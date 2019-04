Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka ve 28. kole první ligy porazili 2:0 Příbram a udrželi naději, že se vyhnou bojům o udržení. Domácí díky Tomáši Zajícovi a Stanislavu Hofmannovi ukončili třízápasový střelecký půst, po šesti utkáních zvítězili a od příček pro play off o Evropskou ligu je dvě kola před koncem základní části dělí jen dva body.

Slovácko vstoupilo do utkání aktivně a převahu už v sedmé minutě proměnilo ve vedoucí branku. Po přihrávce Janoška poslal Navrátil míč Zajícovi, který se dokázal uvolnit na hranici penalty a střelou do protipohybu nedal Kočímu v brance Příbrami šanci. Domácí se díky němu dočkali první branky po 302 minutách.

Příbram se po obdržené brance na chvíli probrala a Fantiš ohrozil domácího brankáře Trmala. Pak Janošek, který se vrátil do sestavy po třízápasové pauze zaviněné trestem a dohodou v rámci hostování s Plzní, poslal centr do vápna, ale Navrátil mířil těsně vedle.

Další šanci si aktivní Slovácko vypracovalo v 39. minutě po chybě Květa, když nejprve střílel Diviš a poté z odraženého míče tvrdě vypálil Sadílek, ale jeho ránu vytáhl Kočí. Hostující gólman se vytáhl i v 42. minutě, kdy po Janoškově tečovaném centru akrobaticky vyrazil míč mířící k tyči.

Do druhé půle lépe vstoupili hosté, kteří ale z tlaku žádnou šanci nevytěžili. Naopak na druhé straně skončila první vážnější akce brankou. V 52. minutě se Hofmann dostal k Janoškově centru a poslal Slovácko do dvoubrankového vedení. O pět minut později mohli hosté snížit, ale Jan Rezek z penalty za faul Trmala na Mingazova trefil jen tyč.

Příbram se poté sice snažila, ale opět z tlaku nic nebylo a domácí si první výhru po šesti zápasech pohlídali. Slovácko tak udrželo naději, že se vyhne nadstavbovým bojům o záchranu. Od desátých Teplic, kterým patří poslední příčka pro play off o Evropskou ligu, ho dělí dva body. Čtrnáctá Příbram ztrácí na Severočechy dvě kola před koncem šest bodů.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Na rozdíl od minulých zápasů jsme měli dobrý vstup do zápasu, byli jsme aktivní, vyústilo to ve standardky a pak v gólovou akci a vedli jsme. Po gólu jsme ustali v aktivitě a nechali jsme soupeře dostat do zápasu i když tam nebylo nic podstatného. Pak jsme zase zatlačili, vytvořili si nějaké gólové příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Poločas končil pětiminutovkou, kdy jsme nechali soupeře jít do brejků, ale oba jsme vyřešili. Trochu se to přeneslo do druhé půle, kdy jsme si nechali udělat penaltu z dalšího brejku. Jinak bylo ale vidět, že mužstvo za vítězstvím šlo a měli jsme další šance a zaslouženě vyhráli."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Špatně jsme vstoupili do prvního poločasu, Slovácko nás jednoznačně přehrálo v agresivitě, mělo všechny odražené balóny, hráli jednodušeji, dostávali se do optického tlaku a z toho pramenil i první gól. Druhý poločas jsme se chtěli dostat do hry, chtěli jsme dát góla, ale naopak jsme dostali branku po chybě ze standardní situace. Zlomový okamžik byl za stavu 2:0, kdy jsme šli kopat penaltu a kdy jsme začali trochu hrát. Pokud bychom snížili, tak by to mohlo být ještě zajímavé. Po té penaltě to měli domácí pod kontrolou a Slovácko si to v závěru už pohlídalo. V takových zápasech nejde o fotbalovou krásu, ale nasazení a agresivitu a tu jsme dneska neměli."