Slovácko zdolalo Karvinou 2:0 a je zpátky v elitní šestce

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 27. kole první fotbalové ligy nad Karvinou 2:0. Skóre otevřel už v 5. minutě Marek Havlík a ve 39. potvrdil vítězství proměněným pokutovým kopem Vlastimil Daníček. Slovácko tak vyhrálo poprvé po koronavirové přestávce a vrátilo se do první šestky ligové tabulky. Karviná prohrála podruhé za sebou a v tabulce je třináctá se stejným počtem 24 bodů jako čtrnáctý Zlín.

Domácí kouč musel z disciplinárních i zdravotních důvodů sestavit naprosto experimentální obrannou čtveřici, která ale v kontextu celého zápasu obstála na výbornou. "Měli jsme za úkol hrát jednoduše a to se nám povedlo," říkal po zápase Vlastimil Daníček, kapitán a dnes ústřední postava obrany i zápasu. "Naše obrana je založena na součinnosti celého týmu, naši hráči na jiných postech umějí zaskočit, to nám pomohlo," hodnotil trenér Martin Svědík. Nicméně v úvodních minutách měli starosti v defenzivě hlavně hosté. Už po pár vteřinách hry pálil ostře Sadílek, avšak těsně nad.

V 5. minutě se už skóre měnilo. Trestný kop z 20 metrů zakroutil přesně k tyči Havlík a zajistil domácím vedení. "Trefil jsem to mezi hlavy hráčů ve zdi, gólman to moc nemohl vidět," popsal Havlík. Vedení Slovácka mohlo narůst v 17. minutě, kdy se před Bolka dostal Zajíc, ale karvinský gólman míč vyrazil na roh. "Rychlé vedení domácích nám nabouralo plány," připustil kouč hostí Juraj Jarábek.

Hostující tým si příliš šancí v první půlhodině nevytvořil i proto, že zadní řady domácích působily jistým dojmem a k ničemu vážnějšímu je nepustily. Ve 29. se sice dostal za jejich záda po pasu Ba Louy Vukadinovič, ale z úhlu nemohl Trmala překonat.

Na konci první půle začala mít Karviná více ze hry, ale po útoku Slovácka a souboji Petržely s Taiwem pískl sudí Královec pokutový kop, kterým Daníček bezpečně navýšil vedení domácích. "Bylo skoro po zápase, byli jsme jaloví, takhle jsme hrát nechtěli," říkal médiím gólman Karviné Petr Bolek a na mysli měl především mizernou koncovku.

Po přestávce si ce hostující tým posílil střídáním ofenzívu, ale na hře Karviné se to neprojevilo. Domácí byli lepším týmem, dobře kombinovali, dokázali přenášet těžiště hry a pokud už se hosté dostali na dostřel Trmalovy branky, nedovolili jim zakončit. Na druhé straně v 64. minutě pálil do středu brány Petržela a udržel tak ve střehu Bolka.

Slovácku tento způsob hry vyhovoval, drželo míč většinou na polovině hostů. V samotném závěru sice Karviná svůj nápor zvýšila, ale domácí si náskok taktickou hrou vítězství udrželi. "S takovou hrou se těžko budeme zachraňovat," dodal Bolek.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Utkání ovlivnila standardka pěkně trefená Markem Havlíkem. Pak jsme dali penaltu, vedli jsme a byli na koni. Od toho se odvíjel ráz druhého poločasu, hráčům obecně docházely síly, soustředili jsme se na defenzívu, dohráli jsme to do vítězného konce. Moc si toho cením. Poradili jsme si s okleštěnou sestavou, stmelil nás zápas v Liberci a to bylo na výkonu vidět. Přiznám se, že trochu obavy jsem z improvizované obrany měl, ale utkání jdou rychle za sebou, tak o tom moc nepřemýšlím. Naše obrana je ale založena na součinnosti celého týmu, naši hráči na jiných postech umějí zaskočit, to nám pomohlo."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Zápas ovlivnil rychlý gól Slovácka, to nás zaskočilo. Na něco se připravujeme a pak to musíme měnit. Domácí pak posadila na koně penalta. Naše taktika měla spočívat v tom, že se pokusíme dát gól. To se nám bohužel nepodařilo. Obrana domácích byla sice složená na poslední chvíli, ale jsou to zkušení hráči a vypořádali se s tím dobře. Ve druhém poločase jsme chtěli zjednodušit hru, zlepšit přechodovou fázi, ale nepodařilo se nám dát ani kontaktní gól. Slovácko bylo lepší a zaslouženě zvítězilo."

1. FC Slovácko - MFK Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 5. Havlík, 39. Daníček z pen. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Dvořák - Rundič. Bez diváků.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Daníček, Divíšek, Kalabiška - Havlík, Sadílek (90.+2 Polášek) - Petržela (70. Kohút), Dvořák (86. Mareček), Navrátil (90.+2 Vincour) - Zajíc (70. Jurečka). Trenér: Svědík.

Karviná: Bolek - Moravec, Šindelář, Rundič, Čonka - Smrž (19. Janečka) - Ba Loua (75. Santos), Hanousek, Qose (75. Petkov), Vukadinovič (46. Tijani) - Taiwo (46. Guba). Trenér: Jarábek.