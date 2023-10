Slovácko zdolalo Teplice a porazilo Severočechy posedmé za sebou

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zdolali v 11. kole první ligy Teplice 2:0 a porazili Severočechy v nejvyšší soutěži posedmé za sebou. Týmu z Uherského Hradiště pomohlo k výhře vyloučení hostujícího Lukáše Marečka z 25. minuty, přesilovku krátce po změně stran využili Rigino Cicilia a Marek Havlík. Slovácko v neúplné tabulce poskočilo na čtvrtou příčku, Tepličtí po třech kolech nebodovali a jsou devátí.

Úvodní minuty souboje sousedů v tabulce patřily hostujícímu celku, který mohl vstřelit i dva góly. Nejprve Havelka křížnou střelou z 12 metrů jen o kousek minul branku. Po 14 minutách a dalším nedůrazném bránění domácích postupoval po narážečce sám na gólmana Heču Fila, ale vyloženou šanci nedal.

Slovácko těžko hledalo cestu ke Grigarově bráně, střely Valenty a Havlíka ze střední vzdálenosti neměly velkou šanci na úspěch. První náznak možnosti domácích přišel ve 21. minutě po signálu z přímého kopu, po němž Valenta jen těsně minul břevno.

Narůstajícímu náporu Slovácka nahrála situace z 25. minuty, kdy byl po faulu na unikajícího Jurošku vyloučen Mareček. Domácímu tlaku zpočátku chyběly přesnost ve finální fázi a větší důraz směrem do pokutového území, a tak oslabení Severočeši do přestávky udrželi čisté konto.

Hned na začátku druhé půle ale Slovácko přeslovku využilo. Po Sinjavského centru hlavičkoval ve 48. minutě Reinberk, Girgar míč jen vyrazil před sebe a Cicilia jej zblízka poslal do sítě. Reprezentant Curacaa skóroval poprvé v této ligové sezoně.

Domácí se brzy nato dočkali pojišťující trefy. Po kombinaci kolem šestnáctky vystřelil v 56. minutě Havlík a Grigar jeho nepříliš tvrdou střelu pustil pod svým tělem do branky. Hosté se pak snažili o korekci stavu, ale na obranu Slovácka v oslabení recept nenašli. Favorit se pak v poklidném závěru také do větších příležitostí už nedostal.

Celek z Uherského Hradiště natáhl sérii bez porážky v lize s Teplicemi na devět utkání a doma v nejvyšší soutěži potřetí za sebou zvítězil. Brankář Slovácka Heča už popáté v sezoně udržel čisté konto.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Svědík (Slovácko): "Šli jsme do utkání po dvou nevydařených soutěžních zápasech. Dali jsme šanci jiným hráčům, hladovým po fotbalu a aktivitě, myslím, že se to vyplatilo. Utkání mělo několik klíčových momentů. Tím prvním byl zákrok Milana Heči při šanci Fila, chytil jasný gól, to bylo velmi důležité pro naši psychiku. Dalším výrazným momentem bylo vyloučení Marečka a náš gól krátce po změně stran. Přidali jsme druhý a pak jsme měli duel pod kontrolou. Teplice se už do žádné střelecké příležitosti nedostaly. Jsem rád, že jsme malou sérii zlomili a další ligový cyklus po reprezentační přestávce bude výsledkově i herně lepší."

Zdenko Frťala (Teplice): "Do utkání jsme vstoupili aktivně a domácí do ničeho nepustili. Vytvořili jsme si dvě gólové šance, ale neproměnili jsme je. Měli jsme do zápasu dobře našlápnuto, ale trvalo to jen 25 minut. Klíčovým momentem bylo vyloučení Marečka, které tak zkušený tým, jaký Slovácko má, využilo. Dostali jsme laciné branky po chybách a situacích, které jsme řešili moc profesorky. Chyboval i Grigar, ale nic mu nevyčítáme, v jiných zápasech nás podržel. Teď vyhlížíme reprezentační přestávku, v níž se musíme dát dohromady především zdravotně. Moc optimista nejsem, ale jsem tu od toho, abych pracoval a ne kňoural."

1. FC Slovácko - FK Teplice 2:0 (0:0)

Branky: 48. Cicilia, 56. Havlík. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Pečenka - Zelinka (video). ŽK: Daníček, Kadlec - Hronek. ČK: 40. Šumulikoski (sportovní manažer) - 25. Mareček. Diváci: 4232.

Slovácko: Heča - Reinberk, Daníček (57. Hofmann), Kadlec, Doski - Valenta (73. Petržela), Trávník - Sinjavskij (88. Kim Sung-pin), Havlík, Juroška (57. Holzer) - Cicilia (73. Vecheta). Trenér: Svědík.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Knapík - Radosta (85. Bílek), Havelka (56. Vachoušek), Jukl, Beránek (85. Krsmanovič) - Hronek (46. Hora), Trubač (66. Křišťan) - Fila. Trenér: Frťala.