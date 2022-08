Slovácku se zkomplikovala cesta do Stockholmu, tým zatím zůstává v Brně

Brno - Fotbalisté Slovácka neodletěli dopoledne kvůli problémům s letadlem k odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy do Stockholmu. Tým zůstal v Brně a řeší náhradní varianty.

Výprava měla odletět do Švédska v 8:00, ale objednané letadlo uvízlo v Rize a do Brna nedorazilo. Tým se narychlo ubytoval v hotelu v Brně a vedení vymýšlí, jak se do Stockholmu dopravit.

Ve hře byly dvě varianty. Jedna s odletem v odpoledních hodinách a předzápasovým tréninkem ve Stockholmu, druhá s přípravou v Brně a večerním odletem.

"Po dalších jednáních a vývoji situace to ale spíše vypadá na druhou variantu, tedy s tréninkem v Brně a pozdějším odletem," informoval ČTK mluvčí Slovácka Marek Jurák.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka porazili v úvodním utkání AIK Stockholm 3:0 a mají blízko k historickému postupu do skupiny evropských pohárů.