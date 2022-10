Slovácko vyhrálo po obratu v Nice a udrželo naději na postup v Konferenční lize

Nice - Fotbalisté Slovácka zvítězili po obratu v Nice 2:1 a udrželi naději na postup do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. Tým z Uherského Hradiště zvítězil v hlavní fázi soutěže na čtvrtý pokus poprvé a svému soupeři oplatil týden starou domácí porážku 0:1. Ve skupině D sice zůstal na posledním místě, ale na třetí Kolín nad Rýnem a druhé Nice ztrácí pouze bod. Tabulku vede s osmi body Partizan Bělehrad.

Domácí šli do vedení ve 14. minutě, kdy se trefil Sofiane Diop. Hosté vyrovnali v 75. minutě díky Michalu Tomičovi. O devět minut později uviděl červenou kartu domácí stoper Todibo a z následného přímého kopu otočil skóre střídající Petr Reinberk.

Utkání se hrálo bez diváků kvůli disciplinárnímu trestu pro Nice za chování jeho fanoušků při zápase proti Kolínu nad Rýnem.

"Jsem hrozně rád za výhru, ale ještě víc jsem rád za naši reakci na vývoj utkání. První poločas se nám vůbec nevydařil, druhá půle byla z naší strany o hodně lepší, byť tam soupeř měl ze začátku ještě šanci. Pomohla nám střídání a změna rozestavení, vytvořili jsme si šance. Dneska nám to vychytal Filip Nguyen," řekl Svědík v rozhovoru pro televizní stanici Sport 1.

Domácí mohli skórovat už ve třetí minutě, jenže Delort přízemní střelou z hranice vápna těsně minul. Ve 14. minutě se Nice prosadilo. Diop vystřelil z šestnáctky, do jeho rány se vložil Daníček, který usměrnil míč za záda bezmocného gólmana Nguyena.

Střelec úvodní branky se mohl radovat i podruhé, ale v 27. minutě jeho zakončení z voleje vytáhl Nguyen na roh. Vzápětí Thuram z podobné pozice těsně minul. Hostující brankář si poté poradil s Pépého střelou a Thuramovou dorážkou. O chvíli později proti němu neuspěl Delort. Pokusy Thurama a Bryana skončily vedle.

"Po prvním poločase by nás nenapadlo, že bychom tady vůbec mohli vstřelit branku. Změnili jsme taktiku a začali jsme se víc osmělovat," prohlásil Reinberk.

Kouč Svědík o přestávce provedl trojí střídání. V 52. minutě si Slovácko vypracovalo první šanci, Tomičovu střelu zastavil gólman Schmeichel nohou. Na druhé straně Delortův přímý kop vyrazil Nguyen. Hosté se ocitli blízko srovnání, Schmeichel neudržel Havlíkův pokus z dálky a Duskí z dorážky o kousek minul.

V 75. minutě Slovácko vyrovnalo. Tomič si na hranici šestnáctky obehrál Bryana a tvrdou ranou k tyči nedal domácímu brankáři šanci. "Dneska jsme to tu odmakali a nechali jsme tu srdíčko. Byl to můj první gól v dresu Slovácka, hrozná euforie," uvedl Tomič.

Za devět minut Todibo zastavil unikajícího Kadlece a rozhodčí Griffith ho vyloučil. Reinberk následně z přímého kopu využil zaváhání hráčů Nice, kteří se ve zdi rozestoupili, a rozhodl o triumfu Slovácka.

"Říkal jsem Márovi Havlíkovi, který kope standardky, ať mi přímák nechá, že jednou za život to tam chci poslat. Sice se štěstím, ale skončilo to tam," konstatoval Reinberk.

Český tým zdolal v pohárech francouzského soupeře po šesti porážkách. Nice doma v pohárech nezvítězilo nad českým mužstvem ani na třetí pokus. "Jsem rád, že jsem svým výkonem mohl přispět k dobrému výsledku a že jsme to dvěma góly otočili," podotkl Nguyen.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Jsem hrozně rád za výhru, ale ještě víc jsem rád za naši reakci na vývoj utkání. První poločas se nám vůbec nevydařil, druhá půle byla z naší strany o hodně lepší, byť tam soupeř měl ze začátku ještě šanci. Pomohla nám střídání a změna rozestavení, vytvořili jsme si šance. Dneska nám to vychytal Filip Nguyen. Jasná podpora toho, že jsme neinkasovali podruhé. Je to super. Gólman nezapomene chytat. Loni předváděl perfektní výkony. Myslím, že u něj to bylo jenom o hlavě. Doufám, že se vrátí k loňským výkonům."

FIlip Nguyen (brankář Slovácka): "Snažil jsem se podat lepší výkon. Kdybychom prohráli 0:1, byl by k ničemu, naštěstí jsme dokázali dát dva góly. Nebezpeční byli, už v prvním zápase jsme viděli, že mají obrovskou individuální kvalitu. Dneska jsme měli štěstí. Jsem rád, že jsem svým výkonem mohl přispět k dobrému výsledku a že jsme to dvěma góly otočili."

Michal Tomič (obránce a autor úvodní branky Slovácka): "Je to důležité vítězství na těžké půdě. Vydřeli jsme si to, měli jsme trošku štěstí v některých situacích. Filip Nguyen nás výborně podržel. Zásluha patří celému týmu. Dneska jsme to odmakali a nechali jsme tu srdíčko. Byl to můj první gól v dresu Slovácka, hrozná euforie."

Petr Reinberk (obránce a autor vítězné branky Slovácka): "Po prvním poločase by nás nenapadlo, že bychom tady vůbec mohli vstřelit branku. Změnili jsme taktiku a začali jsme se víc osmělovat. Na konci zápasu jsme si vytvořili šance a vyhráli jsme. Říkal jsem Márovi Havlíkovi, který kope standardky, ať mi přímák nechá, že jednou za život to tam chci poslat. Sice se štěstím, ale skončilo to tam."

OGC Nice - 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)

Branky: 14. Diop - 75. Tomič, 87. Reinberk. Rozhodčí: Griffith - Edwards, Bryant (všichni Wal.). ŽK: Dante - Duskí, Sinjavskij, Kozák, Nguyen. ČK: 84. Todibo (Nice). Bez diváků.

Sestavy:

Nice: Schmeichel - Todibo, Dante, Viti - Lotomba, Lemina, Thuram, Bryan (80. Bard) - Pépé, Delort (80. Brahímí), Diop (63. Laborde). Trenér: Favre.

Slovácko: Nguyen - Tomič, Daníček, Kadlec, Kalabiška (72. Holzer) - Havlík, Trávník (46. Kohút) - Brandner (46. Reinberk), Petržela (46. Sinjavskij), Duskí - Mihálik (82. Kozák). Trenér: Svědík.

Tabulka:

1. Partizan Bělehrad 4 2 2 0 7:4 8 2. Nice 4 1 2 1 4:4 5 3. Kolín nad Rýnem 4 1 1 2 5:6 4 4. Slovácko 4 1 1 2 7:9 4