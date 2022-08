Slovácko se v odvetě s Fenerbahce pokusí smazat tříbrankové manko

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka se ve čtvrteční odvetě třetího předkola Evropské ligy pokusí v domácím prostředí překvapit favorizovaný turecký tým Fenerbahce a porvat se o postup do play off. V prvním zápase v Istanbulu před týdnem prohráli 0:3 a k celkovému úspěchu by museli vyhrát o čtyři góly.

Tým z Uherského Hradiště zažije na vlastním stadionu velký svátek, neboť to bude jeho domácí premiéra v Evropské lize. Dosud se Slovácko představilo na pohárové scéně pouze vloni, kdy ve druhém předkole Evropské konferenční ligy vypadlo po pokutových kopech s Lokomotivem Plovdiv.

Ve čtvrtek se proti týmu kouče Martina Svědíka postaví klub, který už v pohárech odehrál bezmála 250 zápasů. Členem jeho kádru je český reprezentační obránce Filip Novák, který odehrál poslední čtvrthodinu úvodního zápasu v Istanbulu. V uplynulém ročníku turecké ligy skončilo Fenerbahce druhé za Trabzonsporem a vybojovalo právo startu ve 2. předkole Ligy mistrů. V něm nepřešlo přes kyjevské Dynamo po výsledcích 0:0 a 1:2 po prodloužení. V pondělí vstoupil turecký vicemistr do nejvyšší domácí soutěže domácí remízou s nováčkem Ümraniyesporem 3:3.

Slovácko má naopak za sebou vítězný zápas s Hradcem Králové (1:0). "Spravili jsme si náladu za nepovedené vystoupení v Istanbulu," řekl kouč Svědík na tiskové konferenci po duelu s Východočechy.

O motivaci svěřenců před čtvrteční odvetou nemá obavy. "Pohár je sám o sobě motivací. Hrajeme za sebe, za klub a taky za český pohárový koeficient. Každý bod a každé vítězství se počítá," zdůraznil Svědík. Podle něj bude hodně důležitý začátek zápasu. "Fenerbahce má svoji kvalitu, ale pořád je to fotbal. Dokud naděje nezhasne, musíme dřít do úmoru a snažit se vývoj zvrátit. Takhle to mám v hlavě nastavené, takhle to budu hráčům říkat. Musíme na Fenerbahce ostře nastoupit, na nic nečekat a uvidíme, jak to dopadne," dodal Svědík.

Fenerbahce zvolilo na cestě k odvetě netypický režim. Ještě ve středu dopoledne tým trénoval doma, pak se letecky přesunul do Brna, kde se také ubytoval. Do Uherského Hradiště přijede až ve čtvrtek před zápasem.

Pokud by Slovácko postoupilo, změřilo by ve 4. předkole EL síly s Austrií Vídeň, s níž by začalo 18. srpna v Rakousku. V případě vyřazení klesne Slovácko do play off Evropské konferenční ligy a o skupinu by si zahrálo s lepším z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. V tomto případě by 18. srpna začínalo doma.

Čtvrteční zápas má výkop v 19:00, řídit jej budou rozhodčí z Černé Hory. Policie v Uherském Hradišti vyhodnotila utkání jako rizikové, dorazit by měly i stovky fanoušků z Turecka, Německa a Rakouska.