Slovácko uspělo v Olomouci a vítězně se naladilo na odvetu s AIK

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vyhráli ve čtvrtém kole první ligy 2:1 v Olomouci a vítězně se naladili na čtvrteční odvetu play off Evropské konferenční ligy na hřišti AIK Stockholm. Sigma šla do vedení ve 40. minutě po proměněné penaltě Filipa Zorvana, po změně stran ale mezi 68. a 73. minutou otočili výsledek střídající Ondřej Mihálik a Libor Kozák. Slovácko zůstává v sezoně nejvyšší soutěže bez porážky a s osmi body je na druhém místě neúplné tabulky. Hanákům po třetí porážce za sebou patří 12. místo.

Trenér Svědík před odvetou ve Stockholmu výrazně obměnil obvyklou zahajovací jedenáctku, ve které oproti úvodnímu duelu s AIK (3:0) zůstali pouze brankář Nguyen a stoper Hofmann. Na druhé straně nastoupil k ligovému debutu Trefil, jenž nahradil zraněnou gólmanskou jedničku Macíka.

Jednadvacetiletý brankář ale neměl v prvním poločase takřka žádnou práci. Úvodní minuty potvrzovaly, že ve vzájemných zápasech Olomouce se Slováckem příliš branek nepadá. První náznak šance měl až po půlhodině dalekonosnou střelou Breite, kterou Nguyen vyrazil nepříliš jistě před sebe a o odražený míč se museli postarat až obránci.

Aktivnější Sigma se dočkala v 37. minutě, kdy Hofmann přišlápl ve vápně Chytila a sudí po konzultaci s videem nařídil pokutový kop. Ten Zorvan proměnil přesnou střelou k tyči, Nguyen na jeho prudký pokus nedosáhl, ačkoliv vystihl stranu. Letní posila z Karviné si připsala první trefu v novém dresu a ukončila střelecké trápení Hanáků, kteří proti Slovácku skórovali po 653 minutách hry.

Do druhé půle udělali hosté tři změny v sestavě, a právě po centru střídajícího špílmachra Havlíka hlavičkoval ve vyložené šanci těsně vedle Kohút. Po dalším Havlíkově centru si našel míč ve vzduchu Hofmann, Trefil ale vytáhl vynikající reflexivní zákrok.

Slovácko po pauze ožilo a domácí debutant nakonec přece jen inkasoval. V 68. minutě poslal Sinjavskij přetažený centr na zadní tyč, kde zblízka do odkryté brány zakončil hlavou střídající Mihálik. Pětadvacetiletý útočník navázal na vydařenou ligovou premiéru v novém působišti proti Českým Budějovicím a po dvou asistencích dnes poprvé skóroval.

Totéž se povedlo o chvíli později Kozákovi, k němuž Trefil vyboxoval prudký centr z pravé strany a bývalý reprezentant tečovanou střelou otočil skóre.

Hosté potvrdili zlepšený výkon i ve zbytku zápasu a s přehledem si náskok pohlídali. Olomouc nedokázala Slovácko porazit v osmém soutěžním utkání v řadě, naposledy svého dnešního soupeře zdolala v prosinci 2018.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Prohráli jsme i druhý domácí zápas, úvodní vítězství na Baníku a vstup do sezony je tím úplně zničený. První poločas jsme byli aktivní, soupeř pak prostřídal, noví hráči přinesli kvalitu a Slovácko začalo být nebezpečné. Do druhé půle jsme si nedokázali přenést stejnou energii, z tohohle pohledu to od nás bylo slabé. Slovácko naopak přidalo na agresivitě a odvaze, působilo mnohem energičtějším dojmem. Tohle budu týmu vyčítat, čekal bych, že se budeme o výsledek mnohem víc rvát. Budeme s tím muset něco udělat, protože věřím, že mužstvo má na víc. Slovácko nás nasazením jasně předčilo."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Beru to tak, že jsem se netrefil, změny v sestavě byly znát. To jde jednoznačně za mnou, zatímco proti AIK nám střídající hráči pomohli, dnes se nám první půli nedařilo. V útočné fázi jsme ztráceli míče a z toho měla problémy i defenziva, která se dostávala pod tlak. Z toho pramenila i penalta a následná branka. Nemohli jsme se dostat do zápasu, bylo vidět, že mužstvo není v pohodě. Neplánovali jsme střídat takhle brzy, ale nebylo na co čekat. V poločase jsme tam poslali tři kvalitní hráče a věřili jsme, že hra půjde nahoru. To se také potvrdilo, Marek Havlík zrychlil naši hru, Milan Petržela a Ondřej Mihálik kvalitou na balonu zlepšili naši útočnou fázi. Přinesli kvalitu, ze které pak těžili i další hráči. Jsem moc rád, jak mužstvo na vývoj zareagovalo, závěr už jsme si v pohodě pohlídali."

Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)

Branky: 40. Zorvan z pen - 68. Mihálik, 73. Kozák. Rozhodčí: Křepský - Paták, Dresler - Machálek (video). ŽK: Zmrzlý, Chytil, Růsek, Matoušek, Saňák (asistent trenéra) - Kozák, Mihálik, Duskí, Nguyen. Diváci: 3418.

Olomouc: Trefil - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Greššák (75. Matoušek), Breite - Navrátil (75. Vodháněl), Růsek, Zorvan - Chytil (64. Zifčák). Trenér: Jílek.

Slovácko: Nguyen - Tomič, Šimko, Hofmann, Duskí - Brandner (46. Petržela), Ljovin (46. Havlík), Kohút (75. Trávník), Sinjavskij - Kozák (87. Kadlec), Šašinka (46. Mihálik). Trenér: Svědík.