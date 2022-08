Slovácko se v odvetě s Fenerbahce pokusí smazat tříbrankové manko

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka se ve čtvrteční odvetě třetího předkola Evropské ligy pokusí v domácím prostředí překvapit favorizovaný turecký tým Fenerbahce a porvat se o postup do play off. V prvním zápase v Istanbulu před týdnem prohráli 0:3 a k celkovému úspěchu by museli vyhrát o čtyři góly.

Tým z Uherského Hradiště zažije na vlastním stadionu velký svátek, neboť to bude jeho domácí premiéra v Evropské lize. Dosud se Slovácko představilo na pohárové scéně pouze vloni, kdy ve druhém předkole Evropské konferenční ligy vypadlo po pokutových kopech s Lokomotivem Plovdiv.

Ve čtvrtek se proti týmu kouče Martina Svědíka postaví klub, který už v pohárech odehrál bezmála 250 zápasů. Členem jeho kádru je český reprezentační obránce Filip Novák, který odehrál poslední čtvrthodinu úvodního zápasu v Istanbulu. V uplynulém ročníku turecké ligy skončilo Fenerbahce druhé za Trabzonsporem a vybojovalo právo startu ve 2. předkole Ligy mistrů. V něm nepřešlo přes kyjevské Dynamo po výsledcích 0:0 a 1:2 po prodloužení. V pondělí vstoupil turecký vicemistr do nejvyšší domácí soutěže domácí remízou s nováčkem Ümraniyesporem 3:3.

Slovácko má naopak za sebou vítězný zápas s Hradcem Králové (1:0). "Spravili jsme si náladu za nepovedené vystoupení v Istanbulu," řekl kouč Svědík na tiskové konferenci po duelu s Východočechy.

O motivaci svěřenců před čtvrteční odvetou nemá obavy. "Pohár je sám o sobě motivací. Hrajeme za sebe, za klub a taky za český pohárový koeficient. Každý bod a každé vítězství se počítá," zdůraznil Svědík. Podle něj bude hodně důležitý začátek zápasu. "Fenerbahce má svoji kvalitu, ale pořád je to fotbal. Dokud naděje nezhasne, musíme dřít do úmoru a snažit se vývoj zvrátit. Takhle to mám v hlavě nastavené, takhle to budu hráčům říkat. Musíme na Fenerbahce ostře nastoupit, na nic nečekat a uvidíme, jak to dopadne," dodal Svědík.

Fenerbahce zvolilo na cestě k odvetě netypický režim. Ještě ve středu dopoledne tým trénoval doma, pak se letecky přesunul do Brna, kde se také ubytoval. Do Uherského Hradiště přijede až ve čtvrtek před zápasem.

Pokud by Slovácko postoupilo, změřilo by ve 4. předkole EL síly s Austrií Vídeň, s níž by začalo 18. srpna v Rakousku. V případě vyřazení klesne Slovácko do play off Evropské konferenční ligy a o skupinu by si zahrálo s lepším z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. V tomto případě by 18. srpna začínalo doma.

Čtvrteční zápas má výkop v 19:00, řídit jej budou rozhodčí z Černé Hory. Policie v Uherském Hradišti vyhodnotila utkání jako rizikové, dorazit by měly i stovky fanoušků z Turecka, Německa a Rakouska.

Statistické údaje před odvetou 3. předkola Evropské ligy 1. FC Slovácko - Fenerbahce Istanbul: Výkop: čtvrtek 11. srpna, 19:00. První zápas: 0:3. Rozhodčí: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všichni Černá Hora). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Turecko 33 14-5-14 52:45. 1979/80 UEFA: Orduspor - Ostrava 2:0, 0:6, 1983/84 PMEZ: Fenerbahce Istanbul - Bohemians Praha 0:1, 0:4, 1989/90 PMEZ: Sparta Praha - Fenerbahce Istanbul 3:1, 2:1, 1991/92 PVP: Galatasaray Istanbul - Ostrava 0:1, 2:1, 1992/93 UEFA: Fenerbahce Istanbul - Olomouc 1:0, 1:7, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:1, 1:1, 1997/98 LM: Sparta Praha - Galatasaray Istanbul 3:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Sparta Praha - Denizlispor 1:0, 0:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Besiktas Istanbul 1:0, 2:4, 2003/04 LM: Sparta Praha - Besiktas Istanbul 2:1, 0:1, 2004/05 LM: Fenerbahce Istanbul - Sparta Praha 1:0, 1:0, 2006/07 LM: Galatasaray Istanbul - Mladá Boleslav 5:2, 1:1, 2010/11 EL: Plzeň - Besiktas Istanbul 1:1, 0:3, 2012/13 EL: Plzeň - Fenerbahce Istanbul 0:1, 1:1, 2019/20 EL: Sparta Praha - Trabzonspor 2:2, 1:2, 2021/22 EKL: Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:3, 2:3. 2022/23 EL: Fenerbahce Istanbul - Slovácko 3:0. Slovácko v Evropě: EL 1 0-0-1 0:3 EKL 2 1-0-1 1:1 Celkem 3 1-0-2 1:4 Fenerbahce v Evropě: LM/PMEZ 107 32-21-54 120:179 EL/UEFA 125 53-30-42 170:160 EKL 2 0-0-2 4:6 PVP 9 3-1-5 11:11 Celkem 243 88-52-103 305:356 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slovácko: Ngyuen - Tomič, Kadlec, Šimko, Duskí - Ljovin, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Kalabiška. Fenerbahce: Bayindir - Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Kadioglu - Arao - Mor, Yüksek, Lincoln - Valencia, Rossi. Absence: Hofmann (trest za ČK), Havlík, Vecheta (oba zranění), Reinberk (nejistý start) - Aziz, Kahveci, Pedro, Sangaré, Yandas (všichni zranění + nejsou na soupisce), Alioski, Pelkas, Tisserand (všichni nejsou na soupisce), Zajímavosti: - Slovácko se poprvé ve své historii představí v Evropské lize doma, dosud hrálo z hlavních soutěží UEFA jen vloni Evropskou konferenční ligu a hned na úvod ve 2. předkole vypadlo na penalty s Lokomotivem Plovdiv po výsledcích 0:1 venku a 1:0 doma - Fenerbahce vyhrálo první zápas před týdnem 3:0 a přerušilo sérii 3 pohárových duelů, v nichž nad českými týmy nevyhrálo - Fenerbahce na jaře na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy vypadlo se Slavií po dvou porážkách 2:3 - Fenerbahce v roce 2013 ve vyřazovací fázi Evropské ligy postoupilo přes Plzeň a došlo až do semifinále, což je jeho největší pohárový úspěch - Fenerbahce přešlo do 3. předkola Evropské ligy po vyřazení ve 2. předkole Ligy mistrů od Dynama Kyjev po výsledcích 0:0 venku a 1:2 po prodloužení doma - Slovácko si účast ve 3. předkole Evropské ligy zajistilo vítězstvím v domácím poháru MOL Cupu - Slovácko o víkendu v generálce zvítězilo v české lize nad Hradcem Králové 1:0 - Slovácko doma 9 soutěžních zápasů po sobě neprohrálo - Slovácko v přípravě remizovalo s tureckým mistrem Trabzonsporem 2:2 - Fenerbahce od porážky na Slavii venku 7 soutěžních utkání za sebou neprohrálo - Fenerbahce v pondělí v úvodním kole turecké ligy jen remizovalo 3:3 s nováčkem Ümraniyesporem, dva góly dal Valencia, bod zachránil až v nastavení Berisha - za Fenerbahce hrál v letech 2013 až 2016 současný kapitán Slovácka Michal Kadlec - ve Fenerbahce působí český reprezentant Filip Novák - postupující se v závěrečném předkole utká s Austrií Vídeň, poražený ve 4. předkole Evropské konferenční ligy narazí na lepšího z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo