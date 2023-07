Slovácko zahájilo sezonu domácí výhrou 4:1 nad Českými Budějovicemi

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka bez nemocného trenéra Martina Svědíka porazili v úvodním kole první ligy České Budějovice 4:1. Dvoubrankové vedení domácím zajistili v závěru první půle Marek Havlík a Kim sung-pin, krátce po přestávce snížil z pokutového kopu Jakub Hora, ale pak se za tým z Uherského Hradiště prosadili střídající Matěj Valenta s Ondřejem Mihálikem. Slovácko tak v součtu s minulou sezonou nejvyšší soutěže zvítězilo po pěti utkáních.

Úvod zápasu byl z obou stran opatrný. V 15. minutě zahrávalo Slovácko přímý kop z hranice šestnáctky, ale Trávník trefil jen nohy v českobudějovické zdi. Vecheta sice ve 20. minutě rozvlnil síť po centru z levé strany, ale sudí Starý kvůli ofsajdu střelce branku neuznal.

Po půlhodině zahrozili hosté, když tvrdě pálil Osmančík a navrátilec Heča měl s jeho střelou plné ruce práce. Na druhé straně se mezi tyčemi vyznamenal Šípoš, když vytáhl na roh Vechetovu střelu k tyči.

Do vedení šli domácí ve 36. minutě. Hellebrand nezpracoval přihrávku od Šípoše, míče se zmocnil Havlík a svůj krátký nájezd na českobudějovického gólmana suverénně proměnil.

Druhý gól přidal o tři minuty později Kim sung-pin. Akci na pravé straně skvěle provedl veterán Petržela, který přešel přes Králika i Jakuba Horu a míč ideálně naservíroval mladému korejskému fotbalistovi, jenž měl cestu ke svému třetímu gólu v první lize usnadněnou.

Dynamo utkání zdramatizovalo hned na začátku druhé půle. Přímý kop Jakuba Hory srazil v šestnáctce rukou vyskakující Vecheta a sudí Starý po zhlédnutí videa nařídil pokutový kop, který Hora bezpečně proměnil.

Hosty branka povzbudila, blízko vyrovnání byl po technické střele Čmelík a po závaru po rohovém kopu Havel. Další varování pro nedůslednou obranu Slovácka poslal v 69. minutě navrátilec do české ligy Ondrášek, ale Heča jeho hlavičku reflexivně vyrazil.

Klid do slováckých řad přinesl čtvrt hodiny před koncem střídající Matěj Valenta, který po deseti minutách na hřišti poslal míč k tyči a po přestupu ze Slavie se poprvé trefil v novém působišti.

Krátce poté vystihl Mihálik po důsledném napadání rozehrávku jihočeské defenzivy a téměř ze 40 metrů trefil obloučkem odkrytou Šípošovu branku. Slovácko tak v lize doma neprohrálo popáté za sebou. Českobudějovičtí naopak venku v nejvyšší soutěži protáhli čekání na vítězství na 11 duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Baránek (asistent Slovácka): "Pro nás je to velmi důležité vítězství na začátku soutěže. Věděli jsme, jaký styl hry Budějovice praktikují a připravili jsme se na něj. V první půli jsme toho dvakrát využili a dali dvě branky. Po přestávce nás mrzela nejen penalta, ale i faul, který jí předcházel. Pak jsme se dostali zbytečně pod tlak a měli jsme při standardních situacích Budějovic namále. Dali jsme ale třetí gól a čtvrtý to definitivně rozsekl. Čtyři branky jsou naším nadprůměrem, ale nepřekvapilo mě to, neboť nám to padalo i v přípravě."

Marek Nikl (České Budějovice): "Moje hodnocení bude velmi stručné. Jsem velmi zklamán z výsledku, protože předvedená hra si to nezasloužila. Mohli jsme tu uhrát nějaký ten bod. Tři góly jsme soupeři darovali, ale fotbal se skládá z chyb, kterých jsme udělali dost. Stane se to, nedokázali jsme na to zareagovat, hlavně v části druhé půle za stavu 2:1, kdy jsme měli šance minimálně na vyrovnání. Slovácko je ale velmi kvalitní a zkušený tým, jakmile dalo třetí gól, tak bylo hotovo."

1. FC Slovácko - Dynamo České Budějovice 4:1 (2:0)

Branky: 36. Havlík, 39. Kim sung-pin, 76. Valenta, 80. Mihálik - 54. J. Hora z pen. Rozhodčí: Starý - Caletka, Machač - Černý (video). ŽK: Sinjavskij - Havel. Diváci: 4324.

Sestavy:

Slovácko: Heča - Reinberk, Daníček, Kadlec - Sinjavskij (84. Brandner), Trávník, Havlík, Holzer (84. Kalabiška) - Petržela (66. Valenta), Kim Sung-pin (66. Mihálik) - Vecheta (73. Cicilia). Trenér: Baránek.

Č. Budějovice: Šípoš - Broukal, Havel, Králik - Čmelík, Čermák (83. V. Hora), J. Hora, Osmančík (73. Trummer) - Suchan (66. Adediran), Hellebrand (83. Hais) - Ondrášek. Trenér: Nikl.