Slovácko v EKL neudrželo vedení 2:0 a s Partizanem Bělehrad remizovalo 3:3

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vstoupili do Evropské konferenční ligy remízou s Partizanem Bělehrad 3:3. V 19. minutě vedli domácí hráči už 2:0 po brankách Jana Kalabišky, soupeře navíc oslabil vyloučený Kristijan Belič, ale ani tuto výhodu nováček na evropské pohárové scéně nevyužil. I v deseti dokázal srbský celek v úvodu druhé půle srovnat brankami Fousseina Diabatého, třetí gól přidal kapverdský reprezentant Ricardo Gomes. Remízu zachránil v 83. minutě Libor Kozák.

"Jsem strašně zklamán, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, říká se mi to těžce, ale tak zkušené mužstvo by si vedení po první půli mělo uhlídat," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Martin Svědík.

Slovácko se probojovalo do skupinové fáze některého z hlavních evropských pohárů poprvé v historii. Postup si zajistilo ve 4. předkole výhrami 3:0 doma a 1:0 venku nad AIK Stockholm.

Domácí vstoupili do utkání s maximálním nasazením a brzy se dostali do vedení. Holzer našel přihrávkou před šestnáctkou Kalabišku, jehož lehce tečovaná technická střela zaplula bělehradskému gólmanovi k tyči.

Lepší úvod si Slovácko nemohlo přát. Získalo klid pro svoji kombinační hru, založenou na pevné defenzivě, a hosty během první půle k ničemu vážnému nepustilo. V 19. minutě po rozehraném rohu hlavičkoval Hofmann do tyče a odražený míč poslal do sítě znovu Kalabiška. "Dva góly jsou hezké, ale trochu to kalí skutečnost, že jsme nevyhráli," řekl novinářům Jan Kalabiška.

Třetí ranou do srbského sebevědomí bylo Beličovo vyloučení ve 22. minutě po hrubém faulu na Reinberka. Na Popoviče se valil jeden útok za druhým, gólová pojistka však z náporu nevzešla.

Domácí toho mohli litovat, protože vstup do druhé půle jim hrubě nevyšel. Nejprve snížil střelou z 20 metrů přes hradbu hráčů Diabaté a o šest minut později týž hráč za pomoci teče stopera Hofmanna vyrovnal. "Nehráli jsme naši hru a nechali jsme soupeři moc prostoru, za což nás nekompromisně potrestal," hledal důvody obratu Svědík.

I když se Slovácko zase nadechlo k náporu, nepohlídalo si zadní vrátka. Toho využil nejlepší útočník Partizanu Gomes a střelou z deseti metrů poslal oslabené hosty do vedení. "Naši hráči pak byli nervózní a jakoby se báli, aby neudělali chybu," všiml si Svědík.

Scénář závěrečných minut měl stejnou náplň: Slovácko bušilo do srbské defenzivy, hosté se vzmohli jen na ojedinělé brejky. V 83. minutě se prosadil v pokutovém území Kozák a po vyrovnání tlak domácího týmu gradoval. Břevno ale v hektickém finiši nastřelil na druhé straně Gomes, domácí hráči další šance nevyužili a duel skončil remízou. "Byli jsme v deseti blízko třem bodům, ale i jeden bereme jako zisk," řek kouč hostí Gordan Petrič. "My to bereme jako prohru," řekl stručně stoper Slovácka Stanislav Hofmann.

Hlasy po utkání

Martin Svědík (trenér Slovácka): "První půle byla z naší strany vynikající, dali jsme dva góly, hráli jsme proti deseti, vytvářeli si šance a kdybychom dali třetí gól, bylo by asi po zápase. V kabině jsme si říkali, abychom po přestávce hráli zase aktivně. Ale přišel zbytečný faul, po něm standardka a gól v naší sítí. Nechali jsme soupeři moc prostoru, ustoupili jsme od naší hry z prvního poločasu, soupeř nám represinkem bral balón. Po brankách v naší síti jsme si přestali věřit. Dobré bylo, že jsme zareagovali aspoň vyrovnáním. Říká se mi to těžce, jsem strašně zklamán, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. To by se tak zkušenému mužstvu nemělo stávat."

Gordan Petrič (trenér Partizanu): "Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký zápas s kvalitním soupeřem, vyznávajícím anglický styl hry. V první půli se to potvrdilo, dostali jsme dva góly a šli do deseti. O přestávce jsem věděl, že to bude hodně těžké, ale nabádal jsem hráče, aby hráli svoji hru a to, na co jsme se připravovali. Splnili to beze zbytku, dali jsme tři góly a byli blízko vítězství. Nakonec jsme ho nezískali, což je mi líto kvůli těm deseti statečným na trávníku. Bod ale beru jako zisk."

Utkání 1. kola skupiny D fotbalové Evropské konferenční ligy:

1. FC Slovácko - Partizan Bělehrad 3:3 (2:0)

Branky: 5. a 19. Kalabiška, 83. Kozák - 47. a 53. Diabaté, 61. Gomes. Rozhodčí: Harvey - Clarke, McDonnell (všichni Ir.). ŽK: Kozák, Hofmann, Duskí - Saničanin, Uroševič. ČK: 22. Belič (Partizan). Diváci: 7032.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk (76. Duskí), Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Petržela (87. Šašinka), Daníček (76. Kohút), Havlík, Holzer (67. Sinjavskij) - Kozák, Mihálik (67. Vecheta). Trenér: Svědík.

Partizan: Popovič - Markovič, Saničanin, Vujačič, Uroševič - Traoré - Živkovič (46. Andradé), Natcho (73. Filipovič), Belič, Diabaté - Gomes. Trenér: Petrič.