Uherské Hradiště - Na jedenáctém místě tabulky přezimovali fotbalisté 1. FC Slovácko a z jejich umístění vyplývá i cíl, který si vytknuli před startem jarní části první ligy. Nemít sestupové starosti a vyhnout se baráži.

"Důležité bude, jak se nám podaří vstup do soutěže," řekl trenér Martin Svědík na dnešní tiskové konferenci s tím, že klub může mířit i výše, neboť ztrácí jen pár bodů na týmy, které budou po třicátém kole hrát v prostřední nadstavbové skupině. "K tomu je potřeba odehrát jedenáct zápasů a být v nich úspěšný," dodává Svědík.

Druhým cílem, který s tím úzce souvisí, je doplnění kádru o kvalitního útočníka. "Chceme někoho, kdo by navázal na kariéru Libora Doška a byl skutečnou střeleckou personou," uvedl ředitel klubu Petr Pojezný. Jedním z nich byl mohl být Haris Harba, který je v klubu na zkoušce a ve čtvrtek by se měl podrobit po drobném zranění zdravotní prohlídce, která rozhodne, zda jej Slovácko angažuje. Zatím na půl roku. Tím ale nemusí být změny v ofenzivě definitivní. "Stále je něco v řešení," připustil Pojezný poněkud neurčitě, že do konce přestupního období může přijít ještě další útočník.

V kádru se během zimní přestávky odehrálo minimum změn. Po konci hostování se vrátil do Slavie útočník Jan Kuchta, nejlepší podzimní střelec týmu. Klub již nepočítá se záložníkem Jakubem Petrem, jenž si hledá angažmá.

Zcela novou tváří je pětadvacetiletý chorvatský stoper Domagoj Franič, který během testů zaujal natolik, že s ním klub podepsal smlouvu na dva a půl roku. Z Mladé Boleslavi se na hostování do mateřského klubu vrátil Jaroslav Diviš.

Opticky to vypadá na kosmetické změny, ale Pojezný to tak nebere. "Obrovským impulzem pro klub byla změna trenéra koncem podzimu, kdy přišel Martin Svědík s celým realizačním týmem," prohlásil. Na Slovácku si velmi pochvalují i přínos stopera Franiče. "Je to hráč s charakterem, bojovník, má dobrou rozehrávku," řekl trenér na adresu hráče, který by se mohl stát oporou zadních řad nejen na tuto sezonu.

Během zimy se hodně hovořilo o možném angažování Lukáše Zoubeleho, jehož dobře zná trenér Svědík. "Chtěli jsme ho, ale Lukášovi je 33 let, a když si Jihlava za něj řekla sumu mezi pěti a šesti miliony korun, věděli jsme, že nemá cenu jednat, že je to částka značně přemrštěná," řekl kouč.

V sobotu jej čeká první regionální derby na hřišti Zlína. "Když jsem byl v Baníku, tak jsme měli vyhrocený každý zápas, takže pro mě to nebude žádná novinka," uvedl Svědík.