Uherské Hradiště - Dvě branky z pokutových kopů rozhodly utkání 21. kola první fotbalové ligy mezi Slováckem a Karvinou. Obě penalty proměnil kapitán Vlastimil Daníček a rozhodl o vítězství 2:0, po kterém domácí poskočili do horní poloviny tabulky. Slezané zůstávají předposlední.

Karviná, která přijela na zápas bez nemocného nejlepšího střelce týmu Wágnera a se sedmi cizinci v základní jedenáctce, musela čelit od začátku nátlakové hře domácího týmu, jenž se pustil do nemilosrdné ofenzívy a dostával se i do šancí. První velkou zlikvidoval Zajícovi reflexivním vykopnutím brankář Berkovec.

Hostující gólman byl ústřední postavou prvního poločasu, protože právě on několikrát zamezil Slovácku ve skórování. Napřed v desáté minutě Kalabiškovi, o pět minut později Divišovi.

Karviná se ke krátkému ofenzivnímu vzepětí dostala po necelé půlhodině hry. Kapitán Budínský zakroutil trestný kop krásně pod břevno, ale mladého brankáře Trmala nenachytal, stejně jako celou obranu po dvou nebezpečných rohových kopech.

Obrovskou šanci k prvnímu gólu měl domácí Hofmann, ale po centru nedokázal míč z metru usměrnit do sítě. Slovácko se ale i tak dočkalo zaslouženého vedení. Jeho tlak vyústil ve stažení Diviše v pokutovém území a Daníček pokutový kop bezpečně proměnil. Od dalšího gólu zachránil Karvinou opět výtečný Berkovec, který mimo své tyče vyrazil střelu Kalabišky.

Po přestávce se obraz hry příliš nezměnil a také druhá branka Slovácka padla z pokutového kopu. Hostující Smrž zbytečně složil Diviše v pokutovém území, míč si vzal opět kapitán Daníček a i podruhé chladnokrevně poslal míč za Berkovcova záda. Dva góly v jednom utkání zaznamenal v lize vůbec poprvé.

Ani tento moment nevyburcoval Karvinou k vyšší ofenzivní produktivitě, domácí jí toho ani příliš nedovolili a Daníček měl díky tomu na dosah i hattrick. Jenže z hranice vápna trefil pouze tyč. Slovácko nakone bez problémů vyhrálo i druhý jarní zápas a v lize navíc potřetí za sebou udrželo čisté konto.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Chtěli jsme začít aktivně, což se nám povedlo, v prvních patnácti minutách jsme si vytvořili dvě nebo tři střelecké příležitosti, bohužel jsme je nedali. Pak jsme soupeře dostali do hry nedostatečným bráněním krajního prostoru. Zase jsme ale tlak vystupňovali, což vygradovalo pokutovým kopem, který jsme proměnili. Po přestávce jsme zase neproměňovali šance, ale přišel druhý pokutový kop. Pak se hrálo od vápna k vápnu, už to z naší strany ztratilo kvalitu a spíš jsme si hlídali výsledek, který je pro nás velice důležitý a jsme rádi, že jsme to zvládli."

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Nejsme spokojeni s výsledkem. Velký rozdíl mezi oběma týmy byl v důrazu a osobních soubojích. Tam jsme tahali za kratší konec, tam jsme nestíhali, tím pádem se domácí dostali do hry a byli nebezpečnější. Dali dva góly a vyhráli, musíme to brát jako fakt a udělat všechno proto, aby další zápas byl pro nás vítězný. Wágner má virózu, bylo jasné od začátku týdne, že nebude hrát. Chyběl moc, zejména v soubojích, je to náš nejlepší útočník. Byli jsme málo nebezpeční kolem soupeřovy šestnáctky. A penalty? Vždy z něčeho pramení, takže jsou svým způsobem zbytečné. K faulům určitě nemuselo dojít, možná tam byla přílišná snaha našich hráčů."

1. FC Slovácko - MFK Karviná 2:0 (1:0)

Branky: 35. z pen. a 55. z pen. Daníček. Rozhodčí: Orel - Koval, Hock. ŽK: Kalabiška - Záhumenský, Bukata, Smrž, Faško, Dramé, Djordjevič. Diváci: 4127.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík (88. Franič), Daníček - Diviš, Janošek (77. Hellebrand), Kalabiška - Zajíc (69. Reinberk). Trenér: Svědík.

Karviná: Berkovec - Krivák, Rundič, Djordjevič - Moravec, Bukata, Smrž (59. Faško), Budínský, Záhumenský - Guba (46. Dramé), Ba Loua (73. Lingr). Trenér: Hrnčár.