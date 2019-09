Slovácko remizovalo s Teplicemi 1:1 a čtyři kola čeká na výhru

Uherské Hradiště - V zápase 10. kola první fotbalové ligy remizovalo Slovácko na domácím hřišti s Teplicemi 1:1. Oba góly padly po brejkových situacích - skóre otevřel ve 22. minutě hostující Jakub Mareš, v poslední minutě prvního poločasu vyrovnal Ondřej Šašinka. Slovácko nevyhrálo čtvrtý ligový zápas v řadě, Teplice, na jejichž lavičku se po dvouzápasovém disciplinárním trestu vrátil trenér Stanislav Hejkal, prodloužily sérii neporazitelnosti se Slováckem na sedm utkání.

Úvod zápasu se nesl ve znamení převahy domácího celku. Jeho záložní formace přehrávala středovou řadu Teplic a tak se hrálo především na polovině hostí, ovšem bez vyloženějších šancí.

Slovácko hrozilo zejména centrovanými míči, které ale vysoké stopery hostí nemohly překvapit. V 19. minutě chyboval v rozehrávce Shejbal, Petržela přistrčil míč Havlíkovi, ale jeho střele chybělo pár centimetrů.

Ve 22. minutě přišel pro domácí šok. Žitný vysunul mezi domácí stopery Jakuba Mareše, který při prakticky prvním ohrožení domácí branky velmi zkušeně přehodil vybíhajícího Trvala a pohodlně otevřel skóre. Pro hostujícího útočníka šlo už o čtvrtý zásah v posledních třech duelech. "Díval jsem se, kde je gólman, chtěl jsem střílet už o krok dřív, ale nevěřil jsem si tak moc. Počkal jsem, bylo tam i trochu štěstí," řekl střelec hostující branky.

Domácí gól zaskočil, nicméně neubral jim snahu o vyrovnání. Vzduchem to příliš nešlo, byť Šašinkově hlavičce moc nechybělo. Když už se zdálo, že nápor Slovácka skončí v první půli bez jediné přímé střely na bránu, utekl obraně Teplic Šašinka, prostřelil Grigara a postaral se o vyrovnání.

"Takový gól moc mrzí, na podobné akce jsme se připravovali," říkal kouč hostí Stanislav Hejkal. "Cením si toho, že kluci šli za vyrovnáním i po inkasované brance," podotkl domácí trenér Martin Svědík. "Ještěže to tam padlo, druhá půle by bez vyrovnání byla mnohem těžší," věděl Šašinka.

Po přestávce se obraz hry srovnal a Teplice se přece jen více osmělovaly k útočení - nebezpečně hlavičkoval Mareš, Shejbalovu střelu po rozehrané standardní situaci lapil pozorný Trmal. V 65. minutě se hosté dožadovali pokutového kopu po souboji Reinberka s Marešem, ale píšťalka sudího se neozvala.

I na druhé straně se mezi tyčemi blýskl Grigar, když zlikvidoval tvrdou střelu Havlíka z přímého kopu. S přibývajícím časem rostla snaha domácích o vítězný gól, ale chyběla jim především přesná koncovka. Čtvrt hodiny před koncem byl blízko kýžené trefě Šašinka, ale hlavou mířil těsně vedle. V 87. minutě zlikvidoval hlavičku Hofmanna Grigar a poradil si i s nájezdem Zajíce. "Byli jsme lepší, ale takové zápasy nemusí končit vítězně," uzavřel Šašinka.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka). "Začali jsme velice dobře, kvalitně jsme presovali, získávali jsme hodně míčů, ale to platilo bohužel jen po šestnáctku. Neměli jsme finální přihrávku, což nás provázelo celý duel. Bohužel jsme inkasovali a vůbec poprvé museli otáčet vývoj. Cením si toho, že hráči šli za gólem trpělivou prací. Druhá půle už tak dobrá nebyla, nám chyběla produktivita, spoléhat na jeden gól nestačí. Remíza je pro nás málo, chtěli jsme a měli jsme vyhrát."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Bylo to rychlé, bojovné a těžké utkání, ale taková jsou pro nás tady všechna. Slovácko hraje jednoduchý fotbal s nakopáváním, rychle chodí nahoru. Zápas jsme rozehráli dobře, šli jsem do vedení, ale moc mě mrzí vyrovnání na konci prvního poločasu, které padlo po akci, na níž jsme tým připravovali. Ve druhé půli jsme byli více aktivnější, než v první, měli jsme tam i pár slibných příležitostí a remízu bereme. Je to pro nás v současném nabitém kalendáři cenný bod."

1. FC Slovácko - FK Teplice 1:1 (1:1)

Branky: 45. Šašinka - 22. J. Mareš. Rozhodčí: Proske - Kotík, Vodrážka. ŽK: Šašinka, Hofmann, Reinberk - Vondrášek. Diváci: 3876.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela (77. Kalabiška), Šašinka, Navrátil (89. Hellebrand) - Zajíc. Trenér: Svědík.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, Hyčka - Žitný, Kodeš, Shejbal, Kučera - Řezníček (89. Vyhnal), J. Mareš (90.+1 Jindráček). Trenér: Hejkal.