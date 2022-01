Slovácko v přípravě remizovalo, Olomouc podruhé vyhrála na Maltě

Praha/Ta Qali (Malta) - Fotbalisté Slovácka remizovali na herním soustředění v Chorvatsku s Rijekou 1:1. Stejný výsledek uhráli v zimní přípravě i Bohemians 1905 na kempu v Beleku proti Levski Sofia. Ostrava si v Turecku připsala vítězství a remízu, Liberec tamtéž přestřílel Wartu Poznaň 4:2. Hradec Králové zdolal jiný polský tým Radom 2:1, naopak České Budějovice prohrály s Cracovií Krakov 2:4. Olomouc v Tipsport Malta Cupu vyhrála i druhý zápas, když porazila Trnavu 3:2 a v turnaji čtyř mužstev si s předstihem zajistila prvenství.

Slovácko v prvním utkání na soustředění začalo proti druhému týmu chorvatské ligy lépe a v šesté minutě otevřel skóre střelou z hranice vápna Havlík. Čtvrtý celek české nejvyšší soutěže ale vedení neudržel, Rijeka v 55. minutě srovnala po rohovém kopu a hlavičce Drmiče.

"Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, hlavně prvních 30 minut. Do druhého poločasu jsme vstoupili slušně, měli jsme šance na navýšení skóre. Pak Rijeka vyrovnala po rohovém kopu a v závěru už jsme cítili trochu těžké nohy. Remíza je asi spravedlivá," uvedl pro klubový web asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Bohemians Praha 1905 naopak proti Levski Sofia dotahovali. Šestý tým bulharské ligy poslal do vedení ve 14. minutě Bari, hned po změně stran srovnal po Chramostově přihrávce Květ. "Klokani" v zimní přípravě prohráli jediný z dosavadních čtyř zápasů.

"Hodně náročný zápas. Utkali jsme se s týmem, který byl výborně připravený nejen kondičně, ale i technicky. Hrozně těžko jsme je obírali o míč. Hlavně v prvním poločase jsme s nimi měli starosti. Druhá půle už byla o trochu lepší, ačkoliv jsme nebyli tolik na míči," řekl trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Ostrava před odjezdem ze soustředění v Turecku dnes odehrála dva zápasy. V prvním duelu Baník zdolal Wislu Krakov 3:1 díky dvěma gólům Slováka Almásiho a jedné brance zimní posily Koncevoje, který skóroval poprvé v dresu Slezanů. Krátce předtím za stavu 2:1 chytil ostravský gólman Murin třináctému celku polské ligy penaltu. V odpoledním utkání pak Baník v sestavě převážně s mladíky remizoval s posledním týmem ruské ligy Chimki 1:1.

"Proti Wisle to byl super zápas s kvalitním soupeřem z polské ligy. Musím kluky pochválit, téměř všichni vydrželi po celém soustředění 90 minut. Jsme spokojeni s výsledkem a částečně i hrou. Byly tam nějaké mouchy, které vychytáme," uvedl asistent trenéra Baníku Jan Baránek.

Liberec vedl po poločase nad Wartou Poznaň 1:0, ale šestnáctý tým polské ligy po změně stran stav otočil. Poslední desetiminutovka patřila Severočechům - Mészáros svým druhým gólem v utkání srovnal, chvíli nato obrátil skóre Rondič a v posledních sekundách přidal pojistku Tiéhi.

"Dnes jsme spokojeni s výsledkem, navíc když se druhý poločas nevyvíjel úplně dobře. Cením si toho, že mužstvo zvládlo v závěru zareagovat a výsledek zvrátit v náš prospěch. Dnes jsme to ještě brali jako příležitost pro všechny hráče, takže každý dostal víceméně stejný prostor. Od příštího zápasu se už budeme snažit hledat základní sestavu nebo základní kádr do ligy," uvedl trenér Slovanu Luboš Kozel.

S polským soupeřem se utkal i Hradec Králové, který po otočce porazil čtvrtý celek tamní nejvyšší soutěže Radom. Z poslední akce rozhodl po chybě brankáře Jurčenko. České Budějovice proti Cracovii doplatily na nepozornosti v obraně a devátému týmu polské ligy podlehly 2:4.

"Bylo to takové otevřené utkání, k vidění byla spousta šancí na obou stranách. Úspěšnější byl Krakov. Do ofenzivy jsme předvedli celou řadu velmi zajímavých věcí, mohli jsme dát pět gólů, ale do defenzivy se nám zápas moc nepovedl," připustil českobudějovický asistent Jiří Kohout.

Olomouc ve svém druhém vystoupení na Tipsport Malta Cupu zdolala Trnavu 3:2. V úvodu doplatili Hanáci na nesourodost a chyby v obraně. Manko 0:2 začal smazávat Daněk ve 27. minutě po přihrávce Zmrzlého, po přestávce vyrovnal po individuální akci Růsek a výhru na stranu Sigmy strhnul pět minut před koncem z přímého kopu Zmrzlý.

"Udělali jsme hodně změn do zápasu, ale v úvodu jsme vyrobili laciné chyby a soupeř je potrestal. Pak jsme měli dost brankových příležitostí, po přestávce jsme přežili jednu velkou šanci Trnavy a trochu se štěstím jsme dotáhli zápas do vítězného konce. Cením si přístupu hráčů, nic nevypustili. Zápas měl z naší strany dobrou kvalitu," řekl na tiskové konferenci trenér Olomouce Václav Jílek.

Přípravná fotbalová utkání: 1. FC Slovácko - Rijeka 1:1 (1:0) - v Umagu (Chorvatsko) Branky: 6. Havlík - 55. Drmič. Sestava Slovácka: Fryšták - Reinberk, Šimko (46. Daníček), Kadlec, Kalabiška (66. Holzer) - Kohút (81. Aldin), Sadílek, Šašinka (46. Vecheta), Havlík, Holzer (46. Tomič) - Jurečka (66. Šašinka). Trenér: Svědík. Bohemians Praha 1905 - Levski Sofia 1:1 (0:1) - hráno v Beleku (Turecko) Branky: 46. Květ - 14. Bari. Sestava Bohemians: I. poločas: Bačkovský - Fulnek, Hašek, Krch, Bartek - Novák, Mareček, Beran, Nový - Keita, Koubek. II. poločas: Bačkovský - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Jindřišek, Květ, Kovařík - Hronek - Koubek (66. Necid), Chramosta. Trenér: Klusáček. Dynamo České Budějovice - Cracovia Krakov 2:4 (1:3) - hráno v Beleku (Turecko) Branky: 13. Škoda, 74. Čolič z pen. - 10. a 59. z pen. Van Amersfoort, 24. Rasmussen, 29. Pestka. Sestava Č. Budějovic: I. poločas: Šípoš - Matvejev, Havel, Králik, Skovajsa - Hellebrand, Valenta - Van Buren, Mihálik, Mršič - Škoda. II. poločas: Šípoš - Matvejev (65. Čolič), Brabec, Havel (65. Čoudek), Sladký - Valenta (65. Hora), Čavoš - Brandner, Krch, Vais - Mihálik (65. Hais). Trenér: Horejš. Baník Ostrava - Wisla Krakov 3:1 (1:1) - hráno v Beleku (Turecko) Branky: 12. a 48. Almási, 76. Koncevoj - 40. Plewka. Sestava Ostravy: Laštůvka (58. Murin) - Juroška, Svozil, Lischka, Fleišman - Buchta, Kuzmanovič, Kaloč, Budínský (46. Šín), Koncevoj - Almási. Trenér: Galásek. Baník Ostrava - FK Chimki 1:1 (1:1) - hráno v Beleku (Turecko) Branky: 33. Klíma - 13. Volkov. Sestava Ostravy: Budinský - Ndefe, Pokorný, Harušťák, Chlumecký - Jaroň, Boula, Smékal, Boháč (66. Šín), Falta - Klíma. Trenér: Galásek. Slovan Liberec - Warta Poznaň 4:2 (1:0) - hráno v Turecku Branky: 45. a 83. Mészáros, 88. Rondič, 90.+2 Tiéhi - 62. Ivanov, 78. Sangowski. Sestava Liberce: Knobloch - Koscelník (46. Fukala), Gebre Selassie (46. Juzvak), Purzitidis (46. Chaluš), Mikula (60. Lehoczki) - Havelka (46. Tiéhi), Michal (60. Faško) - Matoušek (46. Gembický), Tupta (60. Mészáros), Mészáros (46. Stoch) - Rabušic (46. Rondič). Trenér: Kozel. FC Hradec Králové - Radomiak Radom 2:1 (0:1) - hráno v Turecku

Branky: 48. Vašulín, 90+1. Jurčenko - 30. Angielski. Sestava Hradce: I. poločas: Fendrich - Klíma, Král, Leibl - Harazim, Kučera, Rada, Kutík - Prekop, Kubala, Vlkanova. II. poločas: Vízek - Donát, Čech, Kodeš - Mejdr, Soukeník, Doležal, Novotný - Rybička, Vašulín, Jurčenko. Trenér: Koubek. Tipsport Malta Cup: Sigma Olomouc - Spartak Trnava 3:2 (1:2) Branky: 27. Daněk, 68. Růsek, 85. Zmrzlý - 9. Iván, 19. Jendrek. Sestava Olomouce: Trefil - Zahradníček (46. Matoušek), Poulolo, Jemelka (59. Beneš), Zmrzlý - Navrátil (46. Breite), Sedlák (59. Spáčil), Daněk (59. Růsek), Slaměna (59. Greššák) - Zifčák, Chytil (79. Uriča). Trenér: Jílek. Tirol Innsbruck - Aalborg BK 2:2.