naopak mohl ještě dvakrát udeřit. Důležitý je výsledek, který pro nás příznivý není."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Zápas velmi ovlivnila naše rychlá branka. Dostali jsme utkání do pozice, kterou jsme chtěli.To znamená vysoko napadat protivníka, po zisku míče jít do rychlých protiútoků, což jsme potvrdili druhou brankou. Klíčovým momentem byla 43. minuta, kdy brankář Diviš chytl vyloženou šanci Kdybychom dostali branku do kabiny, tak se dá těžko říci, jak by se utkání vyvíjelo. Směr zápasu po změně stran dala naše červená karta. V oslabení jsme museli hrát jen v bloku s vyjížděním do rychlých protiútoků. I tak jsme měli dvě šance Vaněčkem a Ljevakovičem. Musím tým pochválit za výborný přístup, který nám vynesl cennou výhru."

1. FC Slovácko - FK Teplice 0:2 (0:2)

Branky: 1. Vaněček, 31. Krob. Rozhodčí: Machálek - Mokrusch, Kotalík. ŽK: Petr, Havlík - Čmovš, Vaněček, Hora, Hyčka. ČK: 49. Čmovš. Diváci: 3192.

Sestavy:

Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk (56. Kalabiška) - Daníček - Navrátil, Havlík, Janošek (66. Machalík), Petr (56. Kubala) - Kuchta. Trenér: Vlachovský.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Čmovš, Král, Krob - Ljevakovič - Moulis (73. Hyčka), Kučera, Trubač (58. Jeřábek), Hora (87. Shejbal) - Vaněček. Trenér: Hejkal.