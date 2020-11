Slovácko rozdrtilo Příbram 5:1 a poskočilo na osmé místo tabulky

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka rozdrtili v dohrávce 4. kola první ligy Příbram 5:1. Dvě branky vítězů vstřelil Vlastimil Daníček, po jedné přidali Stanislav Hofmann, Lukáš Sadílek a střídající Rigino Cicilia. Za hosty snižoval z penalty Tomáš Pilík. Domácí se prosadili hned ze dvou pokutových kopů.

Slovácko vstřelilo v lize pět branek poprvé od loňského května, kdy stejným poměrem porazilo rovněž Příbram. Tým z Uherského Hradiště zvítězil po třech kolech, doma v nejvyšší soutěži naplno bodoval poprvé po šesti utkáních a poskočil na osmé místo tabulky. Příbram v lize podlehla Slovácku podesáté za sebou a s jedním bodem zůstala poslední.

Zápas se měl původně hrát v září. Kvůli koronaviru v příbramském týmu byl nejprve odložen na 13. října, ale to už byla liga stejně jako další sportovní soutěže pozastavena kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v zemi. Dohrávka se uskutečnila netradičně v reprezentační pauze.

Před prázdným hledištěm, kam kvůli opatřením proti koronaviru nemohli diváci, jako první v páté minutě vystřelil hostující Vávra do náruče brankáře Bajzy, ale pak už převzali iniciativu favorizovaní domácí. Kombinační hrou a rychlým přechodem středu hřiště si vytvořili převahu, ale příliš šancí v úvodu neměli. V 17. minutě po centru Sadílka odkopl balon z malého vápna Cmiljanovič.

V závěru poločasu se domácí prosadili. Nejprve Hellebrandovu střelu vyrazil Melichar, ale v 37. minutě už Slovácko vedlo. Proti Daníčkovi ještě hostující gólman zasáhl, ale dorážející Hofmann už nezaváhal. Slovácko v lize skórovalo po 307 minutách.

Příbram mohla vyrovnat ve 40. minutě, ale Bajza si s tvrdým pokusem Rezka z přímého kopu poradil. Na druhé straně Melichar vyrazil střelu Klimenta a vzápětí i přízemní pokus Petržely.

V 57. minutě fauloval na hranici pokutového území Zorvan Hellebranda a sudí Berka nařídil pokutový kop. Penaltu bezpečně proměnil kapitán Daníček a zvýšil na 2:0.

Za dalších pět minut už domácí vedli o tři branky, když se povedenou střelou k tyči prosadil Sadílek. O dvě minuty později na druhé straně z penalty snížil hostující Pilík, ale žádné zdramatizování zápasu to neznamenalo.

Domácí dál dominovali a v 76. minutě se hlavou prosadil Daníček. Podruhé v kariéře dal v jednom ligovém utkání dvě branky. V 88. minutě pak skóre uzavřel z dalšího pokutového kopu střídající Cicilia.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Svědík (Slovácko): "My jsme potřebovali toto utkání výsledkově zvládnout, abychom se dostali do středu tabulky. Chtěli jsme dostat Příbram pod tlak, což se nám dařilo, ale chyběl nám lepší výběr místa a dohrávání situací. Po gólu z hráčů spadla nervozita, po přestávce jsme pokračovali v tlaku a dotáhli duel do vítězného konce. Chytli jsme se střelecky, snad nám to vydrží. Dnes chválím tým za tři body a za způsob, jak k nim dospěl."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Dostali jsme pět gólů, není to pro nás při pohledu na tabulku jednoduchá situace. Vstupovali jsme do utkání s odvahou, ale neměli jsme kvalitu po zisku balonu a s tím souvisely velké ztráty. Rozhodí nás každý gól, co dostaneme, chybí nám sebevědomí. Ztrácíme jednoduché míče, za což jsme trestáni kvalitnějšími týmy. Když dostaneme druhý gól, jsme na pokraji sesypání. Snížení z penalty bylo sice povzbudivé, ale k lepšímu výsledku nás to nenasměrovalo. Za týden hrajeme v Brně a bude to pro nás další důležitý zápas celého podzimu."

1. FC Slovácko - 1. FK Příbram 5:1 (1:0)

Branky: 58. z pen. a 76. Daníček, 37. Hofmann, 63. Sadílek, 89. Cicilia z pen. - 65. Pilík z pen. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Hock - Marek (video). ŽK: Kliment, Navrátil - Soldát, Diarra. Bez diváků.

Sestavy:

Slovácko: Bajza - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko (88. Mareček) - Havlík, Daníček - Petržela (81. Jurečka), Sadílek (81. Kubala), Hellebrand (66. Navrátil) - Kliment (66. Cicilia). Trenér: Svědík.

Příbram: Melichar - Svoboda, Diarra, Soldát, Cmiljanovič (46. Kvída) - Pilík, Zorvan (71. Hájek), Folprecht, Vávra (88. Belej) - Vais (71. Boakey), Rezek (88. Budínský). Trenér: Čuhel.

Tabulka:

1. Slavia 7 6 1 0 20:2 19 2. Sparta 7 6 0 1 21:9 18 3. Plzeň 7 5 1 1 19:11 16 4. Olomouc 7 4 2 1 11:7 14 5. Liberec 7 4 1 2 12:7 13 6. Pardubice 7 4 1 2 8:6 13 7. Karviná 7 3 3 1 9:8 12 8. Slovácko 7 3 2 2 10:7 11 9. Jablonec 7 3 1 3 9:7 10 10. Zlín 7 3 0 4 10:11 9 11. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 12. Bohemians 1905 6 2 1 3 8:9 7 13. Teplice 7 2 0 5 9:15 6 14. Mladá Boleslav 7 1 2 4 6:12 5 Opava 7 1 2 4 6:12 5 16. Brno 7 1 1 5 6:17 4 17. České Budějovice 6 0 3 3 5:14 3 18. Příbram 7 0 1 6 4:22 1