Slovácko vstupuje do sezony s cílem vyhnout se baráži

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vstupují do nové prvoligové sezony s cílem vyhnout se baráži. Na dnešní tiskové konferenci před startem ročníku to řekl Martin Svědík, kouč na jaře nejlepšího celku nadstavbové skupiny o záchranu. Mezi jeho svěřence bude nově patřit zkušený bývalý reprezentant Milan Petržela, který přišel z Plzně.

Ambiciózní trenér postavil své i klubové cíle do dvou rovin. "Ta první je vyhrát každý zápas," řekl novinářům. "A ta druhá obecná pro konec sezony je vyhnout se baráži," zdůraznil kouč, který k týmu Slovácka přišel loni na konci podzimu a bez větších komplikací jej dovedl k záchraně v nejvyšší soutěži.

Nejvýznamnější změnou v kádru je příchod šestatřicetiletého Petržely, jemuž skončila v Plzni smlouva. "Jednali jsme asi deset dní a pak si plácli," popsal ředitel klubu Petr Pojezný. "Plzni jsem pak ze slušnosti oznámil, že Milan jde k nám," připomněl konec Petrželova kontraktu ve Viktorii a tím pádem nulové odstupné.

Petrželův návrat po 13 letech do Slovácka kvitoval i trenér Svědík. "Má obrovské zkušenosti, je to rychlostní typ hráče. Ale u nás jej čeká diametrálně jiná hra, než na co byl zvyklý z Plzně," připomněl Svědík. "Vím, že Slovácko má jiné ambice než Plzeň. Přišel jsem proto, abych týmu co nejvíc pomohl a posunul jej zase o něco výše v tabulce," řekl Petržela ČTK krátce před klubovým focením.

Podle Svědíka je důležité, že ve Slovácku zůstala pohromadě kostra mužstva a nikdo z klíčových hráčů neodešel. "Máme na čem herně stavět," řekl kouč, který vedle Petržely přivítal v kabině útočníka Pavla Dvořáka jako hosta z Olomouce, brankáře Radka Porcala z Varnsdorfu a navrátilce z hostování Emila Tischlera (Pardubice) a Tomáše Vasiljeva (Vítkovice).

V klubu naopak skončili Jaroslav Diviš (návrat z hostování do Mladé Boleslavi), Filip Hološko (konec smlouvy), Dominik Janošek (návrat z hostování do Plzně) a David Machalík (hostování v Třinci). Vzhledem ke zdravotním problémům Tomáše Zajíce by klub rád získal ještě dalšího útočníka. "Pracujeme na tom," podotkl sportovní manažer klubu Veliče Šumulikoski.

Slovácko sehrálo v přípravě šest zápasů: tři vyhrálo, dvakrát remizovalo a prohrálo pouze se slovenskou Senicí. Do ligové soutěže vstoupí nedělním utkáním na Spartě.