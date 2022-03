Slovácko zdolalo Hradec Králové 1:0 a ve finále poháru vyzve Spartu

Mladá Boleslav - Fotbalisté Slovácka se stali druhým finalistou domácího poháru. Svěřenci trenéra Martina Svědíka v semifinále MOL Cupu porazili Hradec Králové 1:0 a o trofej si zahrají 4. května doma proti pražské Spartě.

Utkání v Mladé Boleslavi, kde má východočeský prvoligový nováček domácí azyl, rozhodl ve 36. minutě Ondřej Šašinka. Branka jeho spoluhráče Lukáše Sadílka ve druhém poločase neplatila kvůli ofsajdu.

"Řekli jsme si, že pro Slovácko chceme vyhrát nějakou trofej. Jsme teď ve finále, je to jenom na nás. Je to ještě na domácím stadionu, takže je to o to lepší. Čeká nás Sparta Praha, takže doufám, že to bude svátek fotbalu se vším všudy," řekl kouč Svědík na tiskové konferenci.

V úvodu Vašulínovu ránu vyrazil brankář Slovácka Fryšták, jeho protějšek Vízek si zase poradil s Havlíkovým stříleným centrem. Hradec mohl otevřít skóre ve 24. minutě, ale hlavičku Vlkanovy zblízka reflexivně zlikvidoval Fryšták.

"Vyloženě jsem do toho naběhl, nestihl jsem to ani někam uklízet. Jenom jsem chtěl trefit bránu. Prý se brankář nějak kryl a chytil to rukou. Ale sám ani nevím, jak to chytil," uvedl královéhradecký kapitán Adam Vlkanova.

Slovácko otevřelo skóre ve 36. minutě. Havlík obloučkem do šestnáctky uvolnil Šašinku, který tvrdou střelou z otočky propálil Vízka. Čtyřiadvacetiletý útočník navázal na sobotní ligový gól proti Bohemians 1905.

Hradec si navzdory aktivitě na začátku druhé půli nevytvořil jedinou vyloženou šanci. V 72. minutě zvýšil Sadílek, jehož trefa však po zásahu videorozhodčího neplatila kvůli ofsajdu střídajícího Cicilii na začátku akce.

Hosté si kontrolovali těsný náskok a soupeře prakticky nepustili na útočnou polovinu. Až v nastavení z přímého kopu z velkého úhlu Rada překvapivě necentroval do šestnáctky, ale přestřelil. "Závěr byl bojovný a hrálo se na to, aby se postoupilo. Jsem rád, že jsme výsledek udrželi," konstatoval Svědík.

Hradec tak neporazil Slovácko ani ve třetím duelu sezony. V lize na jeho hřišti prohrál 0:1 a v Mladé Boleslavi remizoval 2:2. "Chybělo málo, abychom ten zápas přivedli aspoň do remízového konce. S pohárovou cestou, kterou jsme absolvovali, jsem spokojený. Je to asi tak, jak to má být. Soupeři gratuluju. Finále Slovácko - Sparta bude určitě atraktivní podívaná," řekl kouč Hradce Miroslav Koubek.

Tým z Uherského Hradiště bude hrát finále doma, protože v tabulce koeficientů za posledních pět pohárových ročníků figurují níže než Sparta. Slovácko český pohár ještě nikdy nezískalo, v roce 2005 ve finále podlehlo Ostravě a o čtyři roky později Teplicím.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Viděli jsme dramatické semifinále, bojovné utkání, kdy pravděpodobně Slovácko o tu branku bylo lepší. Je potřeba mu poblahopřát k postupu do finále. Nás mrzí, že jsme poslední krůček neudělali do kýženého finále. Myslím, že jsme zase až tak daleko aspoň k vyrovnání a přivedení utkání do prodloužení neměli. V první půli se mi hra až tak nelíbila, příliš jsme nakopávali. Slovácko bylo výrazně lepší, ono obecně má herní kulturu vyšší, ale my máme svůj způsob. Přesto jsme se v první půli dostali do dvou vyložených šancí. Bohužel jsme nešli do vedení my, ale soupeř. Ve druhé půli jsem byl s naší hrou spokojený, ale zase zkušené mužstvo Slovácka si to defenzivou odehrálo a nepustilo nás tam až tolik."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Dobrý vstup do prvního poločasu, kde jsme si vytvořili pár věcí, které jsme asi mohli líp dohrát. Pak jsme soupeře pustili do dvou šancí z pravé strany po centrech. Bylo důležité, že jsme neinkasovali, tam nás Fryšty (brankář Tomáš Fryšták) dvakrát podržel. Pak jsme dali gól a měli další náznaky, kdy Milan Petržela běžel sám dvakrát na branku, bohužel jsme nenavýšili vedení. Ve druhém poločase jsme neudrželi balony na polovině Hradce, vracelo se nám to zpátky, nebyli jsme tolik kompaktní. Zhruba v 65. nebo 70. minutě jsme se z toho vymanili a pár dobrých příležitostí si vytvořili. Gól nebyl uznaný. Závěr byl bojovný a hrálo se na to, aby se postoupilo. Jsem rád, že jsme výsledek udrželi."

FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branka: 36. Šašinka. Rozhodčí: Szikszay - Caletka, Paták - Julínek (video). ŽK: Leibl, Doležal - Kalabiška. Diváci: 1230.

Sestavy:

Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Kodeš, Rada, Harazim (68. Prekop) - Rybička (68. Dvořák), Vašulín (75. Doležal), Vlkanova. Trenér: Koubek.

Slovácko: Fryšták - Hofmann, Daníček, Kadlec - Reinberk, Ljovin (90.+1 Šimko), Havlík, Kalabiška - Petržela (68. Holzer), Sadílek - Šašinka (52. Cicilia). Trenér: Svědík.