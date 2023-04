Slovácko zdolalo oslabené Teplice a v lize uspělo po třech duelech

Teplice - Fotbalisté Slovácka ve 27. kole první ligy zvítězili na hřišti Teplic 3:1 a po třech utkáních naplno bodovali. Celek z Uherského Hradiště poslal do vedení v 26. minutě Milan Petržela a druhou branku přidal v 49. minutě Jan Kalabiška. Severočeši, kteří hráli takřka celý druhý poločas bez vyloučeného Tomáše Vondráška, snížili v 63. minutě zásluhou proměněné penalty Matěje Hybše. Skóre uzavřel v 84. minutě střídající Filip Vecheta.

Slovácko potvrdilo, že se mu proti Teplicím daří, a v nejvyšší soutěži soupeře zdolalo pošesté za sebou. V tabulce se bodově dotáhlo na čtvrté Bohemians 1905, kteří mají k dobru nedělní duel s Mladou Boleslaví. "Skláři" neuspěli po předchozích dvou výhrách a zůstávají na 14. místě.

Jako první zahrozil teplický Urbanec, s jehož střelou z úhlu si Nguyen poradil. Naopak hosté udeřili hned z první vážnější akce. Petržela po standardní situaci pronikl z levé strany do vápna, jeho oblouček před bránu přeletěl Grigara a na zadní tyči zapadl do sítě. Devětatřicetiletý záložník dal třetí gól v ligové sezoně, všechny trefy nasázel na jaře. Nejhorší defenziva soutěže inkasovala po dvou utkáních s čistým kontem.

První poločas nabídl vyrovnaný průběh bez větších šancí, ačkoliv víckrát se do zakončení dostali domácí. Nguyena protáhla Marečkova táhlá dalekonosná střela, která proletěla jen těsně nad břevnem. Brankář Slovácka nemusel zasahovat ani proti zakončení Gninga, jenž se dostal do šance sólem přes tři hráče.

Vstup do druhé půle ale Teplicím vůbec nevyšel. Vondrášek už po pár vteřinách trefil ve skluzu podrážkou Kalabišku do holeně a sudí Všetečka ukázal zkušenému obránci červenou kartu. Vzápětí navíc Sinjavského střílený centr proletěl na zadní tyč a Kalabiška z úhlu vstřelil druhý gól v ligovém ročníku.

Levý bek Slovácka byl i u třetího důležitého okamžiku druhého dějství. Po hodině hry zahrál ve vápně rukou a Všetečka po upozornění videorozhodčího nařídil pokutový kop. Ten si vzal stejně jako při posledním domácím zápase s Hradcem Králové (1:0) Hybš a poslal Nguyena na opačnou stranu.

Domácí kontaktní branka povzbudila a v dalším průběhu si vypracovali několik nadějných závarů, na vyrovnání ale nedosáhli. Naopak v závěru se podruhé v sezoně prosadil po rohu Vecheta. Teplice tak prohrály na svém stadionu po třech ligových utkáních.

Hlasy po utkání:

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "V první půli jsme měli dvě tři situace, které mohly skončit brankou, byli jsme aktivní. Bohužel jsme nezvládli dohranou standardku a šli jsme do kabiny za nepříznivého stavu. Z mého pohledu by mě v životě nenapadlo, že Vondráškův zákrok bude červená, ale rozhodčí ji k mému překvapení tasil hned. Po vyloučení i po druhém gólu měli kluci pořád hlavy nahoře, za což byli odměněni penaltou. Kdybychom nedostali na 1:3, tak jsem stoprocentně přesvědčený, že by nás i diváci k remíze dotlačili."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Teplice dvakrát vyhrály, takže jsme sem jeli s respektem. I s tím, že nám se teď nedařilo, takže bylo důležité do utkání dobře vstoupit. Až na výjimky jsme byli v prvním poločase fotbalově lepší, což jsme korunovali gólem. Dobře jsme začali i druhý poločas, přišlo vyloučení a gól na 2:0. Ale od té doby už si to zase nedokážu vysvětlit. Přestali jsme se pohybovat, mysleli jsme si, že to v přesilovce uhrajeme v chůzi. Přestali jsme hrát a po penaltě jsme se pak museli bát při každém dlouhém balonu do šestnáctky. Uklidnil nás až třetí gól. Jsem spokojený s výsledkem a hrou do stavu 2:0. Ze zbytku je potřeba si vzít velké ponaučení."

FK Teplice - 1. FC Slovácko 1:3 (0:1)

Branky: 63. Hybš z pen. - 26. Petržela, 49. Kalabiška, 84. Vecheta. Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Slavíček - Batík (video). ŽK: Mičevič, Gning - Trávník, Kudela, Kim Sung-pin. ČK: 46. Vondrášek (Teplice). Diváci: 2630.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Mareček (53. Hora), Chaloupek, Mičevič - Vondrášek, Trubač (85. Čičovský), Jukl, Urbanec (63. Hyčka), Hybš - Fila (53. Jásir), Gning (85. Sy). Trenér: Frťala.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Trávník (53. Kudela), Havlík - Petržela (73. Holzer), Mihálik (73. Vecheta), Sinjavskij (90.+4 Juroška) - Šašinka (73. Kim Sung-pin). Trenér: Svědík.