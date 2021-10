Slovácko vyhrálo v Olomouci 3:0 a v neúplné tabulce je druhé

Olomouc - Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 13. kole první ligy v Olomouci 3:0 a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Všechny góly vstřelili hosté ve druhém poločase. Postupně se trefili Petr Reinberk a střídající hráči Rigino Cicilia a Daniel Holzer. Tým z Uherského Hradiště vyhrál v nejvyšší soutěži pošesté v řadě, naopak Sigma potřetí za sebou prohrála.

V sedmé minutě střílel domácí záložník González jen do středu branky, kde byl připravený Nguyen. Hostující gólman musel být pozorný také o dvě minuty později, protože vápnem nepříjemně skákal Hálův sražený centr. Nguyen si vzápětí poradil také se střelou Hály zpoza vápna.

V 17. minutě zahrozili poprvé také hosté a hned šlo o nadějnou příležitost. Míč se dostal ve vápně k Jurečkovi, který hlavou z bezprostřední blízkosti zamířil těsně nad. Nepřesná byla také hlavička olomouckého stopera Beneše po standardní situaci. Po půlhodině si navedl míč k vápnu Sadílek, ale přízemní střelou zamířil jen do rukavic domácího brankáře Macíka. Následovala pasáž bez větších šancí, výjimkou byl až náběh Hály za hostující obranu. Olomoucký záložník si však míč v klíčové chvíli ukopl a zakončit nedokázal.

V úvodu druhého dějství zkusil štěstí z velké dálky Zifčák, Nguyen proti jeho střele bez potíží zasáhl. Zajímavé příležitosti měl o chvíli později hostující Petržela, ale nejdříve branku z levé strany netrefil a vzápětí sám na zadní tyči jen těsně nedosáhl na centr z pravé strany. Okamžitě poté se k lepšímu zakončení uvnitř pokutové území dostal Sadílek, s jehož pokusem si však Macík také poradil a nepřipustil ani následnou dorážku. Po hodině hry zahrál prudce střílený centr z levé strany Zahradníček a Zifčák míč tečoval mimo tři tyče.

V 71. minutě se Slovácko poprvé prosadilo. Odražený míč našel na hranici velkého vápna Reinberk a nechytatelným volejem ho poslal do sítě.

O 10 minut později už hosté vedli o dvě branky. Kalabiška si navedl míč do vápna a v ideální chvíli ho posunul na volného Ciciliu, který zamířil přesně pod horní tyč Macíkovy branky.

Cicilia mohl přidat svoji druhou branku s koncem základní hrací doby, ale na centr z pravé straně těsně nedosáhl. Slovácko se přesto ještě jednoho zásahu dočkalo. V nastaveném čase byl na správném místě Holzer a z malého vápna dotlačil míč za brankovou čáru.

Hanáci, kteří ve středu prohráli v dohrávce na Slavii 0:1, v šestém domácím utkání této ligové sezony poprvé nebodovali. Slovácko vyhrálo v lize na Andrově stadionu po osmi zápasech poprvé od května 2011.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Dnes jsme z obou stran viděli spíš bitvu než fotbal. Slovácko ale ve druhém poločase ukázalo svoji sílu. Bylo to jednoznačně utkání o první brance. Nemyslím, že by Slovácko bylo lepším týmem v prvním poločase. Bylo to vyrovnané, nikdo nechtěl udělat chybu. Na můj vkus jsme se v některých situacích báli rozehrávky. Chtěli jsme hrát bezpečně, ale někdy to bylo až zbytečně moc jednoduché. V prvním poločase jsme měli jednu nebo dvě situace, které mohly skončit gólově. Vývoj druhého poločasu pak určil první gól, to byl spolu s nižší odvahou a kvalitou klíč k naší porážce. Mrzí mě, že jsme pak nebyli schopni emocionálně vytvořit tlak na soupeře a nedonutili ho k chybám. Slovácko už utkání kontrolovalo a přidalo druhý gól. Třetí gól už byla jen taková kosmetická úprava v závěru, v němž jsme to hodně otevřeli a riskovali."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Zápas byl podobný tomu v Ostravě kvůli našemu špatnému prvnímu poločasu. Fotbal byl hodně soubojový, bylo tam hodně ztrát z obou stran a bylo to takové neurovnané bojovné utkání. Nehráli nám ofenzivní hráči, kteří ztráceli hodně míčů. Ne že by nám dělal problém vysoký presink, ale když jsme to dostali do dobrých prostorů například díky vyhraným soubojům Kalabišky, tak jsme to za ním nesbírali. Proto jsme se ani nemohli dostávat do větších šancí. Byly tam nějaké náznaky, například Jurečkova šance, Sigma zase měla Hálovu šanci. Naše obrana ale pracovala velice slušně. Do druhého poločasu jsme se rozhodli poslal Ciciliu, protože těch míčů létalo opravdu hodně a potřebovali jsme někoho, kdo nám je udrží. Cicilia to splnil beze zbytku. Od začátku druhého poločasu jsme získávali sebevědomí a půdu pod nohama, což jsme korunovali úvodní brankou. Pak už jsme utkání měli ve své moci a třeba druhý gól byla nádherně dohraná akce. Pochvala pro mužstvo za to, jak zareagovalo na změny v průběhu utkání a že to dotáhlo do vítězného konce."