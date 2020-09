Slovácko zvítězilo v Teplicích a v nové sezoně ještě neprohrálo

Teplice - Fotbalisté Slovácka zvítězili dvěma brankami po přestávce v utkání 3. ligového kola v Teplicích 2:0. Hosty poslal v 62. minutě do vedení Michal Kohút a v nastavení přidal pojistku střídající Jan Kliment. Tým z Uherského Hradiště zvítězil v lize nad Teplicemi po osmi zápasech, po třech kolech nové sezony drží neporazitelnost a nejméně do večera poskočil do čela tabulky. Severočeši naopak podruhé za sebou prohráli.

Tepličtí po dvou venkovních zápasech poprvé po rekonstrukci hrací plochy nastoupili doma a nový trávník se mohl dočkat rychlého gólového křtu. Už ve čtvrté minutě totiž Kučera z přímého kopu nastřelil tyč. Vzápětí mohli skórovat hosté, kteří po rychlém brejku po ráně Kohúta rovněž trefili tyč. Míč se odrazil k Ciciliaovi, jenž ho ale nedokázal usměrnit do opuštěné branky.

Oba týmy úvodní chyby v defenzivě zjevně vyděsily a v dalším průběhu hry si obrany dávaly již větší pozor. Domácí pak byli blíže vedení. Po půlhodině hry dostali soupeře na chvíli na pod tlak a ve 37. minutě neměli Trubač a Žitný daleko k úvodní trefě, ale zmatku v šestnáctce Slovácka využít nedokázali. Hosté se mohli dočkat branky těsně před poločasem, ale hlavička Kadlece po rohu nebyla dostatečně důrazná.

Druhý poločas začal ve vlažnějším tempu, ale brzy znovu přišly šance na obou stranách. Zatímco domácí Mareš velkou možnost neproměnil, Slovácko se vzápětí ujalo vedení. V 62. minutě se dostal na zadní tyči k hlavičce Kohút a protlačil míč za brankovou čáru. Dal svůj premiérový ligový gól.

Teplická ofenziva neměla svůj den. Jindy nebezpečné útočné duo Řezníček s Marešem se nedokázalo prosadit a do šancí se dostávali spíše hráči ze středu pole. Nebezpečně pálili Kučera a Paradin, jenže ani oni nedokázali srovnat.

V druhé minutě nastaveného času naopak hosté po brejku přidali druhý gól. Střídající Kliment se přes faul Paradina před šestnáctkou dostal zpět na nohy a do odkryté branky, kde chyběl po předchozí akci gólman Grigar, zvýšil. V lize skóroval po více než pěti letech. Slovácko zvítězilo v Teplicích poprvé od března 2013.

FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:2 (0:0)

Branky: 62. Kohút, 90.+2 Kliment. Rozhodčí: Rejžek - Moláček, Matoušek. ŽK: Vondrášek, Žitný, Paradin - Navrátil, Havlík, Kadlec. Diváci: 2193 (omezený počet).

Sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Heidenreich (89. Ljevakovič), L. Mareček - Hyčka (20. Radosta, 69. Shejbal), Kučera, Trubač, Žitný, Moulis - Řezníček, Mareš (69. Paradin). Trenér: Hejkal.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Daníček, Kadlec, Kalabiška - Havlík (71. Šimko), Kohút (78. D. Mareček) - Petržela (71. Hellebrand), Sadílek (90. Rezek), Navrátil - Cicilia (78. Kliment). Trenér: Svědík.