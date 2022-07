Slovácko v Evropské lize narazí na Dynamo Kyjev, nebo Fenerbahce s Novákem

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slovácka se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a Fenerbahce Istanbul. V kádru tureckého celku, který na jaře v pohárech vypadl s pražskou Slavií, působí i český reprezentační obránce Filip Novák. Úvodní zápasy jsou na programu 4. srpna, odvety o týden později. Slovácko začne venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Vítěz domácího poháru MOL Cupu a čtvrtý celek uplynulé sezony české ligy potřebuje v letní kvalifikaci vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy by Slovácko muselo zdolat dva soupeře; pokud by neuspělo ve 3. předkole, čekalo by ho závěrečné předkolo Konferenční ligy.

Slovácko mělo coby vítěz MOL Cupu původně startovat ve 3. předkole Evropské konferenční ligy, k přesunu do lepší soutěže mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. AS Řím si díky triumfu v Konferenční lize zajistil účast ve skupině Evropské ligy, kam se kvalifikoval i z domácí soutěže. Díky tomu se postupové příčky posunuly.

Slovácko mohlo v hlavní části 3. předkola Evropské ligy dostat jen dvě dvojice soupeřů z 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Los nebyl týmu k Uherského Hradiště nakloněn a přisoudil mu papírově těžší protivníky.

Fenerbahce skončilo v minulé sezoně turecké ligy na druhém místě za mistrovským Trabzonsporem. V pohárech nejprve na podzim obsadilo třetí příčku ve skupině Evropské ligy, díky níž přešlo do jarní části Evropské konferenční ligy. V ní na úvod dvakrát prohrálo s pražskou Slavií 2:3. Novák v obou zápasech kvůli zranění chyběl, nyní už je ale dvaatřicetiletý levý bek v pořádku. Slovácko o víkendu v přípravě remizovalo s tureckým mistrem Trabzonsporem 2:2.

Dynamo Kyjev ovládlo poslední dohraný ročník ukrajinské ligy (2020/21), předtím čtyřikrát za sebou kraloval rival Šachtar Doněck. Celek z metropole hrál naposledy soutěžní zápas v prosinci, od začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února nastupoval jen k přípravným utkáním.

Vzhledem k pokračující válce v zemi musí Dynamo v pohárové kvalifikaci při domácích duelech do azylu na neutrální půdě, v 2. předkole Ligy mistrů se představí na stadionu v polské Lodži. Ukrajinská liga se v minulé sezoně nedohrála.

"Já osobně jsem si přál raději tuto dvojici než Midtjylland nebo Larnaku. Z hlediska atraktivity jsou to pro mě lepší soupeři, i když možná těžší než zbylé dva. Oba týmy jsou hodně kvalitní, převyšují nejen Slovácko, ale asi i naši ligu. Co se týče tradice, jsou to obrovské kluby, které hrají Ligu mistrů a ve svých zemích patří k nejlepším. Hrají vždy o titul. Pro nás velmi těžký los," řekl v nahrávce pro média kapitán Slovácka Michal Kadlec, který v minulosti hrával za Fenerbahce.

"Myslím, že oba týmy jsou vyrovnané. Fenerbahce hodně posílilo, má nového trenéra. Sleduji je. Pro nás dobře, že jsme teď hráli s Trabzonsporem. Mohli jsme si vyzkoušet tureckého soupeře, myslím, že to byla vyrovnaná partie. Dynamo Kyjev je velká neznámá. Nehráli teď ligu, hrají jen přáteláky. Domácí zápas budou hrát v Polsku, což je pro ně nevýhoda. Bude to pro ně první ostrý zápas po delší době, nevím, jak to mají s těmi mimofotbalovými věcmi. Uvidíme, kdo na nás vyjde," dodal sedmatřicetiletý obránce.

Slovácko bude usilovat v pohárech o premiérový postup do skupiny. V minulé sezoně vypadlo hned na úvod ve 2. předkole Evropské konferenční ligy a předtím hrálo jen dnes již neexistující letní Pohár Intertoto.