Slovácko vstoupí doma do play off Konferenční ligy proti AIK

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka ve čtvrtek vstoupí do play off Evropské konferenční ligy, v němž budou usilovat o premiérovou účast ve skupině. Tým z Uherského Hradiště v úvodním domácím zápase přivítá AIK Stockholm a proti úřadujícímu švédskému vicemistrovi se pokusí vytvořit si náskok do venkovní odvety, která je na programu za týden.

Slovácko čeká třetí pokus o první postup z dvojzápasu v některém z hlavních evropských pohárů. Vloni svěřenci trenéra Martina Svědíka ve 2. předkole Konferenční ligy vypadli až po penaltách s Lokomotivem Plovdiv. V tomto ročníku byl vítěz domácího poháru zařazen do 3. předkola Evropské ligy a po výsledcích 0:3 venku a 1:1 doma nestačil na Fenerbahce Istanbul.

Slovácko přešlo do play off Konferenční ligy a nyní před ním stojí úkol, který si klub na začátku sezony vytyčil - poprvé v historii se probojovat do skupiny. "S AIK očekáváme poněkud jiný dvojzápas než proti slavnému Fenerbahce. Nyní to bude hlavně o nás, jak se k tomu postavíme a jestli dokážeme odehrát oba duely na 100 procent," řekl novinářům krátce po vypadnutí s tureckým klubem sportovní manažer Veliče Šumulikoski.

V úvodním domácím zápase bude Slovácko mírným favoritem, na vlastním stadionu desetkrát po sobě neprohrálo. V nedělní ligové generálce čtvrtý celek minulé sezony nejvyšší soutěže remizoval v Českých Budějovicích 2:2 a Svědík nebyl s výkonem příliš spokojen. "Od hráčů chci víc, ať už hrajeme doma nebo venku," řekl Svědík směrem k pohárovému zápasu.

Na jihu Čech nechal odpočívat zkušené opory Michala Kadlece a Milana Petrželu, na trávník se nedostal ani Michal Trávník. "Byli ve stavu, že bychom riskovali zranění a to jsme samozřejmě nechtěli," poznamenal Svědík.

Proti jeho týmu se představí úřadující vicemistr Švédska, který vloni zůstal jen o skóre druhý za mistrovským Malmö. Tamní liga se hraje systémem jaro a podzim. V aktuálním ročníku je šestinásobný vítěz nejvyšší soutěže na pátém místě.

Do play off Konferenční ligy se AIK Stockholm probojoval po dvou dramatických dvojzápasech. Ukrajinskou Vorsklu Poltava vyřadil po prodloužení, Škendiji Tetovo ze Severní Makedonie až po penaltách.

AIK v létě posílil švédský reprezentant John Guidetti, který v národním týmu odehrál 29 utkání a dal tři branky. Na Česko má třicetiletý útočník a bývalý hráč Manchesteru City či Celticu Glasgow výborné vzpomínky. V roce 2015 se stal v Praze mistrem Evropy do 21 let, jeden zápas ve skupině odehrálo Švédsko i na uherskohradišťském stadionu a remizovalo tam s Portugalskem 1:1.

Čtvrteční duel začne v 19:00 a řídit jej bude trojice rumunských sudích. Odveta se hraje za týden v Solně vedle Stockholmu. Postupující dostane za účast ve skupině prémii 2,94 milionu eur (72 milionů korun), pro vyřazeného účinkování v této pohárové sezoně skončí.

Statistické údaje před utkáním 1. FC Slovácko - AIK Stockholm: Výkop: čtvrtek 18. srpna, 19:00. Rozhodčí: Fesnic - Avram, Cerei (všichni Rum.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Švédsko: 27 12-10-5 40:31. 1974/75 UEFA: Djurgaarden - Dukla Praha 0:2, 1:3, 1985/86 PVP: Dukla Praha - AIK Stockholm 1:0, 2:2, 1986/87 UEFA: Olomouc - IFK Göteborg 1:1, 0:4, 1987/88 UEFA: Vítkovice - AIK Stockholm 1:1, 2:0, 1993/94 LM: AIK Stockholm - Sparta Praha 1:0, 0:2, 1994/95 LM: Sparta Praha - IFK Göteborg 1:0, 0:2, 1994/95 PVP: Žižkov - Norrköping 1:0, 3:3, 1994/95 UEFA: AIK Stockholm - Slavia Praha 0:0, 2:2, 1996/97 UEFA: Malmö - Slavia Praha 1:2, 1:3, 1997/98 UEFA: Jablonec - Örebro 1:1, 0:0, 2000/01 UEFA: Norrköping - Liberec 2:2, 1:2, 2007/08 UEFA: Elfsborg - Mladá Boleslav 1:3, 2012/13 EL: Sparta Praha - Häcken 2:2, 0:1, 2014/15 LM: Sparta Praha - Malmö 4:2, 0:2. Slovácko v Evropě: EL 2 0-1-1 1:4 EKL 2 1-0-1 1:1 Celkem 4 1-1-2 2:5 AIK v Evropě: LM/PMEZ 20 7-3-10 18:29 EL/UEFA 76 27-19-30 86:78 EKL 4 1-2-1 6:5 PVP 16 4-7-5 29:19 Celkem 116 39-31-46 139:131 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Ljovin, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Mihálik. AIK: Nordfeldt - Lustig, Papajannopulos, Collins - Elbouzedi, Hussein, Ayari, Larsson, Björnström - Stefanelli, Guidetti. Absence: Havlík (zranění), Vecheta (zranění + není na soupisce) - Otieno (3 ŽK), Karlsson (zranění + není na soupisce), Milosevic, Stefanelli (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Collins, Larsson (oba 2 ŽK). Zajímavosti: - Slovácko přešlo do play off Konferenční ligy poté, co ve 3. předkole Evropské ligy nestačilo na Fenerbahce Istanbul po výsledcích 0:3 venku a 1:1 doma - Slovácko v dosavadních 2 dvojzápasech v hlavních evropských pohárech nepostoupilo, před rokem ve 2. předkole Konferenční ligy vypadlo s Lokomotivem Plovdiv po penaltách, když oba zápasy skončily 1:0 pro domácí - Slovácko usiluje v pohárech o první postup do skupiny - AIK ve 2. předkole vyřadil po prodloužení ukrajinskou Vorsklu Poltava a ve 3. předkole až po penaltách Škendiji Tetovo ze Severní Makedonie - AIK usiluje v pohárech o třetí postup do skupiny, v roce 1999 si zahrál hlavní fázi Ligy mistrů a v sezoně 2012/13 Evropské ligy - AIK postoupil z jediného ze 4 dvojzápasů s českými kluby v hlavních evropských pohárech - český klub vypadl v posledních 2 dvojzápasech se švédskými soupeři (v obou případech Sparta) - Slovácko doma 10 soutěžních zápasů po sobě neprohrálo - Slovácko v generálce remizovalo 2:2 v Č. Budějovicích a v lize v úvodních 3 kolech neprohrálo - AIK prohrál jediný z posledních 6 soutěžních zápasů - AIK v generálce jen remizoval s Värnamem 2:2 a ve švédské lize mu patří až 5. místo - AIK v minulé sezoně obsadil ve švédské lize 2. místo o skóre za Malmö, celkem získal šest titulů, poslední v roce 2018 - Holzer slaví v den utkání 27. narozeniny, brankářské dvojce Fryštákovi (oba Slovácko) bude 35 let