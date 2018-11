Příbram - Fotbalisté Slovácka ukončili sérii ligových porážek, která se zastavila na osmi utkáních. Tým z Uherského Hradiště zvítězil ve 14. kole nejvyšší soutěže v Příbrami jasně 3:0 a odpoutal se z posledního místa tabulky na čtrnáctou pozici. Góly Slovácka vstřelili v druhé půli Tomáš Zajíc, Lukáš Sadílek a Jan Kuchta. Nováček z Příbrami počtvrté za sebou prohrál při celkovém skóre 1:18 a je třináctý s náskokem dvou bodů na dnešního soupeře a čtyř bodů na poslední Duklu.

"Výsledkově je to náš nejvydařenější zápas a jsme rádi, že jsme to konečně protrhli. Přitom jsme jindy hráli mnohem lépe. Dnes to ale kluci ubojovali. Je to velká úleva, nebylo to vůbec příjemné. Šňůra proher byla nejdelší v historii Slovácka. Ale vyhráno nemáme, protože jsme pořád na chvostu," řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Petr Vlachovský.

Příbramský kouč Josef Csaplár po posledních špatných výsledcích udělal hned čtyři změny v sestavě. Na lavičku usedl i kapitán Skácel, naopak poprvé v základu dostal šanci Pejša. Domácí byli v úvodu výrazně aktivnější, ovšem ve finální fázi se trápili.

V 16. minutě mohli jít do vedení hosté, když po chybě domácí obrany běžel sám na branku Zajíc. Udělal kličku gólmanovi Kočímu a spadl, sudí Houdek to místo faulu posoudil jako simulování a dal Zajícovi žlutou kartu.

"Trochu mě štrejchnul, ale měl jsem to ustát. Já si to hodil moc, už bych to asi do prázdné brány nestíhal, tak jsem zkusil spadnout," připustil Zajíc.

Vzápětí měla největší šanci Příbram. Pejša po chybné rozehrávce soupeře vletěl do vápna a hledal volného Fantiše, přihrávku k němu ale neprocpal. To se povedlo až Hlúpikovi, jenže Fantiš místo střely z první do odkryté branky míč ještě zpracovával.

"Nevím, jestli to tam ještě někdo tečoval, ale trefilo mě to do holeně a vypadalo to strašně. To je smůla. Mohl to být jednoduchý gól. Takové šance musíme proměňovat," řekl Fantiš.

V příbramské sestavě byl hodně vidět Voltr, který už v úvodu nebezpečně střílel, ale tečovaná střela skončila těsně vedle. Pak se dostal k nebezpečné hlavičce. Do poločasu ještě zahrozil Hlúpik, ale trefil jen brankáře Trmala.

Ve druhé půli zničehonic udeřilo Slovácko. Míč ve vápně propadl v 50. minutě k Zajícovi, který zachoval klid a uklidil balon do protipohybu brankáře. Vstřelil svůj první ligový gól od března.

"Už jsem viděl, že brankář skáče, tak jsem mu to dal na druhou stranu a neměl šanci zareagovat. Je to obrovská úleva, snad mi to tam teď zase začne padat. Už jsem si skoro ani nepamatoval slova vítězného pokřiku, byl to ale velký řev," řekl Zajíc s úsměvem.

Příbramští se pak snažili o vyrovnání, ale dobrou střelu Voltra vytáhl zpod břevna Trmal. Víc si už domácí nevytvořili. Naopak pět minut před koncem utekl hostující Kuchta, nahrál před branku, kde Tregler nedokázal zažehnat nebezpečí a Sadílek rozhodl. V nastavení pak po brejku přidal třetí gól Slovácka Kuchta.

Tým z Uherského Hradiště vyhrál vzájemný zápas počtvrté za sebou navíc bez inkasované branky, Příbram mu nedala gól už 427 minut. "Hráčům jsem i přes prohru poděkoval za to, jak k utkání přistoupili. Bylo mi jich líto. Odehráli jeden z nejlepších prvních poločasů, co jsme tu odehráli. Ale pak z prvního náhodného útoku soupeře jsme dostali gól. Za co bych měl hráče trestat a zlobit se na ně? Za neumění?," prohlásil Csaplár.

"Z těch porážek jsem smutný, ale neztrácím nervy. Vím, kde jsme a s kým to hrajeme. Pracujeme pořád stejně a ta první půle je pro mě určitá naděje," dodal.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Hráčům jsem poděkoval za to, jak k utkání přistoupili. Bylo mi jich líto. Odehráli jeden z nejlepších prvních poločasů, co jsme tu odehráli. Ale pak z prvního náhodného útoku soupeře jsme dostali gól. Zápasy se rozhodují v pokutovém území, a pokud mi si dovolíme luxus neproměňovat šance, jaké jsme měli, tak nemůžeme vyhrávat. Kdyby tam byl pan Slepička, tak jsme za poločas třikrát slavili. Ale pan Slepička tu kvůli zranění není. A za co bych měl hráče trestat a zlobit se na ně? Za neumění? Já si spíše cením toho, jak to i přes ty změny odehráli. Z těch porážek jsem smutný a štve mě to stejně jako ostatní lidi, kteří na nás hnusně pokřikují z tribuny. Ale já neztrácím nervy. Vím, kde jsme a s kým to hrajeme. Pracujeme pořád stejně a já tam vidím progres. Ta první půle je pro mě určitá naděje a v tomhle kurzu musíme pokračovat."

Petr Vlachovský (trenér Slovácka): "Výsledkově je to náš nejvydařenější zápas a jsme rádi, že jsme to konečně protrhli. Přitom jsme jindy hráli mnohem lépe. Dnes to ale kluci ubojovali. Je to velká úleva, nebylo to vůbec příjemné. Šňůra proher byla nejdelší v historii Slovácka. Ale vyhráno nemáme, protože jsme pořád na chvostu. Pokusíme se vyhrát s Libercem. Co se týká mého postu, tak kdo by nechtěl trénovat první ligu? Samozřejmě bych rád ve funkci zůstal. S vedením jsme si po Teplicích sedli a řekli jsme si, co a jak. Takže já hlavně vedení klubu děkuji, že mi umožnilo trénovat, protože jinde bych tu šanci nedostal. Ať už je budoucnost jakákoliv."

1. FK Příbram - 1. FC Slovácko 0:3 (0:0)

Branky: 50. Zajíc, 85. Sadílek, 90.+3 Kuchta. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hock. ŽK: Voltr, Nitrianský, Kodr, Květ, Tregler - Zajíc, Machalík, Trmal. Diváci: 1856.

Příbram: Kočí - Nitrianský (83. Nový), Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Hlúpik (74. Keita), Pejša (58. Jan Rezek), Voltr - Fantiš. Trenér: Csaplár.

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Machalík (63. Sadílek), Havlík, Jakub Rezek (46. Kalabiška) - Zajíc (79. Kuchta). Trenér: Vlachovský.

