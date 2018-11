Ostrava (ČTK) - Kouč Martin Svědík zažil na lavičce fotbalistů Slovácka parádní prvoligovou premiéru. Jeho svěřenci vyhráli v dnešním utkání 16. kola nejvyšší soutěže v Ostravě 3:0 a sérii vítězství nad Baníkem tak navršili už na čtyři. Domácí naopak utrpěli třetí porážku za sebou a proti Slovácku prohráli šestý z posledních sedmi duelů.

Svědík se neuchýlil k žádné revoluci v základní sestavě a oproti poslednímu ligovému utkání proti Liberci udělal pouze jedinou změnu, když místo ofenzivního Sadílka dal přednost defenzivnějšímu Janoškovi.

To Baník musel kvůli karetním trestům udělat hned dvě vynucené změny v obraně, ale v úvodní desetiminutovce se zápas snažil zlomit ofenzivou. Ani jednu akci si však z počátečního tlaku nepřipravil k zakončení. To se povedlo až v době, kdy už hosté vyrovnali hru, Šašinkovi, který se ve vápně obkroutil kolem Krejčího a jeho střelu dělily od kýženého cíle decimetry.

Slovácko bylo po pasivním začátku stále troufalejší. Právě Janošek měl v 29. minutě na hlavě stoprocentní gól, ale z malého vápna hlavičkoval po Navrátilově centru mimo tyče.

Zdálo se, že nově poskládaná obrana Baníku bez Stronatiho a Fleišmana má problémy se zachytáváním hostujících kontrů. Jeden z nich se nakonec domácí stal osudným. Navrátil těsně před poločasem utekl po levé straně a jeho přihrávku na penaltový puntík z voleje uklidil po zemi k tyči Havlík. A Slovácko se po třech měsících dostalo v ligovém utkání do vedení.

Baník do druhé půle vstoupil s výraznější větší aktivitou a deset minut obléhal Trmalovu bránu. Baroš ideálně sklepnul balon na volej Šašinkovi, ale jeho rána orazítkovala jen tyč. O kousek minul bránu i Granečný a v 57. minutě přišla nečekaná sprcha na druhé straně. Slovácko se prosadilo po rohovém kopu Havlíka, když Laštůvka ještě stihl vyrazit hlavičku Daníčka, ale Reinberk na vzdálenější tyči dorážel do prázdné brány.

Na Ostravu pak znovu padla bezmoc. Domácí vzadu vsadili na risk a dohrávali jen na tři obránce, což hosté deset minut před koncem do otevřené obrany z brejku potrestali střídajícím Kuchtou ještě třetím gólem. Kuchta šel v 89. minutě ještě úplně sám na bránu, ale Laštůvka čtvrtý gól nedovolil. Slovácko tak po Příbrami získalo plný počet bodů i v Ostravě.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Když doma prohrajete 0:3, je to těžké. Je to pro nás trochu vystřízlivění z euforie z úvodu sezony. Ukazuje se, kdo je kdo. Měli jsme výborný vstup do zápasu. Vlastně i ten první poločas nebyl špatný, bylo to nahoru dolů, bylo to o tom, kdo to tam dotlačí. Bohužel to dotlačil soupeř. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, trefili jsme tyč. Tam kdybychom to vyrovnali, ještě se porveme o vítězství. Bohužel soupeř se dostal jedinkrát za půlku, byl z toho roh a dostali jsme druhý gól. A tam už nám pak dával soupeř lekci z brejkových situací."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Přečkali jsme šance Baníku z úvodu utkání, pak už jsme dokázali uhrávat balony nahoře a být nebezpeční. Viděl jsem tam konečně přímočarost. Kluci plnili vše, co měli, musím mužstvo pochválit za pracovitost. Myslím si, že jsme si výhru zasloužili."

Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 0:3 (0:1)

Branky: 42. Havlík, 57. Reinberk, 80. Kuchta. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Myška. ŽK: Fillo, Granečný, Procházka - Reinberk. Diváci: 9782.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera (69. O. Šašinka), Šindelář, Procházka, Holzer - Fillo (83. Stáňa), Jánoš (60. Jirásek), Hrubý, Granečný - J. Šašinka, Baroš. Trenér: Páník.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk (85. Rezek) - Janošek, Daníček - Navrátil (84. Divíšek), Havlík, Kalabiška - Zajíc (74. Kuchta). Trenér: Svědík.