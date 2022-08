Slovácko začne ve čtvrtek kvalifikaci o Evropskou ligu v Istanbulu s Fenerbahce

Istanbul - Fotbalisté Slovácka vstoupí čtvrtečním úvodním zápasem 3. předkola do kvalifikace Evropské ligy. Vítěze MOL Cupu čeká v Istanbulu druhý tým uplynulého ročníku turecké ligy Fenerbahce, který neuspěl ve 2. předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev.

Pro Slovácko půjde o premiérový zápas v této soutěži. Na evropské scéně se klub z Uherského Hradiště představil pouze loni, ale ve druhém předkole Evropské konferenční ligy vypadl po pokutových kopech s bulharským týmem Lokomotiv Plovdiv.

Slovácko mělo původně startovat ve 3. předkole této soutěže, k přesunu do Evropské ligy mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. AS Řím si díky triumfu v Evropské konferenční lize zajistil účast ve skupině Evropské ligy, kam se kvalifikoval i z domácí soutěže. Díky tomu se Slovácko posunulo výš.

Fenerbahce je jedním ze tří týmů, který nikdy nesestoupil z první turecké ligy. V uplynulém ročníku skončil druhý za Trabzonsporem a vybojoval si právo startu ve 2. předkole Ligy mistrů. V něm nepřešel přes kyjevské Dynamo po výsledcích 0:0 a 1:2 po prodloužení. V únoru hrálo Fenerbahce play off Evropské konferenční ligy se Slavií Praha a vypadlo po výsledcích 2:3 a 2:3.

Devatenáctinásobný mistr Turecka hraje své zápasy na stadionu v asijské části města s kapacitou 50.500 diváků. "Nedokážu odhadnout, kolik lidí přijde, ale i deset či dvacet tisíc fanoušků dokáže vytvořit pekelnou atmosféru," řekl novinářům kapitán Slovácka Michal Kadlec, který ve Fenerbahce tři sezony hrál a v roce 2014 s ním získal zatím poslední mistrovský titul.

Slovácko vstoupilo do sezony sobotní remízou 2:2 na hřišti nováčka z Brna. Fenerbahce má za sebou zatím jen dva zápasy předkola Ligy mistrů, turecká první liga začne o víkendu.

Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy, která je cílem a přáním klubu, musí Slovácko zdolat dva soupeře. Pokud přejde přes Fenerbahce, čeká jej ve 4. předkole EL Austria Vídeň, s níž by začalo 18. srpna v Rakousku. V případě vyřazení by Slovácko kleslo do play off Evropské konferenční ligy a o skupinu by si zahrálo s lepším z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. V tomto případě by 18. srpna začínalo doma.

Čtvrteční zápas v Istanbulu začíná v 19:00 SELČ, fanoušci Slovácka jej mohou sledovat mimo jiné na velkoplošné projekci na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

Statistické údaje před úvodním utkáním Výkop: čtvrtek 4. srpna, 19:00. Rozhodčí: Pinheiro - Jesus, Gomes Maia (všichni Portug.). Bilance (klubová): Turecko - ČR (Československo): 32 13-5-14 42:52. 1979/80 UEFA: Orduspor - Ostrava 2:0, 0:6, 1983/84 PMEZ: Fenerbahce Istanbul - Bohemians Praha 0:1, 0:4, 1989/90 PMEZ: Sparta Praha - Fenerbahce Istanbul 3:1, 2:1, 1991/92 PVP: Galatasaray Istanbul - Ostrava 0:1, 2:1, 1992/93 UEFA: Fenerbahce Istanbul - Olomouc 1:0, 1:7, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Sparta Praha - Denizlispor 1:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Besiktas Istanbul 1:0, 2:4, 2003/04 LM: Sparta Praha - Besiktas Istanbul 2:1, 0:1, 2004/05 LM: Fenerbahce Istanbul - Sparta Praha 1:0, 1:0, 2006/07 LM: Galatasaray Istanbul - Mladá Boleslav 5:2, 1:1, 2010/11 EL: Plzeň - Besiktas Istanbul 1:1, 0:3, 2012/13 EL: Plzeň - Fenerbahce Istanbul 0:1, 1:1, 2019/20 EL: Sparta Praha - Trabzonspor 2:2, 1:2, 2021/22 EKL: Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:3, 2:3. Fenerbahce v Evropě: LM/PMEZ 107 32-21-54 120:179 EL/UEFA 124 52-30-42 167:160 EKL 2 0-0-2 4:6 PVP 9 3-1-5 11:11 Celkem 242 87-52-103 302:356 Slovácko v Evropě: EKL 2 1-0-1 1:1 Celkem 2 1-0-1 1:1 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Pravděpodobné sestavy: Fenerbahce: Cetin - Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Novák - Arao - Bruma, Crespo, Lincoln, Rossi - Valencia. Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Duskí - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Kalabiška. Absence: Yüksek (trest za ČK), Bayindir, Yandas (oba zranění), Aziz, Kahveci, Pedro, Sangaré (všichni zranění + nejsou na soupisce), Alioski, Pelkas, Tisserand (všichni nejsou na soupisce), Kadioglu, King, Szalai (všichni nejistý start) - nikdo. Zajímavosti: - Fenerbahce v posledních 3 zápasech s českými kluby v soutěžích UEFA nevyhrálo (z toho 2x doma) - Fenerbahce na jaře na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy vypadlo se Slavií po dvou porážkách 2:3 - Fenerbahce v roce 2013 ve vyřazovací fázi Evropské ligy postoupilo přes Plzeň a došlo až do semifinále, což je jeho největší pohárový úspěch - Fenerbahce přešlo do 3. předkola Evropské ligy po vyřazení ve 2. předkole Ligy mistrů od Dynama Kyjev po výsledcích 0:0 venku a 1:2 po prodloužení doma - Slovácko coby vítěz domácího poháru vstoupí ve 3. předkole do letošní kvalifikace - Slovácko v hlavních soutěžích UEFA dosud hrálo jen loni Evropskou konferenční ligu a hned na úvod ve 2. předkole vypadlo na penalty s Lokomotivem Plovdiv po výsledcích 0:1 venku a 1:0 doma - Slovácko odehrálo v letech 2001 až 2003 čtrnáct zápasů v dnes už neexistujícím Poháru Intertoto - Fenerbahce doma v pohárech 5x po sobě nevyhrálo - Fenerbahce v pohárech 6x za sebou nezvítězilo - Slovácko v generálce v úvodním ligovém kole remizovalo 2:2 v Brně, turecká liga začne až o víkendu - Fenerbahce získalo dosud poslední z 19 tureckých titulů v roce 2014, v uplynulé sezoně skončilo v lize druhé - Slovácko hrálo v letní přípravě s tureckým mistrem Trabzonspor a remizovalo 2:2 - za Fenerbahce hraje český reprezentant Filip Novák - kapitán Slovácka Michal Kadlec hrál v letech 2013 až 2016 za Fenerbahce, s nímž získal turecký titul a Superpohár - postupující se v závěrečném předkole utká s Austrií Vídeň, poražený ve 4. předkole Evropské konferenční ligy narazí na vítěze z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo