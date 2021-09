Slovácko využilo se Zlínem přesilovku a vyhrálo 3:0

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka zdolali v 8. kole první ligy Zlín 3:0. Hosté hráli od 23. minuty bez vyloučeného Václava Procházky. Domácí využili dlouhou početní výhodu po změně stran. V rozmezí 49. až 62. minuty se trefili Marek Havlík, Stanislav Hofmann a Daniel Holzer. Tým z Uherského Hradiště vyhráli i čtvrtý domácí zápas v ligové sezoně. "Ševci" prohráli druhé kole po sobě.

Domácí začali aktivně, ale zlínský obranný blok byl na jejich hru připraven a do žádné větší příležitosti je nepustil. Naopak hosté hrozili z brejkových situací, v 16. minutě po centru Filla hlavičkoval nedůrazně Poznar.

Klíčovým momentem duelu se stala 23. minuta. Procházka fauloval Sadílka a sudí Pechanec mu okamžitě udělil červenou kartu. Ta vyvolala vášně jak na hřišti, tak i v prostorách obou střídaček.

Přesilovka ještě zvýraznila tlak Slovácka, do gólové šance se po centru Reinberka dostal Kalabiška, ale hlavou trefil jen břevno. Na druhé straně po brejku selhal ve slibné koncovce Poznar.

Zlínská obrana poprvé kapitulovala čtyři minuty po změně stran. Po obléhání hostující branky se zzhruba z 18 metrů trefil Havlík k tyči. O šest minut později zužitkoval Hofmann centr Holzera a přidal hlavou druhý gól.

Mezi střelce se v 62. minutě zapsal i Holzer, který z hranice šestnáctky trefil šibenici bezmocného Rakovana. Slovácko bodovalo ve čtvrtém z posledních pěti kol a Zlín zdolalo v pátém z posledních šesti ligových duelů. "Ševci" venku v nejvyšší soutěži prohráli po dvou vítězstvích.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "První poločas se mi moc nelíbil, ani když jsme hráli proti deseti. Měli jsme být aktivnější a víc se tlačit do šestnáctky, málo jsme sbírali odražené balony. Něco jsme si k tomu řekli o přestávce, zvýšili jsme tlak na soupeře, prostřídali jsme sestavu. Po dvou brankách jsme pokračovali v dobrém výkonu a mám radost, že jsme vyhráli, ale výkon měl být v některých pasážích lepší. Vyloučení Procházky bylo přísné a hodně zápas ovlivnilo. Víc k tomu nemohu říct."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Utkání zásadně ovlivnilo vyloučení Procházky, byl jsem v šoku, jak rychle sudí vytáhl červenou kartu. Nebyl to hrubý faul s úmyslem, ale VAR to odsouhlasil, víc k tomu nemohu říct. V oslabení to bylo o tom, zda udržíme Slovácko od naší brány a využijeme nějaké brejky. V první půli jsme to zvládli, ale po přestávce si Slovácko pomohlo dvěma standardkami, čímž byl ráz utkání dán. Neměli jsme už síly, abychom to zdramatizovali."