Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka podlehli v 15. ligovém kole na domácím trávníku Liberci 0:1. Vítěznou branku Slovanu vstřelil Aleš Nešický, domácí útočník Jan Kuchta v 81. minutě neproměnil penaltu. Slovácko hrálo naposledy pod vedením trenéra Petra Vlachovského, kterého vystřídá od neděle Martin Svědík, jenž vystoupení svých nových svěřenců sledoval z tribuny. Liberec si upevnil sedmé místo v tabulce a prodloužil úspěšnou sérii, v níž z posledních šesti kol prohrál jen jednou. Naopak Slovácko popáté za sebou doma prohrálo.

Po vítězném duelu v Příbrami sáhl trenér Vlachovský ke dvěma změnám ve středové řadě, kde se místo Machalíka s Rezkem objevili Sadílek s Kalabiškou. V sestavě Liberce chyběl potrestaný Breite, jehož nahradil Nešický.

Úvodních dvacet minut mnoho fotbalových akcí nenabídlo. Slovácko se snažilo útočit po stranách, akcím chyběla rychlost a hlavně přesnější finální přihrávka. Liberec ve středu pole přesněji kombinoval a aktivitou v osobních soubojích komplikoval soupeři rozehrávku.

Hosté postupně získali územní převahu. Hned z první vážnější šance po chybě domácích zadáků vstřelil Slovan po půlhodině hry vedoucí branku. Po Peškově centru z levé strany volný Nešický přesnou trefou do horního růžku zaznamenal svouji první ligovou branku.

Slovácko se z herního útlumu probralo po změně stran a zvýšilo bojovnost i zrychlilo pohyb. Stejně jako v prvním poločase ale chyběl útočným akcím nápad, který by vedl k ohrožení branky soupeře. První slibnější příležitost měl až v 61. minutě střídající Kuchta, jehož střela hlavou ale mířila přímo do náruče brankáře Nguyena.

Přes trápení v útoku dostali domácí velkou šanci vyrovnat, když v 81. minutě po faulu na Kuchtu nařídil rozhodčí Rejžek penaltu. Kuchtovu nepřesnou střelu brankář Ngyuen vyrazil a hosté už těsnou výhru ubránili.

Hlasy po utkání:

Petr Vlachovský (trenér Slovácka): "První půle se převážně odehrávala mezi šestnáctkami. Chtěli jsme držet míč a být nebezpečnější. Což se nám nedařilo. Více jsme se soustředili na bránění než na útočení. Soupeře jsme do ničeho výrazného nepouštěli. Hra byla hodně opatrná, takže nikdo neměl výraznou šanci. Rozhodla jedna standardní situace, při níž jsme udělali dvě hrubé chyby. Taková zaváhání soupeř neudělal. Ve druhé půli jsme hráli aktivněji. Více soupeře napadali. Hra byla z naší strany lepší. Zápas se lámal v posledních patnácti minutách, kdy jsme dvě vyložené šance v podobě penalty a střely Marka Havlíka neproměnili. Proto jsme prohráli."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Od první minuty bylo jasné, že jsme si přijeli pro tři body. Hlavně v prvním poločase jsme měli územní převahu a byli dominantnější v ohrožení branky. Dobře jsme kombinovali. Škoda, že jsme po krásném gólu Nešického nepřidali na konci prvního poločasu další branku. Aaronse vychytal brankář Trmal. Čekali jsme, že ve druhém poločase bude soupeř agresívnější a vrhne všechny síly do útoku. My jsme přestali kombinovat ve středu pole. Slovácko nakopávalo dlouhé míče. Mohli jsme po akci Peška přidat druhý gól. Při penaltě mně zatrnulo. Byla by škoda v takto rozehraném zápase ztratit body."

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 30. Nešický. Rozhodčí: Rejžek - Pelikán, Kříž. ŽK: Sadílek, Kuchta - Nešický, Aarons, Potočný. Diváci: 3674.

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil (72. Petr), Sadílek (56. Hellebrand), Havlík, Kalabiška - Zajíc (60. Kuchta). Trenér: Vlachovský.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Ševčík, Nešický (70. Oršula), Oscar, Pešek (89. Kerbr) - Aarons (84. Pázler). Trenér: Hornyák.