Příbram - Fotbalisté Slovácka ukončili sérii ligových porážek, která se zastavila na osmi utkáních. Tým z Uherského Hradiště zvítězil ve 14. kole nejvyšší soutěže v Příbrami jasně 3:0 a odpoutal se z posledního místa tabulky na čtrnáctou pozici. Góly Slovácka vstřelili v druhé půli Tomáš Zajíc, Lukáš Sadílek a Jan Kuchta. Nováček z Příbrami počtvrté za sebou prohrál při celkovém skóre 1:18 a je třináctý s náskokem dvou bodů na dnešního soupeře a čtyř bodů na poslední Duklu.

Příbramský kouč Csaplár po posledních špatných výsledcích udělal hned čtyři změny v sestavě. Na lavičku usedl i kapitán Skácel, naopak poprvé v základu dostal šanci Pejša. Domácí byli v úvodu výrazně aktivnější, ovšem ve finální fázi se trápili.

V 16. minutě mohli jít do vedení hosté, když po chybě domácí obrany běžel sám na branku Zajíc. Udělal kličku gólmanovi Kočímu a spadl, sudí Houdek to místo faulu posoudil jako simulování a dal Zajícovi žlutou kartu.

Vzápětí měla největší šanci Příbram. Pejša po chybné rozehrávce soupeře vletěl do vápna a hledal volného Fantiše, přihrávku k němu ale neprocpal. To se povedlo až Hlúpikovi, jenže Fantiš místo střely z první do odkryté branky míč ještě zpracovával.

V příbramské sestavě byl hodně vidět Voltr, který už v úvodu nebezpečně střílel, ale tečovaná střela skončila těsně vedle. Pak se dostal k nebezpečné hlavičce. Do poločasu ještě zahrozil Hlúpik, ale trefil jen brankáře Trmala.

Ve druhé půli zničehonic udeřilo Slovácko. Míč ve vápně propadl v 50. minutě k Zajícovi, který zachoval klid a uklidil balon do protipohybu brankáře. Vstřelil svůj první ligový gól od března.

Příbramští se pak snažili o vyrovnání, ale dobrou střelu Voltra vytáhl zpod břevna Trmal. Víc si už domácí nevytvořili. Naopak pět minut před koncem utekl hostující Kuchta, nahrál před branku, kde Tregler nedokázal zažehnat nebezpečí a Sadílek rozhodl. V nastavení pak po brejku přidal třetí gól Slovácka Kuchta.

Tým z Uherského Hradiště vyhrál vzájemný zápas počtvrté za sebou navíc bez inkasované branky, Příbram mu nedala gól už 427 minut.

1. FK Příbram - 1. FC Slovácko 0:3 (0:0)

Branky: 50. Zajíc, 85. Sadílek, 90.+3 Kuchta. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hock. ŽK: Voltr, Nitrianský, Kodr, Květ, Tregler - Zajíc, Machalík, Trmal. Diváci: 1856.

Příbram: Kočí - Nitrianský (83. Nový), Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Hlúpik (74. Keita), Pejša (58. Jan Rezek), Voltr - Fantiš. Trenér: Csaplár.

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Machalík (63. Sadílek), Havlík, Jakub Rezek (46. Kalabiška) - Zajíc (79. Kuchta). Trenér: Vlachovský.