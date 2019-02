Zlín - Fotbalisté Slovácka zvítězili na úvod jarní části sezony ve Zlíně 1:0. Regionální derby v rámci 20. ligového kola rozhodl kuriózní gól, který si ve 47. minutě v souboji s hostujícím útočníkem Jaroslavem Divišem dal domácí brankář Stanislav Dostál. Trenéru Romanu Pivarníkovi nevyšla premiéra na lavičce Zlína, "Ševci" v součtu s podzimem prohráli v lize počtvrté za sebou. Naopak hosté získali od příchodu kouče Martina Svědíka 12 z 15 možných bodů.

Úvod regionálního derby patřil domácím, kteří se v první čtvrthodině usadili před šestnáctkou Slovácka, ale k ohrožení Trmalovy branky se nedostali. Chyběla jim přesnější finální přihrávka i moment překvapení.

Hosté se začali osmělovat od 15. minuty, jejich sázka na rychlé brejky ale často končila ofsajdem. Slovácko i tak převzalo otěže utkání, hrozilo zejména z levé strany zásluhou Kalabišky.

Ve 22. minutě střílel nad Janošek, vzápětí zakroutil Navrátil centr tak, že Dostál jej musel s námahou vytlačit na roh. Velkou šanci promarnil Diviš, který v šestnáctce promáchl přihrávku a míč sebral zlínský gólman.

Dosud největší šance domácích se zrodila na konci první půle. Džafičův tečovaný přímý kop šel do protipohybu Trmala, ale ke smůle domácích i o pár centimetrů vedle.

Druhá půle začala rychlým gólem Slovácka. Kalabiškovu střelu ve 47. minutě zblokovala zlínská obrana, míč padal mezi skákajícího Diviše a gólmana Dostála a k překvapení všech skončil s velkým přispěním domácího brankáře v síti.

Zlín se z šoku sbíral velmi těžko a pomalu, naopak na kopačky hostů se usadilo více klidu. "Ševci" pak přidali a hosté se naopak soustředili na pevnou obranu a rychlé brejky. Po jednom z nich v podání Havlíka se dostal do šance Diviš, jenže míč si nezpracoval dobře.

Závěrečný nápor Zlína odstartoval v 75. minutě Železník, ale jeho dělová rána z deseti metrů skončila nad. Konec zápasu už domácí dohrávali v křeči a další větší šanci už neměli.

Hlasy po utkání:

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Bohužel jsme nepotěšili fanoušky. Byl to bojovný zápas s minimem šancí a hlavně špatným výsledkem pro nás. Rozhodla situace, která ani nebyla šancí, jinak to byl podle mě remízový duel. Vstoupili jsme do něj dobře, měli jsme dost situací, kdy jsme nevyřešili finální fázi, chyběla kvalita a klid v šestnáctce. Po přestávce jsme po inkasovaném gólu ztratili klid, chyběla kombinace a moment překvapení. Dostálovi jsem neříkal nic, není to pro něj ani pro nás lehká situace. Kdyby chytil čtyři šance a pak udělal chybu, bylo by to něco jiného, ale on neměl skoro žádné zákroky."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Nevstoupili jsme do utkání moc dobře, chtěli jsme mít precizní defenzivu, protože jsme si pamatovali předchozí zápas, kdy nás Zlín přehrál. Dostali jsme se ale do hry, v níž dnes převládala defenziva. My jsme neměli klasického útočníka, čímž nechci říct, že by tím hra trpěla. Chtěli jsme eliminovat zbraně domácích, zahustit prostor, nepustit je do přihrávek. To se nám dařilo až na jednu šanci Železníka. Po vstřeleném gólu jsme se soustředili na ubránění výsledku. Branka to byla šťastná, to přiznám, ale štěstí přeje připraveným. Jsem moc rád, že se nám zápas povedl, je to super vstup do jara."

Fastav Zlín - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 47. vlastní Dostál. Rozhodčí: Lerch - Kříž, Vaňkát. ŽK: Bartošák - Havlík, Navrátil, Franič, Juroška. Diváci: 4051.

Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Holík (73. Hronek), Džafič (86. Slaměna), Podio, Jiráček, Bartošák - Poznar, Vyhnal (61. Železník). Trenér: Pivarník.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Navrátil (81. Reinberk), Janošek (76. Sadílek), Kalabiška - Diviš (88. Franič). Trenér: Svědík.