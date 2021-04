Slovácko remizovalo v dohrávce v Olomouci 0:0 a upevnilo si třetí místo

Olomouc - Fotbalisté Olomouce remizovali v dohrávce 23. kola první ligy se Slováckem 0:0. Oba soupeři se ve vzájemném zápase rozešli bez gólů potřetí za sebou, i když měli v utkání řadu šancí a trefili brankovou konstrukci. Slovácko prohrálo jediné z posledních 13 kol a upevnilo si třetí místo v neúplné tabulce. Sigma po desáté remíze v ligové sezoně zůstala devátá.

Zápas se měl původně hrát už 14. března, vzhledem ke karanténě Slovácka kvůli hromadné nákaze koronavirem byl ale odložen. Hosté mají k dobru ještě další utkání s Pardubicemi.

"Každé z mužstev mělo pasáž, ve které bylo lepší a mělo svoji šanci. Vzhledem k průběhu utkání tomu remíza sluší. Je to pro nás plusový bod, bylo pro nás důležité neprohrát," řekl při on-line tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík.

Již ve čtvrté minutě postupovali hosté po Hubníkově chybné rozehrávce dva na dva, Jurečka vzal zakončení na sebe a povedenou střelou protáhl brankáře Mandouse. O čtyři minuty později stejný hráč vypálil po přihrávce od Petržely, tentokrát však z dobré pozice uvnitř vápna zamířil nad.

Poté však více hrozili Hanáci. V 16. minutě brankář Nemrava vyrazil míč jen ke Gonzálezovi, jehož zakončení vykopl z brankové čáry Hofmann. Další dvě velké šance měli domácí ještě před koncem první půlhodiny. Nejdříve po centru od Gonzáleze hlavičkoval Breite jen těsně vedle pravé tyče a vzápětí Yunis postupoval zprava na Nemravu, který si se střelou na zadní tyč poradil.

Hostům na hřišti viditelně scházelo několik opor. Mimo hru byli Havlík, Daníček či Navrátil a poprvé v základní sestavě dostal v lize šanci mladý Polášek. Další šanci domácích měl Breite, který nedokázal prostřelit blok hostujících hráčů s Nemravou. Chytil následně ve skrumáži před brankou také nezakončil ideálně.

"Začátek utkání se vyvíjel v náš prospěch, měli jsme několik šancí, ze kterých jsme zápas mohli rozhodnout. Bohužel nejsme schopni dát ze tří čtyř šancí branku. To je momentálně náš největší problém," uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal.

V druhé půli začalo na Hané hustě sněžit. V 56. minutě chtěl nacentrovat Zmrzlý, podklouzl a míč trefil brankovou konstrukci. "Podle mě to byl nepovedený centr. Míč letěl od branky, foukl vítr a z ničeho nic to změnilo směr. Naštěstí se to od tyče odrazilo ven," poznamenal Nemrava.

Gólman Slovácka pak předvedl proti Zmrzlému skvělý zákrok po hodině hry. "Dobře jsem zmenšil úhel a jejich hráč mě trefil. Remíza je asi zasloužená, bod z venku určitě bereme," řekl Nemrava.

Navzdory těžkému terénu se střídaly šance na obou stranách. Hostující Kliment v úniku dvou na jednoho pokazil přihrávku a v 78. minutě domácí Mandous vychytal dorážejícího Jurečku.

V závěru měli blíž ke třem bodům hosté. V 79. minutě nejprve Petržela trefil tečovanou střelou tyč a z pokračující akce napálil Sadílek břevno odkryté branky. Slovácko venku v lize ztratilo body poprvé po šesti zápasech. Sigma doma v nejvyšší soutěži potřetí za sebou neskórovala.

"Do druhého poločasu zase vstoupíme tutovkou, skoro do prázdné branky trefíme gólmana. Potom nám to tam skočí ještě na tyč. Od 75. minuty jsme náš výkon ale znehodnotili. Mohli jsme branku naopak inkasovat a už to celkově nebylo dobré. Musím přiznat, že tam jsme měli štěstí," uvedl Látal.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Rozhodli jsme se sestavu vyztužit Poulolem ve středu zálohy, aby nám posbíral dlouhé míče, kterými je Slovácko typické. Začátek utkání se vyvíjel v náš prospěch, měli jsme několik šancí, ze kterých jsme zápas mohli rozhodnout. Pracovali jsme dobře v defenzivě a v prvním poločase jsme hosty do ničeho nepustili. Bohužel nejsme schopni dát ze tří čtyř šancí branku. To je momentálně náš největší problém. Do druhého poločasu taky vstoupíme tutovkou, skoro do prázdné branky trefíme gólmana. Potom nám to tam skočí ještě na tyč. Od 75. minuty jsme náš výkon ale znehodnotili. Mohli jsme branku naopak inkasovat a už to celkově nebylo dobré. Musím přiznat, že tam jsme měli štěstí."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Každé z mužstev mělo pasáž, ve které bylo lepší a mělo svoji šanci. V prvním poločase to bylo vyrovnané. Měli jsme dobrý vstup do utkání a celou úvodní patnáctiminutovku. Nedotáhli jsme ale některé akce tak, jak bychom chtěli. Pak se to vyrovnalo a soupeř nás zhruba ve 30. minutě dostal pod tlak. Vytvořil si šanci Breiteho. Ale i my jsme měli šanci Jurečky a další nedotažené akce. Ve stejném rázu se nesl i druhý poločas. Do 70. minuty byla Sigma lepší než my. Zbytečně jsme kazili, neměli jsme střed hřiště a na některých hráčích bylo vidět, že jim nejdou nohy. V 70. minutě jsme se z toho oklepali a v závěru jsme byli lepší my. Přežili jsme největší šanci Sigmy a nastřelili dvě tyčky a břevno. Vzhledem k průběhu utkání tomu remíza sluší. Je to pro nás plusový bod, bylo pro nás důležité neprohrát."

Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Hocek - Mokrusch, Ratajová - Cieslar (video). ŽK: Hála, Poulolo, Breite - Šimko, Kadlec, Kliment. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý - González (63. Mihalík), Breite, Poulolo, Chytil (82. Zifčák), Hála (82. Šíp) - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

Slovácko: Nemrava - Šimko (77. Kalabiška), Hofmann, Kadlec, Divíšek - Polášek (76. Srubek), Sadílek - Petržela, Kohút (82. Kubala), Jurečka - Kliment. Trenér: Svědík.

Tabulka:

1. Slavia 25 20 5 0 70:15 65 2. Sparta 23 16 3 4 54:26 51 3. Slovácko 24 14 5 5 45:23 47 4. Jablonec 24 14 4 6 40:27 46 5. Liberec 25 12 7 6 37:22 43 6. Plzeň 23 12 4 7 41:27 40 7. Pardubice 24 10 5 9 24:31 35 8. Ostrava 25 9 7 9 33:25 34 9. Olomouc 25 8 10 7 30:26 34 10. České Budějovice 25 7 10 8 27:33 31 11. Bohemians 1905 25 7 9 9 26:28 30 12. Zlín 24 8 5 11 25:31 29 13. Karviná 25 7 8 10 27:38 29 14. Teplice 25 6 5 14 27:53 23 15. Mladá Boleslav 25 4 9 12 29:42 21 16. Brno 25 3 8 14 19:39 17 17. Opava 25 3 6 16 16:49 15 18. Příbram 25 2 8 15 17:52 14