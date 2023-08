Slovácko se ve fotbalové lize představí v Pardubicích

Statistické údaje před zápasy 6. kola první fotbalové ligy:

FK Pardubice (v tabulce 13.) - 1. FC Slovácko (6.-7.)

Výkop: sobota 26. srpna, 15:00.

Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Mokrusch - Všetečka (video).

Bilance: 6 3-1-2 8:5.

Poslední zápas: 3:1.

Hlasy před utkáním:

Radoslav Kováč (Pardubice): "Málo se tlačíme do branky, nechodíme do soubojů jeden na jednoho, chybí nám agresivita. To všechno musíme proti Slovácku změnit. Vadí mi, že nemáme odvahu, musíme si více věřit. Snad se nám zápas se Slováckem povede tak jak na jaře."

Miroslav Mikšíček (asistent trenéra Slovácka): "Máme za sebou tréninkový týden s extrémními teplotami, v němž kromě samotné přípravy byl důležitý i pitný režim. Kladli jsme na to velký důraz, zkracovali jsme tréninkové jednotky, protože máme v týmu dost starších hráčů. Tyto aspekty se mohou projevit i v Pardubicích, kde očekáváme zajímavý zápas. Domácí se snaží hrát hodně dopředu, ale zase mají okénka v defenzivě a toho se budeme snažit využít."

Předpokládané sestavy:

Pardubice: Budinský - Surzyn, Halinský, Donát, Tischler - Vacek - Patrák, Darmovzal, Hlavatý, Pikul - Černý.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Kadlec - Sinjavskij, Valenta, Havlík, Kalabiška - Petržela, Vecheta, Juroška.

Absence: Kinský (disc. trest), Lupač, Mareš, Solil (všichni zranění), Icha (nejistý start) - Cicilia (disc. trest), Břečka, Daníček, Kohút (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo.

Nejlepší střelci: Darmovzal, Krobot, Matoušek, Tischler - Havlík, Hofmann, Kalabiška, Kim sun-ping, Mihálik, Valenta, Vecheta (všichni 1).

Zajímavosti:

- Pardubice minule porazily v lize Slovácko poprvé po 3 utkáních

- Pardubice v dosavadních 3 domácích ligových zápasech se Slováckem neprohrály (z toho 2 vítězství 3:1)

- Pardubice vyhrály jediné z úvodních 5 kol

- Pardubice prohrály jediný z posledních 4 domácích ligových duelů

- Slovácko prohrálo jediné z dosavadních 5 kol, zvítězilo ale v jediném z posledních 4 ligových zápasů

- Slovácko venku v lize prohrálo jediné z posledních 5 utkání a 2x po sobě tam neinkasovalo

- kouč Slovácka Svědík se v Pardubicích narodil a začínal tam s trenérskou kariérou

FC Zlín (16.) - FK Teplice (8.)

Výkop: sobota 26. srpna, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Caletka, Šafránková - Radina (video).

Bilance: 33 11-5-17 35:46.

Poslední zápas: 1:2.

Hlasy před utkáním:

Pavel Vrba (Zlín): "Tento zápas je pro nás velmi důležitý. Narazíme na soupeře, se kterým bychom chtěli bojovat o střed tabulky. Snad to pro nás bude odrazový můstek k lepším výsledkům. Teplice ale budou velmi těžkým soupeřem, jsou příjemným překvapením úvodu soutěže. Chceme vyhrát a k tomu potřebujeme zlepšit ofenzivu. Chybí nám klasický hrotový útočník, o nějž bychom se mohli opřít. Věřím, že nám pomohou fanoušci."

Zdenko Frťala (Teplice): "Zlín je sice v tabulce poslední, ale jinak je to kvalitní tým, který má mladé i zkušené hráče. Svou kvalitu koneckonců ukázal ve střetnutí u nás v závěru minulého ročníku. Víme, že Zlín není v dobré situaci. O to víc se musíme na utkání soustředit a dobře se na něj nachystat. Povedený duel se Spartou i předchozí zápasy jsou historie. Musíme zmínit i to, že jsme už tři zápasy nevyhráli, což chceme konečně napravit."

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba, Čelůstka - Tkáč - Vukadinovič, Slončík, Janetzký, Fantiš - Žák.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Cykalo - Hora, Hronek, Jukl, Radosta - Trubač - Fila, Vachoušek.

Absence: Černín - Gning, Urbanec (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo.

Nejlepší střelci: Černín, Janetzký, Tkáč (všichni 1) - Trubač (2).

Zajímavosti:

- Teplice minule nad Zlínem zvítězily, ale předtím ho v lize 3x po sobě neporazily

- Zlín doma v lize porazil Teplice 3x po sobě a v 6 z posledních 7 utkání

- Zlín v úvodních 5 kolech uhrál jediný bod a spolu s Jabloncem čeká na první vítězství v sezoně

- Zlín prohrál jediné z posledních 5 domácích ligových utkání

- Zlín má spolu s Bohemians a Jabloncem s 3 brankami nejhorší útok v lize

- Teplice prohrály jediný z posledních 7 ligových zápasů, 3 kola po sobě ale nezvítězily

- Teplice venku v lize minule prohrály, ale předtím tam 2x po sobě zvítězily

- Y. Dramé si může připsat 100. start v české lize, Žák (oba Zlín) může nastoupit do 50. utkání v nejvyšší soutěži a Trubač (Teplice) do 200. zápasu

Baník Ostrava (12.) - Dynamo České Budějovice (15.)

Výkop: sobota 26. srpna, 18:00.

Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Vodrážka - Zelinka (video).

Bilance: 44 19-12-13 64:48.

Poslední zápas: 1:2.

Hlasy před utkáním:

Pavel Hapal (Ostrava): "Čeká nás soupeř, který je povzbuzený prvním vítězstvím v sezoně. Ale my potřebujeme vyhrát a půjdeme si za třemi body. Budeme se chtít prosadit v útočné fázi. Myslím, že směrem do defenzivy mužstvo pracuje dobře, ale potřebujeme si vytvářet i situace v útočné fázi a proměnit je. Chtělo by to už takový zápas, který nám v ofenzivní činnosti vyjde a my se v něm dokážeme střelecky prosadit. Věřím, že proti Budějovicím to prolomíme."

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Je obrovsky důležité, že jsme s Bohemkou získali první body v sezoně. Udrželi jsme konečně nulu, navíc jsme dali tři góly. Je to pro psychiku vzpruha a do dalších zápasů půjdeme silnější. Na Baník se nám teď pojede mnohem lépe. Nula bodů byla strašná. Věřím, že to na Baníku zvládneme a povede se nám třeba nějaká šňůra."

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Letáček - Frydrych, Blažek, Pojezný - Ndefe, Tetour, Boula, Ewerton, Kpozo - Tanko, Almási.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Trummer - J. Hora - Čmelík, Čermák, Suchan, Adediran - Ondrášek.

Absence: Klíma, Miškovič, Šehič, Takács (všichni zranění), Kubala, Lischka (oba nejistý start) - Čoudek, Sladký (oba zranění), Zajíc (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Havel (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Buchta, Šín, Tanko, Tetour (všichni 1) - J. Hora, Osmančík (oba 2).

Zajímavosti:

- Č. Budějovice vyhrály oba vzájemné zápasy v minulé ligové sezoně (oba 2:1)

- Č. Budějovice v lize minule v Ostravě zvítězily, ale předtím tam 7x po sobě nevyhrály

- Ostrava vyhrála jediný z posledních 7 ligových zápasů

- Ostrava doma v lize prohrála jediné z posledních 5 utkání a 2x za sebou tam neinkasovala

- Č. Budějovice minule porazily Bohemians a po úvodních 4 prohrách poprvé v ligové sezoně bodovaly

- Č. Budějovice venku v lize 12x za sebou nevyhrály a ve 2 zápasech v této sezoně tam inkasovaly 9 branek

- Č. Budějovice mají se 17 obdrženými góly nejhorší obranu ligy

- Juroška si může připsat 150. ligový start, Kaloč (oba Ostrava) může nastoupit ke 100. utkání v nejvyšší soutěži