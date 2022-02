Slovácko remizovalo s Pardubicemi a nevyhrálo ani třetí jarní zápas v lize

Praha - Fotbalisté Slovácka remizovali v dohrávce 20. kola první ligy na hřišti Pardubic v jejich domácím azylu v pražském Ďolíčku bez branek. Tým z Uherského Hradiště nezvítězil a neskóroval ani ve třetím jarním utkání nejvyšší soutěže a v tabulce zůstal pátý. Východočeši bodovali ve třetím kole po sobě a nadále jsou předposlední, mají však k dobru zápas v Liberci.

"Musíme se z této situace dostat sami. Když se dařilo a všechno bylo krásné, tak to není umění. Teď bude důležité, jak se z toho dostaneme, jak to napravíme a vrátíme se na vítěznou vlnu," řekl na tiskové konferenci kouč Slovácka Martin Svědík, který začínal trenérskou kariéru v Pardubicích.

Zápas se v původním termínu nehrál kvůli virové nákaze v pardubickém mužstvu. Východočeši nastoupili bez kapitána Jeřábka, který v sobotním duelu s Hradcem Králové obdržel červenou kartu. Rovnou v základní sestavě Pardubic dostala šanci nová posila na hostování ze Sparty ofenzivní univerzál Patrák.

V prvním poločase hrozili pouze hosté. Nejprve se v deváté minutě Jurečka položil hlavou do Havlíkova centru, jenže gólman Letáček vytáhl míč na roh. Poté Jurečka před brankou nedosáhl na Reinberkův pas. Balon dopravil do sítě až o chvíli později Petržela, kvůli ofsajdu však gól neplatil.

Reinberkova střela z vápna na vzdálenější tyč poté skončila nad. V závěru úvodního dějství propadl míč v pokutovém území domácích až k volnému Sadílkovi, jeho slabé zakončení však Letáčka neohrozilo.

"Chtěli jsme získat tři body, ale vývoj utkání byl jiný. Slovácko bylo v první půlce lepší, podržel nás krásným zákrokem Jirka Letáček," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný, který vede mužstvo s Jiřím Krejčím.

Po změně stran si ani jeden z týmů nevytvořil výraznější šanci. Hostům se zkraje druhé půle zranil po hlavičkovém souboji s Tischlerem stoper Kadlec, jehož nahradil Ljovin. "Pardubice do druhého poločasu vstoupily aktivněji, trochu nás zatlačily. Začaly to nakopávat na Černého," prohlásil záložník Slovácka Milan Petržela. "Zlobí nás koncovka. V prvním poločase jsme si aspoň vytvořili šance. Ve druhém poločase se Pardubice zlepšily a náš výkon byl po Kadlecově střídání bojovný," řekl Svědík.

Východočeši neprohráli v lize se Slováckem třetí ze čtyř duelů. Pardubičtí jako domácí tým v Ďolíčku od srpna nezvítězili v devíti zápasech nejvyšší soutěže po sobě a i ve svém druhém utkání jarní části sezony remizovali 0:0. Celek z Uherského Hradiště nevyhrál venku v lize popáté za sebou.

"Do druhého poločasu jsme přeskupili některé hráče. Vyrovnali jsme hru a dostávali jsme se do situací, z nichž jsme ohrožovali branku soupeře. Ale ne tak, že bychom si vypracovali vyloženou šanci. Ve druhém poločase šance nebyly. Musíme být s bodem spokojení," dodal Novotný.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Chtěli jsme získat tři body, ale vývoj utkání byl jiný. Slovácko bylo v první půlce lepší, podržel nás krásným zákrokem Jirka Letáček. Vypadalo to, že Slovácko vstřelí branku, ale Jirka to zachránil. Do druhého poločasu jsme přeskupili některé hráče. Vyrovnali jsme hru a dostávali jsme se do situací, z nichž jsme ohrožovali branku soupeře. Ale ne tak, že bychom si vypracovali vyloženou šanci. Ve druhém poločase šance nebyly. Musíme být s bodem spokojení."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Dostali jsme se do situace, v níž nedáváme góly. V prvním poločase jsme měli čtyři pět šancí skórovat, potom to byla otázka psychiky. Koncovka nás zlobí. Aspoň jsme si v prvním poločase vytvořili šance. Ve druhém poločase se Pardubice zlepšily a náš výkon byl po Kadlecově střídání bojovný. Nakonec jsme byli rádi, že Fryšty (Fryšták) chytil v závěru střelu a že bereme bod z venku. Musíme se z této situace dostat sami. Když se dařilo a všechno bylo krásné, tak to není to umění. Teď bude důležité, jak se z toho dostaneme, jak to napravíme a vrátíme se na vítěznou vlnu."

20. kolo první fotbalové ligy (hráno v Praze v Ďolíčku):

FK Pardubice - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hurych - Franěk (video). ŽK: Patrák - Havlík. Diváci: 528 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Letáček - Kostka, Hranáč, Pojezný (37. Toml), Cadu - Čihák - Tischler, Vacek, Solil, Patrák (79. Lupač) - Matějka (46. Černý). Trenér: Novotný.

Slovácko: Fryšták - Šimko, Hofmann, Kadlec (56. Ljovin) - Reinberk, Daníček, Havlík, Sadílek (78. Vecheta), Holzer (78. Kalabiška) - Petržela (64. Šašinka), Jurečka (78. Cicilia). Trenér: Svědík.