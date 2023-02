Slovácko zvítězilo v Liberci 1:0 gólem v nastavení

Liberec - Fotbalisté Slovácka zvítězili v 19. kole první ligy v Liberci 1:0. Souboj sousedů v tabulce rozhodl na konci druhé minuty nastavení střídající Ondřej Mihálik. Tým z Uherského Hradiště i ve třetím utkání jarní části sezony bodoval a neinkasoval a v neúplné tabulce se posunul na čtvrté místo. Liberec na jaře poprvé prohrál a je osmý.

V Liberci se od začátku hrál útočný fotbal. Ve třetí minutě se ve vápně dostal k odraženému míči hostující bek Reinberk a gólman Vliegen vytáhl jeho střelu na tyč. Vzápětí si na opačné straně naskočil na centr Višinský, ale v dobré pozici hlavičkoval jen do brankáře Nguyena, který zamířil do Slovácka z Liberce.

Ve zbytku první půle byli jednoznačně nebezpečnější domácí, jimž kvůli nemoci scházel zkušený zadák Gebre Selassie. Ve 12. minutě hosté odvrátili centr jen k Červovi, který z voleje napálil břevno. Těsně za polovinou úvodního dějství se zranil liberecký Višinský a trenér Kozel místo něj nasadil Tuptu.

V 31. minutě opět podržel hosty Nguyen, když vyrazil Preislerův pokus. Bývalý gólman Slovanu dál deptal své někdejší spoluhráče. Ve 39. minutě vychytal i Frýdka a poté v podobné pozici také střídajícího Tuptu.

Po změně stran jako první zahrozilo Slovácko. V 54. minutě se dostal k zakončení ve vápně Vecheta, gólman Vliegen ale nadvakrát dobře zasáhl. Chvíli nato hosté nevyužili velkou skrumáž po rohovém kopu.

Slovácko v druhé půli zlepšilo defenzivu a mělo mírnou převahu. V 82. minutě po jednom z rohů trefil Kalabiška jen vlastního spoluhráče. Za dalších pět minut dostal hostující trenér Svědík zřejmě za protesty červenou kartu a musel z lavičky.

Domácí nakonec přišly zahozené šance z první půle draho. Na konci druhé minuty nastavení se těsně za vápnem uvolnil Kim Sung-pin a jeho centr z hranice malého vápna poslal hlavičkou do sítě další střídající hráč Mihálik. Připsal si čtvrtý gól v ligové sezoně.

Slovácko ve čtvrtém kole po sobě bodovalo a oplatilo Liberci podzimní porážku 1:2. I tehdy se prosadil Mihálik. Tým z Uherského Hradiště zvítězil U Nisy podruhé za sebou, v úvodu minulé sezony tam vyhrál rovněž 1:0.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce). "Vždy když prohrajete utkání v nastavení, je to kruté. Klíč k utkání ležel v první půli. V úvodu bylo Slovácko lepší, mělo jednu šance. Ale od 10. minuty a pak i po vystřídání, když tam přišel Tupta, jsme byli lepším týmem. Měli jsme tři čtyři gólové šance, z nichž aspoň jedna musí skončit gólem. Šance Preislera byla největší, byla tam odkrytá část brány. Bohužel jsme branku nevstřelili. V druhé půli bylo Slovácko herně lepší, ale nějaké vyložené šance kromě standardek nemělo. Říkal jsem si, že remíza bude zasloužená. My jsme šli střídáním výkonem dolů, zatímco Slovácko tam dalo hráče, kteří to rozhodli. Bohužel dnes nám fotbal ukázal odvrácenou tvář a v závěru jsme si to vyjedli."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Vstup do zápasu jsme měli aktivní v tom, že jsme více drželi balon, ale nebylo to s žádným efektem. Byť jsme si vytvořili šanci Reinberkem. Liberec kontroval ze standardky a nastřelil břevno. Po 20 minutách převzal Liberec otěže, ve středu pole začal získávat balony, měl výbornou přechodovou fázi. Musíme poděkovat Filipu Nguyenovi, že jsme přežili pár akcí, dvě tutové šance zneškodnil. Utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak. To byl klíč a základ k tomu, že jsme tu uspěli. V druhém poločase jsme vyrovnali hru, postupem času bylo naše prostřídání lepší než u soupeře. Liberec už neměl tlak. Pak to bylo o tom, kdo dopraví míč do branky. Naštěstí se nám to v závěru povedlo. Za tři body jsme rádi, ale náš výkon se musí zlepšit."

Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Mihálik. Rozhodčí: Radina - Leška, Hádek - Kocourek (video). ŽK: Vecheta, Kalabiška. ČK: 87. Svědík (trenér, všichni Slovácko). Diváci: 1589.

Liberec: Vliegen - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Fukala (80. Mészáros), Valenta, Červ, Preisler - Frýdek (72. Doumbia), Višinský (27. Tupta) - Olatunji (72. Rondič). Trenér: Kozel.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela (73. Kim Sung-pin, 90.+5 Břečka), Kohút (63. Mihálik), Holzer (63. Duskí) - Vecheta (73. Šašinka). Trenér: Svědík.