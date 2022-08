Slovácko si zahraje Konferenční ligu, nad AIK zvítězilo i ve Švédsku

Odveta 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy: AIK Stockholm - 1. FC Slovácko - AIK Stockholm, 25. srpna 2022. Vlasij Sinjavskij ze Slovácka se raduje z gólu. August 25, 2022, Stockholm, Sweden: 220825 Vlasiy Sinyavskiy of Slovacko celebrates after 0-1 during the UEFA Conference League playoff match between AIK and FC Slovacko on August 25, 2022 in Stockholm. .Photo: Jesper Zerman / BILDBYR??â?¦N / COP 234 / JZ0225.fotboll football soccer fotball uefa conference league aik fc slovacko bbeng jubel (Credit Image: © Jesper Zerman/Bildbyran via ZUMA Press)

Solna (Švédsko) - Fotbalisté Slovácka zvítězili v odvetném utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti AIK Stockholm 1:0 a po domácí výhře 3:0 postoupili do skupinové fáze. Jediný gól zápasu dal v 76. minutě střídající Vlasij Sinjavskij.

Tým z Uherského Hradiště, který přešel do play off této soutěže po vyřazení v Evropské lize od Fenerbahce Istanbul, proměnil třetí pokus o premiérový postup do skupiny evropského poháru. Loni v Konferenční lize ztroskotal na Lokomotivu Plovdiv.

Vítěz českého poháru MOL Cupu získá za postup do skupiny prémii 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun). O soupeřích Slovácka rozhodne páteční losování.

Slovácko nemělo kvůli středečnímu opožděnému příletu do Stockholmu možnost předzápasového tréninku a od prvních minut muselo čelit očekávanému náporu domácích. V 6. minutě střílel slabě Guidetti a o čtyři minuty později měl po rohu velkou šanci Bahoui, ale Ngyuen jeho pokus zblízka zlikvidoval.

Hosté hru brzy vyrovnali, získali kontrolu nad středem pole a otupili tlak severského celku. Měli i pár náznaků šancí, ale žádná nespadala do kategorie gólových.

K ní se naopak blížil pokus Ringa z deseti metrů, který s jistotou chytil slovácký gólman. Skóre mohl otevřít ve 37. minutě Kalabiška, ale jeho hlavička po rohovém kopu mířila vedle. Podstatné tak pro něj a jeho spoluhráče bylo udržení čistého konta do konce první půle.

AIK musel ve snaze o zvrat ve dvojzápase vsadit na útočnou kartu, posílil do ofenzivy a hnad se dopředu. Slovácko odpovědělo jednak aktivní defenzivou a také rychlými brejky. Ve 49. minutě po centru zprava trefil ve vyložené šanci Havlík jen nohy domácího brankáře.

Švédský tým žádnou vyloženou šanci neměl, střelu střídajícího Ahmeda Nguyen vyrazil, Stefanelli se v dobrém presu slovácké obrany k zakončení nedočkal. Nový trenér Goitom vsadil vše na jednu kartu dalším posílením útoku.

Domácím však chyběl nápad, jak vyzrát na pečlivou obranu Slovácka v čele s jistým gólmanem Nguyenem. Čas hrál hostům do karet a ještě více vedoucí gól. Kalabiška pláchl po levé straně a jeho přesný centr poslal do sítě Sinjavskij. Slovácko poprvé ve své krátké pohárové historii skórovalo i vyhrálo na hřišti soupeře.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Je to něco úžasného, co se nám povedlo. Před sezonou jsme si vytyčili nějaký cíl a je úžasné, že jsme to dokázali splnit. Jestliže se Plzni, které gratuluji, podařilo postoupit do Ligy mistrů, tak tohle je pro nás malá Liga mistrů. Tohle doceníme až postupem času, je těžké skrývat nějaké emoce, ale jsem hrozně šťastný. Je to nepopsatelné, jsem na tým strašně hrdý. Dnes jsme nechtěli jen bránit, v první půli někteří hráči tahali nohy. Velký rozdíl oproti domácímu zápasu byl ten, že jsme nedrželi tolik balón. Hodně jsme ho ztráceli, herní kvalita tam prostě nebyla. Povedl se nám brejk na 1:0 a pak už jsem věřil, že to dotáhneme do dobrého konce. Na los skupiny budu zvědavě čekat, ale vysněného soupeře nemám a užiju si toho, koho dostaneme."

Michal Kadlec (kapitán Slovácka): "Je to splněný sen dostat se do skupiny. Kdyby nám to někdo řekl pár roků zpátky, tak bychom mu nevěřili, teď je to realita a zasloužená. Moc si to neužijeme, v neděli nás čeká liga, ale jedeme dál, lepší to být nemohlo. Klíčem k postupu byl první zápas, který jsme vyhráli 3:0. Věděli jsme, že domácí na nás vlítnou, přežili jsme jejich tlak.Ngyuen nás podržel v brance. Na některých klucích byla znát nervozita, takové zápasy ještě nehráli."

Vlasij Sinjavskij (střelec vítězného gólu Slovácka): "Je to jednoznačně můj nejdůležitější gól kariéry. Jsem moc rád, že jsem jím přispěl k našemu postupu do skupinové fáze. Základ jsme položili v prvním utkání doma, nyní jsme dobře bránili a kompaktní hrou jsme udrželi soupeře mimo dostřel. Výborně zachytal Filip Nguyen."

Zdroj: ČT Sport

AIK Stockholm - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 76. Sinjavskij. Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedélis (všichni Lit.). ŽK: Papajannopulos - Trávník, Kalabiška. První zápas: 0:3, postoupilo Slovácko.

AIK Stockholm: Nordfeldt - Mendes, Lustig (66. Elbouzedi), Papajannopulos, Björnström (46. Otieno) - Larsson, Ayari (46. Stefanelli), Hussein, Ring - Bahoui (66. Kimpioka), Guidetti (58. Ahmed). Trenér: Goitom.

Slovácko: Ngyuen - Reinberk (79. Tomič), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (65. Sinjavskij), Trávník (57. Kohút), Holzer (65. Duskí) - Mihálik (65. Šašinka). Trenér: Svědík.