Slovácko remizovalo s Bohemians a má téměř jisté poháry

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka remizovali ve 32. kole první ligy s Bohemians 1905 1:1. Domácí poslal do vedení v 10. minutě Marek Havlík, ale v 25. minutě srovnal Vladislav Ljovin. Slovácko si v neúplné tabulce upevnilo čtvrté místo a má téměř jistou účast v evropských pohárech. Pražané neprohráli už 12 kol a protáhli svou rekordní sérii v samostatné ligové historii.

Slovácko by o poháry mohla v posledních dvou kolech připravit už jen zcela nepravděpodobná shoda dalších výsledků. Tým z Uherského Hradiště dosud hrál na evropské scéně jen již neexistující letní Pohár Intertoto, v němž se naposledy představil v roce 2003.

Domácí vstoupili do utkání velmi aktivně a už v sedmé minutě byli blízko gólu, když po centru zleva mířil těsně nad obránce Tomič. Skóre se měnilo za tři minuty. Přímý kop z 26 metrů zakroutil přesně do horního roku Havlík.

Bohemians trvalo, než se dostali do tempa, využili ale hned první nedůslednost v rozehrávce Slovácka. Míč se v 25. minutě dostal k Ljovinovi a ten přesnou střelou k tyči z 20 metrů vyrovnal. Ruský záložník se v české lize trefil podruhé a poprvé za "Klokany".

Hosty gól nastartoval. Zvýšili důraz i přesnost kombinací, ovšem do šance se už v první půli nedostali. Ve 38. minutě naopak zahrozili domácí. Havlík našel centrem dva metry před brankou volného Navrátila, který ovšem míč ve vyložené pozici poslal nad.

Po změně stran pokračovaly oba týmy ve snaze o ofenzivu. Ve 49. minutě střílel po rohu z úhlu Krch, ale brankář Bajza byl na místě. V 54. minutě pak trefil Petržela tyč.

V dalším průběhu měli více ze hry "Klokani", kteří ovládli střed pole, byli důraznější a lépe se pohybovali. V 64. minutě se dostal k zakončení Pulkrab, nicméně zblízka Bajzu nepřekonal.

V závěru už se oba celky zaměřily spíše na defenzivu. Slovácko ztratilo body potřetí za poslední čtyři kola, přesto už o poháry téměř jistě nepřijde. Bohemians v Uherském Hradišti neprohráli počtvrté za sebou.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Potvrdilo se, že jsme hráli s kvalitním soupeřem. Kromě gólu jsme měli ještě dvě další šance, hlavně ta Navrátilova měla skončit brankou. Inkasovali jsme po několika drobných chybách po sobě. Byly tam pasáže hry, kdy měla více ze hry Bohemka a taky pasáže, kdy jsme měli navrch my. První půle byla kvalitnější, ve druhé neměl ani jeden tým žádnou velkou šanci. Museli jsme si dát pozor na soupeře, jeho série není náhodná a dnes to prokázal. Věřím, že už jsme v pohárové Evropě a budeme to chtít potvrdit v posledních dvou kolech."

Luděk Klusáček (Bohemians 1905): "Gratuluji Slovácku k postupu do Evropy. Po celou sezonu jeho hráči podávali skvělé výkony a zaslouží si to. Co se týče samotné hry, pro mě to byl zápas bez atmosféry. Sice jsme kontrolovali hru, ale nebyli jsme nebezpeční dopředu. Slovácko využilo standardku, my jsme pak trochu šťastně vyrovnali. Hráči mi potvrdili, že byli dnes hodně unavení a proto jsme rádi i za bod."