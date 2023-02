Slovácko remizovalo s Olomoucí 0:0, oba týmy na jaře ještě neprohrály

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka remizovali v 18. kole první ligy s Olomoucí 0:0. Oba týmy si tak udržely jarní neporazitelnost, mužstvo z Uherského Hradiště bodovalo doma s Hanáky podeváté za sebou a v posledních čtyřech zápasech s nimi navíc neinkasovalo. Sigmě v neúplné tabulce patří čtvrtá a Slovácku šestá příčka se shodným počtem 26 bodů.

Do zápasu lépe vstoupili Hanáci a už ve druhé minutě byli blízko gólu. Růskův centr hlavičkoval Chytil a brankář Nguyen měl plné ruce práce s chycením míče. Sigmu hnal v první půli do ofenzívy i silný vítr, další její příležitost přišla ve 20. minutě, kdy Zifčák také hlavou jen těsně minul.

Šance Slovácka proti dobře organizované obraně hostů přišla ve 27. minutě, kdy Holzerův centr se snažil umístit skluzem mezi tyče Brandner, ale chybělo mu pár centimetrů.

Na dlouhou dobu to byla poslední střelecká příležitost, ta další se vměstnala do 39. minuty, kdy Breite vrátil odražený centr do vápna, Chytil překonal Nguyena, nicméně po zásahu videorozhodčí Adámkové byl gól kvůli ofsajdu odvolán.

Po přestávce se pokračovalo na zasněženém terénu, který jakoby více svědčil domácím hráčům v bílých dresech. Hra Slovácka získala větší kreativitu a s ní i možnosti skórovat. Reinberk ani Mihálik se však neprosadili, na břevnu skončil Holzerův centr.

V 71. minutě se na druhé straně dostal k zakončení Chytil, jehož přízemní střelu Nguyen chytil, v dalších minutách tlak Slovácka sílil, ale gólové vyústění z toho nebylo. Slovácko tak přerušilo sérii tří vítězných domácích duelů, poosmé za sebou však v lize s Olomoucí neprohrálo.

1. FC Slovácko - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Klíma - Ratajová, Vyhnanovský - Adámková (video). ŽK: Brandner, Svědík (trenér, oba Slovácko) Diváci: 2812.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Brandner (57. Šašinka), Trávník (57. Kim sung-pin), Holzer (82. Duskí) - Mihálik (82. Kohút). Trenér: Svědík.

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Vraštil - Zifčák, Breite, Ventúra (90.+1 Greššák), Zmrzlý - Navrátil (62. Fortelný) - Růsek (82. Matoušek), Chytil (90.+1 Zlatohlávek). Trenér: Jílek.