Slovácko se po karanténě vrátilo do ligy výhrou 2:1 nad Ostravou

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vyhráli ve 24. kole první ligy nad Ostravou 2:1. Domácí o vítězném návratu po karanténě rozhodli už v úvodní půlhodině, kdy se trefili Vlastimil Daníček z penalty a Michal Kohút. Baník snížil krátce po změně stran zásluhou vlastního gólu Patrika Šimka. Tým z Uherského Hradiště poskočil na čtvrté místo neúplné tabulky, Ostravští jsou sedmí.

Slovácko nastoupilo k ligovému zápasu tři týdny po domácí porážce 2:3 se Slavií. Dva z nich ale prožilo v karanténě kvůli vyššímu počtu nakažených koronavirem a má k dobru odložené venkovní duely s Pardubicemi a Olomoucí.

"Moc si cením toho, že jsme to vyhráli srdcem, týmovostí a vůlí. Neustoupili jsme od naší hry, i když síly v závěru ubývaly. Před týmem smekám," řekl trenér Slovácka Martin Svědík na tiskové konferenci.

"Slovácko bylo minimálně v první půli jasně lepší, potvrdilo pověst výborně organizovaného mužstva, bylo velmi silné v bloku a vyhrálo zaslouženě." doplnil asistent kouče Ostravy Ondřej Smetana.

Dlouhá tréninková pauza nebyla na domácích v úvodu znát. Slovácko si vytvořilo územní převahu, tlačilo se do šestnáctky, i když si velkou šanci nevytvořilo. Zato Baník měl k vedení blízko. Nemrava zazmatkoval na hranici pokutového území, míč mu sebral Ndefe, ale trefil jen tyč opuštěné branky.

"Museli jsme čelit velké šanci Baníku po několika našich dílčích chybách, což byl jeden z důležitých momentů utkání, že jsme neinkasovali," upozornil Svědík.

Slovácko svůj nápor zužitkovalo po 20 minutách. Navrátila v pokutovém území fauloval Stronati, exekuce penalty se ujal kapitán Daníček a bezpečně ji proměnil. O sedm minut později unikl po levé straně Divíšek, krásným centrem našel nabíhajícího Kohúta a ten nadvakrát překonal Laštůvku. "Divoch má perfektní centry, poslal mi to přímo na nohu a já to na podruhé dal," popsal Kohút.

Baník se do ofenzivy dostal až v závěru první půle a útočnou aktivitu si přenesl i do druhého poločasu. Ke korekci stavu mu ale výrazně pomohl domácí stoper Šimko, který si v 54. minutě srazil do vlastní branky centr Jurošky.

Kontaktní branka hosty ještě více povzbudila, svoji roli sehrál i dlouhý tréninkový výpadek domácích hráčů a ubývající síly. Baník si vytvořil územní převahu, která gradovala v posledních minutách. Nebezpečně, ale těsně vedle, hlavičkoval Stronati, zblízka nevměstnal mezi tyče svoji střelu ani Tetour.

"Slovácku očividně docházely síly, měli jsme zápas zlomit v náš prospěch a minimálně vyrovnat. Bylo tam hodně emocí, ale tohle není nedělní škola," konstatoval Smetana.

Slovácko tak vyhrálo šestý z posledních osmi vzájemných ligových zápasů a z posledních jedenácti kol nebodovalo jen jednou. Ostrava prohrála čtvrtý venkovní zápas po sobě.

Hlasy po utkání

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale museli jsme čelit velké šanci Baníku po několika našich dílčích chybách, což byl jeden z důležitých momentů utkání, že jsme neinkasovali. Pak jsme byli v první půli lepší, nenechali jsme Baník hrát, byli jsme agresivnější a dali jsme dva góly. Splnili jsme záměr neustupovat od naší hry, i když síly ubývaly. Uhráli jsme to vůlí, týmovostí a srdcem. Musím před týmem smeknout, ukázal se jeho charakter, to vnímám jako nejvíc a moc si toho cením."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Začali jsme toto utkání úplně špatně, měli jsme velkou šanci, ale neproměnili, pak jsme přenechali střed hřiště domácím. Byli jsme všude pozdě, prohrávali jsme osobní souboje, což vyústilo v tlak Slovácka a k penaltě. Neměli jsme ani odražené míče a přišel druhý gól. Chtěli jsme do druhé půle jít s lepším výsledkem, Slovácku očividně docházely síly, měli jsme zápas zlomit v náš prospěch a minimálně vyrovnat. Bylo tam hodně emocí, ale tohle není nedělní škola. Slovácko bylo minimálně v první půli jasně lepší, potvrdilo pověst výborně organizovaného mužstva, bylo velmi silné v bloku a vyhrálo zaslouženě."

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 20. Daníček z pen., 26. Kohút - 54. vlastní Šimko. Rozhodčí: Franěk - Dobrovolný, Podaný - Machálek (video). ŽK: Divíšek, Kliment, Navrátil, Cicilia, Jurečka - Juroška, Ndefe. Bez diváků.

Sestavy:

Slovácko: Nemrava - Kalabiška (81. Reinberk), Hofmann, Šimko, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (57. Jurečka), Kohút (72. Sadílek), Navrátil - Kliment (81. Cicilia). Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pokorný, Stronati, Holzer (46. Fleišman) - Fillo (88. Svozil), Jánoš, Tetour, Kuzmanovič (46. Zajíc), Ndefe (73. Sor) - Šašinka. Trenér: Daněk.