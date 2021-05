Slovácko vítězstvím 2:0 nad Zlínem zakončilo historicky nejlepší sezonu

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka se rozloučili s prvoligovým ročníkem vítězstvím v regionálním derby nad Zlínem 2:0. O góly se v utkání 34. kola postarali v deváté minutě Lukáš Sadílek a v závěru Václav Jurečka. Slovácko bodovalo počtvrté za sebou, naopak "Ševci" si do příští sezony protáhnou šňůru 11 zápasů bez výhry.

Slovácko si upevnilo čtvrté místo v tabulce, které je historicky nejlepším umístěním klubu v nejvyšší soutěži. Dosud byl tým z Uherského Hradiště nejlépe pátý v ročníku 2003/2004. Zlín po prohře zůstal na 14. příčce.

Od úvodních minut derby se hrála oboustranně ofenzivní partie. V první desetiminutovce měli šance na první změnu skóre hostující Vraštil a Poznar, ovšem ve slibných pozicích minuli branku.

Kotel domácích fanoušků, kteří po celý zápas neustálým skandováním vytvořil skvělou atmosféru, poprvé gólově zaburácel už v deváté minutě. Petrželův brejk z pravé strany a jeho střelu ještě stihl Dostál vyrazit, ale Sadílek pak prostřelil obránce Zlína a svým šestým gólem v sezoně poslal Slovácko do vedení.

V zajímavém průběhu první půle měly šance na góly oba týmy, u domácích aktivní Petržela dvakrát střílel, ale bez efektu. Na straně "Ševců" měl blízko k vyrovnání Fantiš, ale hlavou těsně minul pravou tyč.

Do druhé půle vstoupil aktivněji Zlín a v 57. minutě měl na kopačce vyrovnání Martinéz, ale z hranice šestnáctky poslal míč jen těsně vedle Bajzovy branky, podobně jako Vraštil o čtyři minuty později. Slovácko se ale z pasivity oklepalo a vrátilo se k nátlakové hře. V 70. minutě střílel těsně nad Kohút, hlavou těsně minul Kalabiška.

V závěru zápasu měli blíže ke druhému gólu domácí a nakonec se ho dočkali v poslední minutě po kombinaci, když Jurečka zakončoval do prázdné branky. Slovácko vyhrálo čtvrtý z posledních pěti vzájemných ligových duelů.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Jsem strašně rád, že jsme úspěšnou sezonu potvrdili v tomto derby. Pro to fotbal děláme, dali jsme do toho maximum po celou sezonu, teď si to vychutnáváme a slavíme s fanoušky. Všechno ze mě spadlo, stejně si ale zatím neuvědomujeme, čeho jsme dosáhli. Celkově řadím tento úspěch ve své kariéře hodně vysoko, mám na hráče vysoké nároky a dělá mi radost, jak se hráči posunovali dál. To těší nejvíc. Ani dnes jsme nehráli oslnivý fotbal, ale uhráli jsme to. Mužstvo hrálo na krev, toho si člověk cení víc, než když se daří. Tady se sešla výborná parta kluků, která si šla za svým cílem a za vizí zůstat v popředí. Teď nás čeká 14 dní volna. Je to málo, ale musí to stačit. Čeká nás historická sezona. Pracujeme na posílení, ale konkrétní být nemůžu."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Prohrát v derby je špatné, věřil jsem, že toto utkání zvládneme. Rozdíl byl ten, že domácí využili hned první příležitost ke vstřelení gólu a my jsme vyložené šance po celý zápas zahazovali. Proto jsme nebodovali. Byli jsme ale důstojným soupeřem Slovácka, my jsme ale zkoušeli, co se dalo. Oni to zvládli, proto jsou tam, kde jsou. Co se týče mé budoucnosti u týmu, nechám to na vedení, jednám s ním, motivaci pokračovat mám."

1. FC Slovácko - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 9. Sadílek, 90. Jurečka. Rozhodčí: Marek - Caletka, Novák. ŽK: Jawo (Zlín). Diváci: 1570 (omezený počet).

Slovácko: Bajza - Hofmann, Daníček, Kadlec - Tomič, Sadílek, Mareček (62. Kalabiška), Havlík - Petržela (78. Rezek), Cicilia (69. Kohút), Navrátil (62. Jurečka). Trenér: Svědík.

Zlín: Dostál - Procházka, Kolář (80. Cedidla), Simerský, Matejov (87. Potočný) - Fantiš, Hlinka, Vraštil (72. Jawo), Martínez (72. Janošek), Dramé (80. Čanturišvili) - Poznar. Trenér: Jelínek.