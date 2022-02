Slovácko prohrálo ve Zlíně a na jaře v lize ještě nebodovalo

Zlín - Fotbalisté Zlína ve 22. kole první ligy porazili Slovácko 1:0. Regionální derby rozhodl v 82. minutě obránce Martin Cedidla. "Ševci" zvítězili podruhé za sebou, doma v lize v posledních šesti zápasech neprohráli a poskočili na 10. místo tabulky. Slovácko, které dohrávalo bez vyloučeného Michala Tomiče, na jaře ve dvou duelech nejvyšší soutěže nebodovalo a nedalo gól. Má však k dobru odložené utkání s Pardubicemi. V tabulce je celek z Uherského Hradiště pátý.

Domácí kouč Jelínek, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent, nechal v úvodu pouze na lavičce novou posilu Adama Hlouška. Třiatřicetiletý bývalý český reprezentant se na hřiště dostal až v 71. minutě.

Slovácku chyběl kvůli karetnímu trestu veterán Petržela, do základní sestavy se naopak vrátili ofenzivní krajní obránci Reinberk s Kalabiškou a na hře směrem dopředu to bylo znát. Hosté lépe kombinovali, ale do střeleckých příležitostí se přes obranu "Ševců" moc nedostávali.

Slovácko navíc mělo i smůlu. Po osmi minutách se zranil Kohút a po půlhodině i gólman Nguyen, kterého nahradil Fryšták. I přes převahu hostů byli v úvodu nebezpečnější Zlínští. Ve čtvrté minutě tvrdě vypálil Conde, ve 14. minutě se za obranu prodral Fantiš, ovšem i jeho střelu zlikvidoval pozorný Nguyen.

V úvodu druhé půle reklamovali domácí ruku Daníčka v pokutovém území, ale ani po konzultaci s videorozhodčím hlavní sudí Berka penaltu nenařídil. V 57. minutě sice překonal Tkáč hostujícího Fryštáka, který vyběhl daleko za šestnáctku, ale míč skončil vedle.

I v dalším průběhu se útočné akce střídaly na obou stranách, nebezpečnější byl ale překvapivě Zlín. V 70. minutě Fantiš vyslal do sóla střídajícího Vukadinoviče, jehož bravurně vychytal Fryšták, vzápětí neuspěl ani Tkáč.

Rozhodnutí přišlo v 82. minutě, kdy přetažený centr z téměř nulového úhlu hlavičkoval Cedidla a míč propadl za Fryštáka. Dvacetiletý zadák dal svůj třetí gól v ligové kariéře. Hosty pak oslabil zbytečným vyloučením střídající Tomič, "Ševci" tak už výhru udrželi a regionálnímu soupeři oplatili podzimní porážku 0:3.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Myslím, že jsme viděli zajímavé derby. V určitých chvílích to byl boj, v určitých chvílích byly k vidění pěkné akce i šance a souboje. Skvělí byli diváci na obou stranách. Duel měl šťastný konec pro nás. Zažil jsem první vítězné derby a jsem za to moc rád. Konečně jsme dokázali naši sílu. Kluci hráli týmově, zopakovali jsme herně výkon z utkání proti Liberci a máme další body. Výkon byl odrazem těžké přípravy. Zvládli jsme tři těžké zápasy během týdne, vydrželi jsme až do konce se silami, to je další pozitivní zjištění."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Z naší strany to bylo asi nejslabší derby. Nešli jsme tomu naproti, měli jsme více pracovat, i když nás vykolejila dvě nucená střídání. Hůře jsme se dostávali do tempa, chyběla nám větší efektivita směrem nahoru, málo jsme sbírali odražené míče. Naše práce v šestnáctce a na posledních 30 metrech je špatná, nekvalitní, nepřesná. To se projevilo i ve druhém poločase, kdy Jurečka místo zakončení hledá někoho přihrávkou. To vykresluje takovou nepohodu klíčových hráčů. Máme s tím problémy a musíme to nějak zlomit. Nesmíme dělat tak hloupé fauly. Rozhodla laciná branka ze standardní situace, ta jde na vrub brankáře."

Fastav Zlín - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 82. Cedidla. Rozhodčí: Berka - Kotík, Vyhnanovský - Proske (video). ŽK: Janetzký - Cicilia. ČK: 85. Tomič (Slovácko). Diváci: 3421 (omezený počet).

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (71. Hloušek), Hrubý (90.+3 Kolář), Tkáč, Janetzký (63. Vukadinovič) - Fantiš (71. Jawo). Trenér: Kalivoda.

Slovácko: Nguyen (34. Fryšták) - Reinberk, Kadlec, Daníček, Kalabiška - Havlík, Ljovin (78. Hofmann) - Kohút (10. Šašinka, 78. Cicilia), Sadílek, Holzer (78. Tomič) - Jurečka. Trenér: Svědík.