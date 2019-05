Slovácko zakončilo nadstavbu o udržení výhrou nad Karvinou

U. Hradiště - Fotbalisté Slovácka zakončili skupinu o záchranu vítězstvím 2:0 a díky třetí výhře v nadstavbě ani jednou neprohráli. O úspěchu domácích, kteří už před zápasem měli jistotu udržení, rozhodl dvěma góly Lukáš Sadílek. Ani slezskému celku už o nic nešlo, protože o jejich účasti v baráži s druholigovou Jihlavou se rovněž rozhodlo už dříve.

Úvod zápasu patřil hostům, kteří se v šesté minutě mohli ujmout vedení. Faško vybojoval míč a centrem od rohového praporku našel nabíhajícího Suchana, který však hlavou zakončil jen do Trmala. Navíc ani další velkou šanci z dorážky nedokázal využít.

Profesorsky hrající Slovácko si první střelu připsalo až ve 33. minutě, kdy po levé straně unikl Zajíc, přihrál Daníčkovi, ale jeho střela brankáře Berkovce nepřekvapila. Přesto šli domácí tři minuty před přestávkou do vedení. Daníčkova nepovedená střela skončila u Sadílka a ten se nemýlil.

Nepříliš atraktivní zápas pokračoval i v druhé půli. V 55. minutě mohla Karviná využít chyby ve středu pole, ale přečíslení nevyužila. Chvíli na to mohli hosté srovnat, jenže Walova dorážka neplatila kvůli ofsajdu. Slovácko mohlo přidat pojistku v 73. minutě, avšak centr na volného Navrátila zablokoval vracející se Krivák.

Domácí nakonec přeci jen přidali druhý gól. Ve druhé minutě nastavení se u rohového praporku uvolnil Diviš, jeho centr se poté šťastně odrazil na nabíhajícího Sadílka a ten se opět nemýlil.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Už od Dukly jsme se snažili mužstvo motivovat a nabudit, ale ukázalo se, že máme problémy v útočné fázi. Měli jsme problémy s pohybem, mysleli jsme si, že můžeme hrát bez pohybu, měli jsme problémy s kvalitou, v práci s míčem. Nebylo to hezké utkání a děkuji fanouškům, že se na to vydrželi koukat až do konce. Máme ale tři body a uzavřeli jsme úspěšně sezonu a nadstavbu ukončili vítězstvím. Stejně jako na Dukle náš výkon nebyl optimální, ale zvládli jsme to vítězně."

František Straka (trenér Karviné): "Jsem rád, že jsme zápas sehráli se ctí, hlavně první poločas se mi líbil. Bohužel nás srazily poslední minuty obou poločasů. Dostalo se ke mně, že náš vyrovnávací gól byl regulérní, ale nevím, nechci se na to vymlouvat. Už po zápase s Bohemkou, který jsme nezvládli, jsme věděli, na čem jsme a začali jsme se připravovat na baráž. Věděl jsem s kým půjdu do zápasu, nad sestavou jsem nepřemýšlel. Chtěl jsem využít tento zápas k tomu, aby se ukázalo, jak jsou na tom ostatní hráči. Ti hráči, kteří dnes nehráli, měli tvrdý trénink a vše směřujeme k úterní baráži."

1. FC Slovácko - MFK Karviná 2:0 (1:0)

Branky: 43. a 90.+2 Sadílek. Rozhodčí: Cieslar - Mokrusch, Dresler. Bez karet. Diváci: 3124.

Slovácko: Trmal - Šimko (80. Vecheta), Hofmann, Kadlec, Divíšek - Navrátil, Havlík, Daníček, Janošek (46. Kalabiška), Sadílek - Zajíc (70. Diviš). Trenér: Svědík.

Karviná: Berkovec - Putyera, Dramé, Djordjevič (46. Rundič), Záhumenský (65. Krivák) - Wala, Suchan, Fokaidis, Bukata, Galuška (77. Vlachovský) - Faško. Trenér: Straka.