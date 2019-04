Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka v závěrečném 30. kole základní části fotbalové ligy remizovali 1:1 s Bohemians 1905 a oba celky tak čeká nadstavba o udržení v nejvyšší soutěži. Pražany poslal do vedení v prvním poločase David Bartek, za domácí vyrovnal Tomáš Zajíc.

Oba celky potřebovaly k naději na postup do skupiny o Evropskou ligu vyhrát a ofenzivní snaha na nich byla patrná od prvních minut. Ve čtvrté minutě pálil po standardní situaci Franič jen do gólmana hostí, o dvě minuty později se za záda slovácké defenzívy dostal Záviška, ale i Trmal prokázal svoje kvality.

Bohemians sice nastoupili bez zraněného Reitera, ale jejich hru směrem dopředu to nijak zásadně nepoznamenalo. Klokani hýřili aktivitou, pohybem a důrazem a brzy za to byli odměněni.

Nejprve Jindřišek zblízka hlavičkoval těsně vedle, aby pak do střelecké listiny zapsal Bartek. Záviška využil na skuliny na levé straně domácí obrany, prodral se do šestnáctky, ve druhé vlně našel hostujícího záložníka, který otevřel skóre. "Věděli jsme, že Bohemka je tak nebezpečná a hraje na brejky, ale podle mě gólu předcházel otočený aut. Nikdo z nás teč neviděl, jsem naštvaný," řekl obránce Slovácka Stanislav Hofmann. "Tak o tom vůbec nevím. Já jsem se soustředil, abych to dal po zemi plackou k tyči a naštěstí to vyšlo," usmíval se střelec David Bartek.

Slovácko inkasovaná branka nastartovala do tlaku, který přerušila až poločasová přestávka. Jenže domácím chyběla přesnost finální fáze a zakončení. Ve 30. minutě si uvnitř pokutového území dávali přednost Havlík s Reinberkem, ale míč nakonec netrefil ani jeden. Ve 40, minutě zase pálil Kalabiška jen do připravného Fryštáka.

Domácí vrhli po změně stran všechny síly do útoku. V 50. minutě po Juroškově centru ze standardní situace hlavičkoval Reinberk, ale Fryšták jeho pokus chytil. O pět minut později Havlík nahrál jen na paty unikajícímu Zajícovi.

Bohemians vycházeli ze zabezpečené obrany a ze snahy o rychlé protiútoky. Jejich jednoduchá kombinace a přímočarost pro ně generovala střelecké příležitosti Na sklonku šedesáté minuty se v nich dvakrát ocitl Puškáč, ale ani jednou neuspěl.

Slovácko se přesto dočkalo vyrovnání. Havlík v 68. minutě vysunul Hološka, který poslal míč na lépe postaveného Zajíce, jehož střela za pomoci tyče skončila v síti. "Chtěli jsem jít po vítězství, ale konečná remíza je nakonec zasloužená," řekl Hofmann.

Zápas tak dostal nový náboj, každý další gól na obou stranách mohl znamenat posun do skupiny o Evropskou ligu a definitivní zahnání sestupových starostí. Krátce po vedoucím gólu trefil domácí Reinberk tyč a odražený míč skončil v náručí Fryštáka.

Hhonba za možným "zlatým" gólem pokračovala. Velmi blízko k němu měl v 83. minutě Hůlka, ale hlavičkou trefil jen břevno. Další velké šance měli rovněž hostující Hilál a Bartek, ale v hektickém závěru už se skóre nezměnilo. "Šli jsme za vítězstvím, já už měl ruce několikrát nahoře," smutnil Hašek. "I my jsme chtěli vyhrát a získat tři body. Teď v nadstavbě to budou nervy, nervy a zase nervy," přidal trenér domácích Martin Svědík.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "V přípravě jsem zdůrazňoval, že nesmíme dostat branku. Trestuhodně jsme si mysleli, že máme aut a z toho jsme dostali gól. Pak jsme museli Bohemku dobývat, měli jsme tlak po změně stran, vyrovnali jsme, nemohu klukům nic vytknout, bojovali jsme, nakonec utkání skončilo remízou, my jsme ale chtěli vyhrát. Hosté měli brejkové situace, byl to zajímavý závěr. Počítá se každý bod, pokračuje se dál, v nadstavbě to budou nervy, nervy a zase nervy. Škoda, že jsme nepostoupili výš do hry o Evropskou ligu, ale to se rozhodlo v předchozích zápasech doma."

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Mám smíšené pocity. Z jedné strany zklamání z toho, že jsme byli 23 minut od skupiny o Evropskou ligu, což by bylo po průběhu celé sezony vynikající. Na druhou stranu se hráči vydali ze všech sil a ještě v závěru jsme mohli strhnout výhru na naši stranu, já už měl ruce několikrát nahoře. Oba týmy hrály s obrovským nasazením, diváci viděli dobrý zápas, podobně těžké duely nás teď čekají ve skupině o záchranu. Jsem ale potěšen výkonem nejen dnes, ale i během celého jara. Musíme prostě tento stav akceptovat a připravovat se na další mikrocykly."

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:1)

Branka: 68. Zajíc - 22. Bartek. Rozhodčí: Dubravský - Mokrusch, Hájek. ŽK: Hofmann - Bartek, Pokorný. Diváci: 4264.

Sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Franič, Reinberk (88. Harba)- Daníček (23. Kalabiška), Havlík - Diviš (63. Hološko), Janošek, Navrátil - Zajíc. Trenér: Svědík.

Bohemians 1905: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Jindřišek, Vacek (90. Šmíd), Bartek - Záviška, Puškáč (67. Hilál), Vaníček (74. F. Hašek). Trenér: M. Hašek.